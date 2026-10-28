La celebración de Día de Muertos en París es un evento artístico y cultural

Día de Muertos. Un altar de muertos.

Desde hace por lo menos 24 años, en París también se celebra el Día de Muertos. Se trata de un evento artístico cultural que reúne exposiciones, encuentros, conferencias, desfiles, noches temáticas, espectáculos, cine, música, teatro, talleres creativos y propuestas gastronómicas.

Este 2026, la “Fête des morts à Paris” (FDMP) se realiza desde el 20 de octubre y hasta el 1 de noviembre de 2026, con la intención de divulgar la riqueza de la cultura mexicana, apoyar la creación artística y propiciar encuentros entre culturas, generaciones e imaginarios.

Entre las actividades que se ofrecerán en la capital francesa, país con el que México festeja 200 años de relaciones diplomáticas este año, sobresale la exposición “La muerte mensajera: el jaguar del alma”, que se presenta en dos sedes: la galería art+art y la Maison de l’Amérique latine.

Se trata de un diálogo entre las fotografías de Juan Rafael Coronel Rivera con las creaciones de Delia González, que se inaugurará en dos partes. La primera abrió sus puertas el 22 de octubre. La segunda parte comienza este 28 de octubre.

Por otra parte, la gastronomía ocupa un lugar esencial en la programación de FDMP 2026, ya que a través de diversas actividades se invita al público a descubrir las tradiciones culinarias mexicanas. Destaca especialmente la invitación a dos chefs que viajan desde el estado de Puebla para demostrar la valorización del maíz, los productos de temporada, la biodiversidad y costumbres locales: Ilian Dessire García González y Melina Galilea Salas Balderas.

Además, el jueves 29 de octubre se invita a una reflexión intercultural con Madagascar a través de la programación teatral y del espectáculo Papi a effacé Mamie, en el Théâtre Darius Milhaud en colaboración con la compañía Krater & Fuchs.

¿Cómo mantener viva la memoria de quienes nos precedieron? ¿Cómo transmitir una historia y encontrar nuestro lugar dentro de una herencia familiar y cultural? son preguntas que surgen de esta propuesta, inspirada en una historia personal, que aborda la desaparición, los secretos familiares, la memoria y la búsqueda de identidad con humor, ternura y libertad, a la vez que pone en paralelo perspectivas mexicana y malgache.

El clímax de la Gran Fiesta de Muertos tendrá lugar el sábado 31 de octubre en el Hôtel 1K Paris. Desde las 8pm y hasta la 1:30 de la mañana habrá música, comida, disfraces y convivencia con artesanía mexicanas, maquillaje de Catrinas y Catrinos, un desfile con los vestidos ganadores del concurso de mezcla y barro organizado por la academia Starlet en con diseñadores y artesanos de Metepec, una exposición colectiva de artistas mexicanos como Eduardo Maldonado, Namiko Prado, Eunice Chao, Ruth Morelos y FerKinter y un altar comunitario dedicado a Jaime Sabines por la Asociación Comal de Nantes.

También se contempla una selección de películas, el concierto del grupo franco-mexicano Tequila FUN-RISE, un gran desfile seguido del concurso de disfraces de Catrinas y Catrinos, un concierto de mariachi con los amigos de Mariachido y, para terminar, una sesión de DJ latino a cargo de Marcel Cerebros.

Finalmente, el domingo 1 de noviembre, día de Todos los Santos, el Festival concluirá con tres actividades. Una misa en la iglesia de Saint-Merry abrirá la jornada; a continuación, un brunch ofrecido por Itacate by Niltze MéxicoFrance prolongará los encuentros en torno a la gastronomía mexicana. Por último, un gran desfile de clausura reunirá a Catrinas, Catrinos, disfraces, maquillajes y colores en la plaza del Trocadéro, a los pies de la Torre Eiffel.