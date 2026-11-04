Descifran 443 años después el código de un candado de un barco naufragado en Gales

Candado. Expertos de la Universidad de Cardiff y del Museo Nacional de Gales han descifrado mediante tecnología moderna la combinación de letras de un candado de latón recuperado de un barco naufragado frente a la costa galesa en 1583. (efe)

Expertos de la Universidad de Cardiff y del Museo Nacional de Gales han descifrado mediante tecnología moderna la combinación de letras de un candado de latón recuperado de un barco naufragado frente a la costa galesa en 1583, resolviendo así un enigma que llevaba más de cuatro siglos sin respuesta.

El barco inglés Ann Francis naufragó el 28 de diciembre de 1583 frente a la costa de Gales cuando regresaba de España, después de que una violenta tormenta lo desviara de su ruta y lo hiciera encallar en la playa de Margam, cerca de Port Talbot.

Los restos de su cargamento permanecieron ocultos durante siglos bajo la arena, hasta que la erosión fue dejando al descubierto el tesoro que transportaba.

La mayor parte de las piezas fue recuperada entre 1996 y 2017 por Peter Hughes, aficionado a la detección de metales, y posteriormente adquirida por el Museo Nacional de Gales.

Entre los objetos recuperados figuran monedas de plata españolas y piezas raras de oro acuñadas durante los reinados de Fernando e Isabel, los Reyes Católicos, además de dos pesas monetarias y el candado de latón, cuyo código no se había podido descifrar hasta ahora: ANCE.

Análisis del mecanismo

Para resolver el enigma, los expertos recurrieron a la microtomografía computarizada, una técnica que permite examinar el interior de los objetos y que, en este caso, hizo posible obtener una imagen tridimensional del mecanismo y observar cómo encajaban las muescas con las letras, según explicó el museo en un comunicado.

“La microtomografía nos permitió mirar dentro del candado sin dañarlo”, explica David Williams, investigador de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Cardiff, quien señala que normalmente utiliza esta tecnología para estudiar huesos y otras estructuras biológicas, por lo que investigar un candado fue “una experiencia nueva”.

Los especialistas creen que el candado servía para cerrar un pequeño cofre con objetos de valor, ya que apareció cerca de las monedas españolas y de las pesas monetarias. En su opinión, pudo proteger estos objetos o guardar otros bienes que no han sobrevivido, como documentos o tejidos.

“Los candados de combinación de época isabelina son conocidos en Gran Bretaña, pero este se encuentra en un estado de conservación excepcional y está asociado a un naufragio cuya fecha conocemos, lo que lo convierte en un hallazgo único”, señala Alastair Willis, conservador jefe de numismática y economía galesa del Museo Nacional de Gales.

Por su parte, Hughes recuerda que quedó asombrado por la calidad y el buen estado de la pieza cuando la encontró.

“Cuando moví las anillas de la combinación, giraban con facilidad después de más de 400 años bajo la arena”, relata, para confesar que, pese a numerosos intentos a lo largo de casi veinte años, no consiguió abrirla.

El candado y otras piezas del cargamento se exhiben actualmente en el Museo Nacional del Frente Marítimo de Swansea, dentro de la exposición ‘Tides of Treasure’, dedicada al patrimonio marítimo galés, que permanecerá abierta hasta junio de 2027.

Pese a haber descifrado la combinación los investigadores se quedan ahora con la incógnita de si la palabra ‘ANCE’ tenía algún significado para su propietario.