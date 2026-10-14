La Academia Mexicana de la Lengua celebra los 80 años de Silvia Molina

Silvia Silvia Molina ha desarrollado una escritura en la que la memoria individual dialoga continuamente con la historia.

La Academia Mexicana de la Lengua (AML) celebrará los 80 años de Silvia Molina, una de las voces más reconocidas de la literatura mexicana contemporánea, con un encuentro dedicado a recorrer su trayectoria como narradora, ensayista y autora de literatura infantil y juvenil. La celebración tendrá lugar el jueves 15 de octubre, a las 13:00 horas, a través de la página de Facebook y del canal de YouTube de la AML.

En el homenaje participarán Gonzalo Celorio, Adolfo Castañón, Jorge Ruiz Dueñas, Angelina Muñiz-Huberman y Sara Poot Herrera, quienes conversarán sobre una obra construida a lo largo de varias décadas y sobre la presencia de Molina en la vida literaria y cultural de México.

Nacida en la Ciudad de México en 1946, Silvia Molina ha desarrollado una escritura en la que la memoria individual dialoga continuamente con la historia. Desde sus primeras obras, la experiencia íntima, los vínculos familiares, la infancia, la pérdida y la reconstrucción del pasado se convierten en territorios desde los cuales interrogar no sólo una vida, sino también el tiempo y el país en que esa vida transcurre.

Su novela La mañana debe seguir gris, galardonada con el Premio Xavier Villaurrutia en 1977, marcó tempranamente una trayectoria caracterizada por una prosa de notable claridad y por una particular sensibilidad para explorar los mecanismos de la memoria. A ella siguieron novelas, cuentos, ensayos y numerosos libros destinados a niños y jóvenes, vertientes que han hecho de Molina una autora capaz de dirigirse a lectores de distintas generaciones.

Integrante de la Academia Mexicana de la Lengua, Silvia Molina ha desarrollado además una amplia labor en instituciones culturales y literarias del país. Su trabajo como escritora, editora y promotora cultural ha acompañado durante décadas la vida intelectual mexicana y ha contribuido a la formación de nuevos lectores.

La celebración de sus 80 años será, por ello, una oportunidad para volver sobre sus libros y reconocer una trayectoria en la que literatura y memoria han permanecido estrechamente unidas.