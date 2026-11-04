Darío Adanti reivindica el humor como resistencia antifascista con «Chistes contra Franco» en México

Muestra. El humorista, dibujante y periodista Darío Adanti presenta «Chistes contra Franco».

El humor también puede ser una forma de resistencia frente al autoritarismo. Desde esta perspectiva, el humorista, dibujante y periodista Darío Adanti presenta «Chistes contra Franco», una acción artística que recupera las bromas clandestinas que circularon durante la dictadura franquista como una forma de desafiar al poder desde la ironía, el sarcasmo y el humor negro.

La propuesta tendrá lugar en el Centro Cultural de España en México (CCEMx), como parte del programa formativo «50+1 años de libertad», con el que se conmemoran los 51 años del fin de la dictadura, tras cumplirse en noviembre de 2025 medio siglo de la muerte de Francisco Franco. En esta iniciativa participan también el historietista argentino, Eugenio Merino y la actriz y periodista Ana Alonso.A través de chistes acompañados de fragmentos de libros y documentos históricos, Adanti propone acercar al público a una época marcada por la censura, la persecución, la tortura y los fusilamientos. El objetivo es comprender no solo el ingenio de aquellas bromas, sino también el riesgo que implicaba contarlas.

«Quisimos rescatar la memoria histórica antifascista a través de los chistes que se contaban clandestinamente», explica el artista, quien subraya que quienes se atrevían a reírse del régimen podían sufrir graves represalias.Cofundador de la revista satírica Mongolia, Adanti reivindica el humor político como una herramienta para cuestionar el poder, defender los derechos humanos y preservar las libertades.

Su propuesta, sin embargo, también tiene una dimensión personal y emocional vinculada con México y la memoria del exilio republicano español.El artista destaca la solidaridad del país durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando México recibió a miles de españoles que tuvieron que abandonar su tierra tras la Guerra Civil.

«Me parece muy emocionante poder venir a hacer un homenaje a los republicanos en la tierra que les dio protección cuando todo el mundo los dejó tirados», señala.Asimismo, reconoce en México uno de los grandes referentes de la sátira política, con una tradición que encuentra en publicaciones como El Chamuco una de sus expresiones más representativas.

Durante su visita, Adanti también impartió un taller de collage satírico en el CCEMx, experiencia que calificó de extraordinaria por la creatividad y participación de los asistentes. «El humor en México se vive a pie de calle, se transpira», afirma.Con «Chistes contra Franco», el artista recuerda que la resistencia también se construyó desde los pequeños gestos cotidianos y la complicidad de quienes se negaron a renunciar al pensamiento crítico.

La presentación será mañana a las 20:00 horas en el Centro Cultural de España en México, ubicado en Guatemala 18, Centro Histórico. Una invitación a recuperar la memoria antifascista y reconocer el humor como una expresión de libertad frente al autoritarismo.