La Compañía Seña y Verbo Teatro de Sordos celebra 33 años de fundación con serie de funciones

Verbo. La Compañía Seña y Verbo Teatro de Sordos en uno de sus ensayos.

Además de las conmemoraciones religiosas que caracterizan el 28 de noviembre en México también es el Día Nacional de las Personas Sordas.“Porque ese día es cuando Benito Juárez firmó el acta que instaura la primera escuela de sordomudos de México, así como se le decía en ese momento, por eso se reconoce ese día”, relata Antonio Zacruz productor, gerente operativo e intérprete de LSM en la Compañía Seña y Verbo Teatro de Sordos.

Entre los elementos de comunicación más importantes que la compañía de teatro se ha dedicado a difundir sobre la cultura Sorda, Antonio Zacruz resalta la importancia de reiterar que se trata de Lengua de Señas Mexicana y no “lenguaje”.

“Nunca en la historia de Seña y Verbo se ha utilizado la palabra discapacidad porque las personas sordas pueden hacer cualquier cosa, lo único diferente es el idioma, que es la lengua de señas mexicana”, precisa.

Asimismo, se debe decir “persona sorda o sordo y no decir sordomudo; usar el término oyente para las personas que sí escuchamos. Es mucho de la labor de Señas y Verbo que se empiecen a utilizar los términos correctos”, continúa.

En tanto que oyente con 17 años de aprendizaje en LSM (que continúa, porque nunca se deja de aprender), Antonio Zacruz identifica la existencia de una cultura Sorda, completamente anclada a la Lengua.

“Tiene que ver con usos y costumbres diferentes y también con una cuestión cognitiva diferente, es decir ver el mundo de manera diferente: las personas oyentes captamos el mundo a través de nuestros oídos, podemos no estar viendo a una persona directamente a los ojos y aún así estarle poniendo atención”, explica.

En cambio, “las personas sordas necesitan estar viendo completamente a una persona para ponerle atención, captan el mundo a través de sus ojos y se comunican a través de sus manos”, indica.

Esto conlleva diferencias en los códigos sociales. Por ejemplo, en el tacto al expresarse sobre otras personas y la franqueza sin rodeos para decir lo que observan, sienten o piensan.“Eso de suavizar un poco las palabras se aprende en la parte del cerebro que aprende el lenguaje oral. Si se trata de una persona sorda que nunca fue oralizada, es muy posible que nunca tenga este tacto de que no parezca que faltas al respeto”, ahonda.

Añade que también dentro de la cultura Sorda hay segmentos, pues existen los sordos profundos que no escuchan nada, los hipoacúsicos que están entre los dos mundos, las personas que nacieron sordas y las personas que se quedaron sordas después, entre muchos otros posibles casos, lo cual está cargado de “una cuestión muy fuerte de identidad”.

PRÓXIMAS PRESENTACIONES

Por otra parte, este año Seña y Verbo cumple 33 años de trayectoria, a lo largo de los cuales no solo han desarrollado piezas teatrales, sino capacitaciones, talleres y un espacio para la gente sorda que no existía antes.

“Desde el 93, gracias a la fundación y a la creación de Alberto Lomnitz”, el trabajo de la compañía teatral ha sido “visibilizar a la comunidad sorda, la lengua de señas mexicana y el potencial de las personas sordas arriba del escenario”, considera Antonio Zacruz.

Recalca que el elenco está conformado únicamente por personas Sordas, pero en el equipo operativo sí hay algunos oyentes, además de que suelen invitar intérpretes y colaboradores oyentes.

Las próximas funciones que darán serán el día 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre, en Teatro Morelos, con entrada gratis; seguidas del 10, 11 y 12 de noviembre en el Teatro San Jerónimo Independencia, donde presentarán “El misterio del circo donde nadie oyó nada”.

“Esta obra de teatro surgió entre 1996 y 1998, es una de las obras más queridas por el público porque es para toda la familia. Originalmente se pensó para infancias, pero se transformó en una apuesta para todos”, invita.

La historia cuenta cómo la detective Maraña recibe en su oficina a una misteriosa clienta sorda. Su primer gran reto es la comunicación y esto la lleva a descubrir muchas otras posibles formas, incluyendo algunas palabras y frases en la Lengua de Señas Mexicana (LSM).Pronto, el misterio se revela: debe encontrar al intérprete desaparecido de un circo muy especial.

Conforme la detective ahonda en la investigación, que involucra la desaparición de un intérprete de circo, descubre que todos los artistas son sordos. Poco a poco, el domador y los leones, el mago y los payasos le enseñan a comunicarse.

Para más información sobre las funciones ingresa https://escenariosimsscultura.inba.gob.mx/funciones/el-misterio-del-circo-donde-nadie-oyo-nada así como a las redes sociales de @senayverbomx