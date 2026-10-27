Muere el historiador, jurista y académico de la UNAM, Fernando Serrano Migallón

Luto. Fernando Serrano Migallón, falleció este martes 27 de octubre a la edad de 81 años.

El historiador, jurista y académico de la UNAM, Fernando Serrano Migallón, falleció este martes 27 de octubre a la edad de 82 años, dio a conocer Academia Mexicana de la Lengua, donde ocupó la silla IX y desempeñó el cargo de censor estatutario.

Su trayectoria profesional en la docencia y en el estudio del derecho fue brillante y destaca su profunda vocación universitaria y por el estudio del derecho, la historia y la cultura de México.

La comunidad de la Facultad de Derecho, en su cuenta de Facebook, indicó que “lamenta profundamente el sensible fallecimiento de su querido profesor emérito, doctor Fernando Alberto Lázaro Serrano Migallón, cuya trayectoria, vocación académica y compromiso con la enseñanza dejaron una huella imborrable en la historia y el legado de nuestra Facultad. Que en paz descanse”.

Mientras, la UNAM, en su red social X, dijo que “el fallecimiento del destacado académico y profesor emérito cuya labor deja un importante legado en derecho de la propiedad intelectual e internacional público, así como en estudios del exilio español.

La Universidad Nacional agregó que por más de 40 años en la Facultad de Derecho formó a generaciones de juristas y desarrolló una obra que enlaza la historia constitucional de México, la propiedad intelectual y el exilio español.

“Su trayectoria llevó la reflexión jurídica de las aulas y los libros al trabajo en instituciones universitarias, educativas y culturales”.

Nació en Ciudad de México en 1945 en una familia de exiliados españoles, Fernando Serrano es autor de libros como “Historia mínima de las constituciones en México” y “La inteligencia peregrina”, además, su trayectoria fue distinguida con el Premio Nacional de Artes y Literatura 2021.

Además fue miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y de la Real Academia de la Lengua Española.

PERFIL

Nació en la Ciudad de México el 26 de junio de 1945 y estudió las licenciaturas en Derecho y Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, institución en la que también obtuvo el grado de doctor en Historia.

Complementó su formación en el Instituto Internacional de Administración Pública de París y en la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Su vida profesional estuvo estrechamente vinculada con la UNAM. Fue abogado general de la Universidad y dirigió la Facultad de Derecho entre 2000 y 2008.

En 2026, el Consejo Universitario le confirió el grado de profesor emérito, en reconocimiento a su labor docente y a sus investigaciones sobre la propiedad intelectual, la historia constitucional mexicana y el exilio español.

Fue elegido académico de número de la Academia Mexicana de la Lengua el 9 de febrero de 2006, tomó posesión de la silla IX el 28 de septiembre de ese año con el discurso Señas de identidad, al que respondió José G. Moreno de Alba en nombre de la corporación. Su incorporación expresó también el vínculo entre las disciplinas a las que dedicó su vida: el derecho, la historia y la lengua como caminos para comprender la identidad y la memoria de una comunidad.