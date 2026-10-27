El Foro Internacional de Música Nueva “Manuel Enríquez” ofrecerá más de 50 estrenos mundiales

Foro La presentación del programa de la 48 edición del Foro de Música Nueva “Manuel Enríquez”.

El 48° Foro Internacional de Música Nueva “Manuel Enríquez” ofrecerá “poquito más 42 horas de música que no se ha escuchado en México”, según invita José María Serralde Ruiz, titular de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, responsable de organizar el encuentro.

En el centenario del nacimiento de su fundador, del 6 al 21 de noviembre, el Foro reconocerá su labor institucional y su legado para la música nueva con 47 conciertos, en los que se realizarán 51 estrenos mundiales y 58 estrenos en México, además de 14 actividades académicas, que se realizarán en 24 sedes de nueve entidades del país,

“Por supuesto, hemos puesto el ojo en la música electrónica, en la generación de espacio electroacústico para la música y como el año pasado respetamos esta prerrogativa de aceptar obras escritas hasta para ocho canales en modalidad espacializada, así que no se pierdan esos conciertos”, continúa la invitación.

En conferencia para anunciar esta edición del Foro Internacional de Música Nueva “Manuel Enríquez” (FINMNE), José María Serralde Ruiz apunta que se mantiene el impulso a la inclusión y a una mayor representatividad de las mujeres, además de promover la rotación de artistas.

“De 194 personas compositoras, provenientes de más de 30 países, 52 son mujeres y esto es un esfuerzo muy interesante”, informa.

El Coordinador Nacional de Música y Ópera explica que desde su fundación, la vocación del Foro ha sido abrir una ventana internacional, a la par de ser una ocasión para ver qué está pasando con la gente que hoy en día compone e interpreta instrumentos como el piano, música electrónica, o improvisación musical.

“Es una oportunidad única para explorar con nuestros oídos la música de nuestros tiempos, de quienes se atoran en nuestro mismo tráfico, comen nuestros mismos tacos, qué bonito que tenemos un espacio para escuchar la música que ellas y ellos hacen”, agrega.

Cabe mencionar que la edición es coordinada por el compositor Eduardo Partida, mientras que la programación internacional es curaduría del crítico musical, editor y gestor cultural José Wolffer.

IMPERDIBLES DEL PROGRAMA

Este año, el FIMNME llegará a 24 sedes de nueve entidades del país: Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.

Tanto la inauguración como la clausura del Foro serán en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

Arrancará el 6 de noviembre, bajo la batuta de Ludwig Carrasco frente a la Orquesta Sinfónica Nacional, que interpretará In memoriam de Cristina García Islas; Nobody Knows the Trouble I See, de Bernd Alois Zimmermann, con el trompetista alemán Simon Höfele como solista, y Vista, de Kaija Saariaho, compositora a quien se rinde homenaje en esta edición.

Para el concierto de clausura, Tambuco Ensamble de Percusiones estará a cargo de un programa integrado por De las nocturnas aves, de Marcela Rodríguez; Kumbes Kumba Kumbé (toques cimarrones II), de Alejandro Cardona; Políptico, de Manuel Enríquez; La chute des anges, de Federico Ibarra, y Trois rivières, de Kaija Saariaho.

“La pieza que van a tocar en este concierto, de hecho la estrenó el propio Tambuco en su momento, con la presencia del propio Manuel Enriquez. Entonces, es una manera muy circular de cerrar este homenaje”, comenta José Wolffer.

Entre otras actividades destacadas de esta edición están el homenaje a Stefano Scodanibbio, conocido por sus composiciones y ejecución del contrabajo, y la participación de Antonio Russek, precursor de la promoción, la gestión y la creación electroacústica en México, así como colaborador técnico de Manuel Enríquez.

También sobresalen el ciclo de presentaciones de Alberto Rosado, el programa Ecos del Foro, con actividades en sedes diversas (fuera de las fechas de la programación central) y el Coloquio Centenario Manuel Enríquez.

Este encuentro académico, curado por Luis Jaime Cortés y Ana Lara desde Sonus Litterarum, editorial y proyecto de promoción de la música, tendrá sede en la Biblioteca de las Artes (Cenart) donde reside el fondo documental del autor, así como en el Conservatorio Nacional de Música, lugar donde Manuel Enríquez se desarrolló en muchos sentidos e inlcuso impartió clases.

Constará de cinco mesas de diálogo y dos conferencias magistrales para analizar las múltiples facetas musicológicas y en torno al violinista, compositor y gestor homenajeado.

“Discutiremos, conversaremos, rememoraremos el trabajo de Enríquez desde todas las perspectivas: el periodista, el gestor, el amigo, el músico y el disciplinario, visiones que a veces no tenemos del maestro, en este claroscuro de trayectorias e imágenes históricas que nos vienen a la mente”, añade José María Serralde Ruiz.

La Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras también participan mediante la coproducción de algunas actividades.

Para más información sobre la programación, así como el costo de los boletos y las actividades de entrada libre pueden consultarse en: https://forodemusicanueva.inba.gob.mx/2026/ .