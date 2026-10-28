Hachette abre sus puertas a escritores mexicanos de romance, thriller y healing fiction

Escritores y escritoras que sueñan con publicar una novela de romance, thriller o healing fiction tienen una oportunidad para acercarse a Hachette sin necesidad de contar con un agente literario o grandes contactos en la industria. La editorial lanzó una convocatoria para descubrir nuevas voces de México y América Latina, cuyos manuscritos comenzarán a evaluarse a partir del 1 de noviembre.

Convocatoria (Hachette)

Karime, directora editorial de Hachette, explicó que la iniciativa responde al interés por ampliar el catálogo con historias creadas en la región, en géneros que la editorial ya publica a través de autores extranjeros, pero que, considera, también se escriben en latinoamérica y tienen su propio toque.

“Queremos descubrir lo que está allá afuera”, señaló la editora, quien consideró que en México y América Latina existen propuestas de romance, misterio, terror y healing fiction que merecen encontrar un espacio en el mercado editorial.

La convocatoria cierra el 31 de octubre y, de acuerdo con Karime, la respuesta ha sido alentadora. La editorial tiene previsto incorporar títulos durante 2027, aunque algunos proyectos podrían requerir más tiempo y publicarse hasta 2028.

Historias propias, no fórmulas de éxito

Para Karime, encontrar una voz propia es uno de los criterios fundamentales al evaluar un manuscrito. Después de casi 20 años de leer originales, considera que una historia debe reflejar a quien la escribe y tener personajes capaces de generar empatía, en lugar de intentar reproducir las fórmulas de libros que ya triunfaron.

“Lo que tienes que trabajar mucho es en tus personajes, en tu voz”, afirmó.

La editora también rechazó la idea de que una novela necesite una prosa rebuscada para ser buena. En géneros como el romance, explicó, la fuerza de una historia puede estar en las emociones que despierta y en la capacidad de involucrar al lector, no necesariamente en la complejidad de su lenguaje.

La apuesta por autores de la región también implica trasladar ciertos géneros a escenarios cercanos. Al hablar del healing fiction, Karime puso como ejemplo las historias ambientadas en cafeterías y bibliotecas japonesas, que podrían encontrar una versión propia en espacios cotidianos de México o Argentina.

“De pronto trasladarlo a la cafetería de la Narvarte, o la cafetería en Buenos Aires”, comentó.

Aunque la convocatoria se concentra por ahora en novelas autoconclusivas, la posibilidad de recibir sagas no está descartada. Karime explicó que estas requieren una evaluación más compleja por la construcción de sus mundos, personajes y tramas, pero no cerró la puerta a que la editorial explore esa opción en el futuro.

¿No alcanzaste? Hachette prevé repetir la convocatoria en 2027

La iniciativa podría convertirse en una vía periódica para recibir proyectos de escritores que no tienen representación literaria. Karime adelantó que existe la intención de abrir una nueva convocatoria hacia finales del primer semestre de 2027, aunque precisó que todavía no hay una fecha oficial.

“Seguramente abriremos la siguiente convocatoria, seguramente en seis meses”, dijo.

La editora explicó que, fuera de este tipo de iniciativas, no siempre existe un canal directo para que los autores hagan llegar sus originales a Hachette. Por ello, la convocatoria permite concentrar la recepción y evaluación de propuestas en un proyecto específico.

Sobre otros géneros, Karime reconoció que la poesía enfrenta dificultades para encontrar espacio en los planes editoriales, pues los libros deben responder tanto a criterios literarios como comerciales. Sin embargo, adelantó que trabaja en un proyecto relacionado con este ámbito que podría llegar al catálogo en 2027.

La búsqueda, concluyó, está abierta a escritores y escritoras de distintas edades, con historias propias y procedentes de México y América Latina.