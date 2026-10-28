Hubert Matiúwáa recibe la Medalla Bellas Artes de Literatura en Lenguas Indígenas 2026

Medalla. El escritor y traductor Hubert Matiúwàa .

El escritor y traductor Hubert Matiúwàa recibirá la Medalla Bellas Artes en la disciplina de Literatura en Lenguas Indígenas 2026 por su aportación al arte y la cultura de México.

La obra de Hubert Matiúwàa, escrita en lengua mè’phàà, constituye un territorio de creación, pensamiento y exploración poética que contribuye a ampliar los horizontes de la literatura contemporánea y a visibilizar la riqueza lingüística y cultural de México. A través de su escritura, el autor aborda temas como la identidad, el territorio, la migración, la pérdida, la pertenencia y las distintas formas de resistencia.

Su labor literaria se complementa con el proyecto cultural autogestivo Gusanos de la Memoria, donde el autor trabaja con infancias y juventudes de las comunidades de la Montaña de Guerrero. Esta iniciativa impulsa el fortalecimiento de los vínculos de las nuevas generaciones con sus lenguas, su historia y su territorio, al tiempo que reconoce la literatura como una herramienta de expresión, acompañamiento y construcción comunitaria.

En la obra de Hubert Matiúwàa convergen la poesía y la filosofía; la oralidad y la escritura; así como la experiencia individual y la dimensión colectiva. Su propuesta literaria se distingue por integrar la cosmovisión de su lengua originaria a la creación contemporánea, mediante una voz propia y crítica que establece un diálogo entre la poesía, el pensamiento y lenguaje.

Hubert Matiúwàa expresó que haber sido distinguido con este reconocimiento significa la posibilidad de compartir con los jóvenes el aliento de resiliencia que le ha enseñado la lengua mè’phàà y su gente; con la esperanza de que se inspiren en la fuerza y magia que contiene una palabra al ser nombrada y de la angustia que se siente cuando es olvidada. “Me doy cuenta de que los que un día fueron jóvenes hoy son abuelos; así me contaron que debe ser, así se ha contado nuestra historia, de boca en boca, de palabra en palabra hasta hacerse saliva de todos. Para que exista vida, tiene que ser colectiva y sembrarse en el corazón de los niños/as, jóvenes para que un día florezca y ellos sean árbol, luz y guía de nuestro pueblo”, puntualizó.

El autor comentó que esta medalla es una piel colectiva en la cual cada palabra es una cicatriz por escribirse. “Soy consciente de todo lo que falta por hacer para mantener viva una lengua; así como una sola persona no caminará todo el mundo, también una persona no revitalizará una lengua. El esfuerzo requiere de hacer una piel colectiva del relevo de los tiempos, en donde cada uno de nosotros escribirá su propia cicatriz, para cuidar y habitar las palabras y acabar con el racismo y su violencia, que las aniquila”.

El jurado, integrado por los escritores en lengua originaria Natalia Toledo y Juan Hernández Ramírez, decidió otorgar por unanimidad la medalla al escritor y traductor, cuya labor literaria se conjuga con el quehacer comunitario enfocado a los jóvenes y la preservación de la lengua mè’phàà.

Hubert Matiúwàa (Hubert Martínez Calleja, 1986) es escritor, traductor, editor y gestor cultural. Cuenta con una maestría en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Es creador del Colectivo Gusanos de la Memoria, proyecto cultural y editorial autogestivo en el que colabora con otros artistas e investigadores de la región de la Montaña del Estado de Guerrero; y desde 2021, es coordinador y editor de libros de Gusanos de la Memoria Ediciones.

En 2021, ganó el PEN Translates Award, estímulo para la traducción de su obra al inglés, con el libro The Dogs Dreamt/Niguʼndáa xùwaʼ (Reino Unido). En 2022 recibió el Prince Claus Seed Award (Ámsterdam, Países Bajos), así como el Premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena y el Reconocimiento por Enaltecer y Conservar la Escritura de la Lengua Mèʼphàà, otorgado por el municipio de Malinaltepec, Guerrero.

Ha publicado los libros Xtámbaa/Piel de Tierra (2016), Tsína rí nàyaxà’/Cicatriz que te mira (2018), Las Sombrereras de Tsítsídiín (2018), Mañuwìín/Cordel Torcido (2018), Mbo Xtá rídà/Gente piel/Skin People (2020), Adà Bègò tsí nàndà’ à ru’wa/Poeta Rayo (2020), Xùkú xùwàá/Entre escarabajos (2021), Túngaa Indìí/Comisario Jaguar/Jaguar Commissioner (2021), Ru’wa ginii/First Rain (2021), Xó nònè jùmà xàbò mè phàà/El cómo del filosofar de la gente piel (2022). Parte de su obra ha sido traducida al inglés, italiano, alemán y portugués.

La Medalla Bellas Artes de Literatura en Lenguas Indígenas se otorga para exaltar el trabajo artístico, cuyo impacto beneficie y contribuya al desarrollo y difusión de las artes en nuestro país; al aporte realizado en los campos artísticos, a las trayectorias destacadas, así como el legado a las nuevas generaciones.