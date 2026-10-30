Canal Once estrenará la miniserie “¡Aquí espantan!”, un recorrido por los lugares embrujados de México

Los edificios históricos de México guardan historias, leyendas y misterios que, según los testimonios de algunas personas, continúan presentes a pesar del paso del tiempo. Por ello, Canal Once estrenará la miniserie “¡Aquí espantan!”, una producción que llevará a los espectadores a conocer algunos de los sitios donde se asegura que ocurren fenómenos inexplicables.

El estreno será el próximo domingo 1 de noviembre a las 20:30 horas, como parte de una propuesta que busca combinar el misterio con la historia de distintos lugares del país.

A través de cinco episodios, la producción presentará relatos de personas que aseguran haber vivido experiencias extrañas dentro de edificios y espacios históricos. Entre los testimonios se encuentran los de trabajadores que han escuchado murmullos, sentido presencias y observado situaciones que no han podido explicar.

La miniserie utilizará recreaciones y relatos para mostrar lo que se cuenta sobre estos lugares, pero también para conocer los acontecimientos históricos que marcaron cada espacio. De esta manera, el programa busca mostrar que detrás de algunas leyendas existen episodios importantes de la memoria de México.

Entre los sitios que recorrerá “¡Aquí espantan!” se encuentra el Palacio de Lecumberri, un inmueble que guarda parte de la historia del país. También visitará la antigua fábrica de Río Blanco, en Veracruz, así como las calles de Torreón, Coahuila, donde se abordarán las historias y acontecimientos que forman parte de su pasado.

Otro de los destinos serán las haciendas henequeneras de Yucatán, espacios relacionados con una etapa importante de la historia económica y social de la región. Además, la producción llegará al Museo de Medicina, que anteriormente fue conocido como el Palacio de la Inquisición.

En cada uno de estos lugares se presentarán las leyendas y los testimonios sobre supuestas presencias que todavía habitan entre sus paredes. La intención es que el público conozca tanto las historias de misterio como los hechos dolorosos que dejaron una marca en estos espacios.

De acuerdo con la presentación de Canal Once, la serie también busca recordar acontecimientos de la memoria histórica que no deben repetirse. Por ello, los relatos de terror estarán relacionados con sucesos del pasado y con las experiencias que, según sus protagonistas, continúan manifestándose.

Con esta propuesta, Canal Once invita a los espectadores a conocer otra cara de los edificios y sitios históricos de México, donde las historias del pasado se mezclan con las leyendas y los relatos de quienes aseguran haber vivido encuentros con lo desconocido.

La miniserie “¡Aquí espantan!” estará disponible a partir del domingo 1 de noviembre, a las 20:30 horas, por la señal de Canal Once.