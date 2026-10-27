El premio Goncourt selecciona a sus cuatro finalistas, en última criba de cara a la final

Premio. El Goncourt se entrega cada año desde 1903 y su ganador es elegido por los diez miembros de la academia homónima, creada por el escritor decimonónico francés Edmond de Goncourt.

La Academia Goncourt, que entrega el premio homónimo considerado el más prestigioso de las letras en francés, anunció este martes su lista de cuatro finalistas para 2026 tras la exclusión del haitiano-canadiense Thélyson Orélien por acusaciones de uso de la inteligencia artificial (IA) y de plagio.

En la liza final para el premio, cuyo ganador será proclamado el próximo 3 de noviembre, quedaron las últimas novelas de Yannick Haenel (‘La solitude des professeurs est infinie’); de Philippe Jaenada (‘L’inconnue du Quai de Javel’); de Clémentine Mélois con ‘Choses que je croyais perdues’; y de Sylvain Prudhomme por ‘De l’autre côté du lac’.

Las cuatro se disputarán el codiciado galardón de las letras francesas, tras superar esta tercera criba después de la que ya hubo el 6 de octubre que seleccionó ocho obras y la primera de dieciséis en septiembre pasado, en la que había aparecido ‘C’était ça ou mourir’ (Era eso o morir), la novela de Orélien, que ya había sido un éxito de ventas.

Pero análisis positivos sobre el uso de la IA en el texto y acusaciones de haber cometido plagio de escritos publicados durante la pasada década llevaron a la Academia Goncourt a anunciar la exclusión de Orélien el pasado 25 de septiembre.

El Goncourt se entrega cada año desde 1903 y su ganador es elegido por los diez miembros de la academia homónima, creada por el escritor decimonónico francés Edmond de Goncourt.El premio, que por su prestigio y popularidad asegura a sus ganadores tiradas millonarias y traducciones a decenas de lenguas, tiene una dotación económica meramente simbólica, ya que el adjudicatario recibe un cheque por valor de solo diez euros.

Entre los ganadores del Goncourt figuran algunos de los grandes nombres de las letras francesas desde hace más de un siglo, desde Marcel Proust a Pierre Lemaitre pasando por Aamin Maalouf, Marguerite Duras o Simone de Beauvoir.