¿Cuándo se realizará el Festival de Música de Morelia y qué artistas están confirmados?

Festival Música de Morelia En el Festival de Música de Morelia se conmemoran 200 años de relaciones de México con Francia. (Especial)

El Festival de Música de Morelia será uno de los eventos más emblemáticos del 2026, habrá artistas de diversos países, donde mostrarán distintas fusiones, atmósferas y lo mejor de los sonidos de otras partes del mundo en un sólo lugar.

¿Cuándo se realizará el Festival de Música de Morelia “Miguel Bernal Jiménez”?

De esta forma, la 38 edición del Festival de Música de Morelia “Miguel Bernal Jiménez” se realizará del 13 al 22 de noviembre de 2026 y el continente asiático será uno de los grandes protagonistas del evento.

En el Festival de Música de Morelia “Miguel Bernal Jiménez” hay artistas de China, Japón, India, Tailandia, Corea del Sur e Indonesia, por lo que el continente asiático será uno de los grandes invitados en esta edición.

“La inauguración y la clausura siempre son los más que todo el mundo es lo primero que se vende y lo primero que todo el mundo quiere ir porque sabe la calidad y con lo que inauguramos y clausuramos, pero también el carnaval barroco que te podría decir que es un imperdible ensamble nómada de música contemporánea, que ese concierto de casi el 50% de los conciertos son gratuitos”, explicó al diario La Crónica, Verónica Bernal Vargas, directora general del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez.

Además, se conmemoran 200 años de relaciones de México con Francia, 125 años con Austria y 60 años con Australia, por lo que la celebración es doble y hay una enorme cartelera para celebrar este par de situaciones.

“El Festival de música Miguel Bernal Jiménez. Y pues muy contentos que este año le toca al continente asiático, donde traeremos lo mejor de China, de Japón, de Corea del Sur, de Tailandia, Indonesia, pero también pues traemos artistas de europeos porque son aniversarios muy importantes. Aniversarios como los 200 años de relaciones diplomáticas con Francia, donde el poema Harmonic presentará un carnaval barroco, un carnaval veneciano extraordinario, eh con acróbatas, cantantes, músicos de primerísimo nivel y también pues son 125 años de relaciones diplomáticas con Austria, con Liri Donca, estas dos grandes violinistas y pianistas, pero también los 60 años con Australia, con Affinity Quartet, este ganador del premio Melbourne y muchos otros premios”, agregó.

Algunos de los artistas destacados en e Festival de Música de Morelia “Miguel Bernal Jiménez” son Aozhe Zhang, quien es ganador del 58º Premio Paganini, también Sophie Lee, ganadora del Concurso Menuhin 2016 y Marcel Tadokoro, por lo que son artistas de primer nivel.

¿Qué precio tendrá el Festival de Música de Morelia “Miguel Bernal Jiménez”?

El evento también incluye el concierto homenaje a Giuseppe Sinopoli en el Teatro Morelos como clausura, en colaboración con el Liber Festival, por lo que será un cierre espectacular.

“También estará el premio Paganini, desde Italia, que parte de su premio es que viniera a tocar al Festival de música de Morelia, entonces felices de recibir a Osh Chan, este joven talentosísimo desde China, el premio Santander de piano, también este japonés Marcel Tadoro, entonces bueno, pues con orquestas de nuestro país, la Nacional, la de minería, Sofi Lee, que va a inaugurar con nosotros esta gran violinista estadounidense coreana y cerraremos con Silvia Capellini, esta gran pianista italiana en un homenaje a Giuseppe Sinopoli”, explicó la vocera del festival.

Otras de las actividades son conciertos sinfónicos, recitales, actividades académicas y 11 clases magistrales gratuitas para estudiantes mediante convocatoria.

Los precios varían, hay desde los 400 hasta 1500 pesos, pero se puede aplicar el 30% descuento para todas las personas de la tercera edad, maestros, alumnos y personas con alguna discapacidad.