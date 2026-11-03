“La raíz africana marcó las danzas populares que se bailan en Guerrero y Oaxaca”

Danza. El primer fin de semana, 13, 14 y 15, en la sala Miguel Cobarrubias presenta la compañía La Mangrove, de las Islas Guadalupe”.

Hasta que los pueblos afromexicanos fueron reconocidos constitucionalmente en nuestro país, se abrió plenamente la posibilidad de hacer trabajos que miren hacia África y a las diásporas a través de historias que nos vinculan, según opina la bailarina, coreógrafa, docente y gestora de proyectos interdisciplinarios, Claudia Lavista.

“En nuestro país hay una raíz africana fundamental, que ha marcado la cultura, ha marcado muchas de las danzas populares que se bailan en Guerrero, en Oaxaca, en todo el sur del país es muy evidente”, expresa.

En entrevista sobre el Encuentro Ser Sur que comenzó el año pasado con América Latina y el Cariba y este año regresa del 13 al 22 de noviembre, enfocado en África y la diáspora, la bailarina y directora de Danza UNAM explica la intención de partida.

“Es reconocer al sur global como un espacio de creación, pensamiento crítico, memoria viva, inteligencia y actualización de la danza, en fin, como un espacio de referencia, que no solamente sea voltear al norte, ya que siempre nuestras referencias han estado en Europa o en el norte global”, indica.

Para ella, en términos de cuerpo y fuerza, el gran referente es el sur global y le parece particularmente urgente e importante retomarlo ante lo que le parece ser el regreso del fascismo a nivel mundial.

“Entender que África y la diáspora no están lejos de nuestro país, sino que tener cercano estas culturas significa reconocer las historias que nos vinculan, no es una realidad ajena, sino que hay muchas memorias compartidas que atraviesan nuestros territorios”, insiste.

Claudia Lavista agrega que desde la universidad, además, hay muchos centros de estudios, aunque todavía hay poca información y “en realidad, hemos recibido a pocos artistas de África y la diáspora”.

En ese sentido, destaca que esta edición de Ser Sur contará con la participación de artistas provenientes de Guyana francesa, de Guadalupe, de Canadá, de Jamaica, de Brasil, de Mozambique, de Cuba, además de México.

La idea del Encuentro es visitar una región del sur anualmente, para encontrar esas danzas, maneras de abordar las temáticas y narrativas que nos puedan abrir la mirada, por lo que “el año que viene nos vamos a ir a Asia del Sur”, adelanta.

ENCONTRARNOS EN EL SUR

Serán 14 funciones, una día dedicado a Mozambique en Movimiento, 2 conversatorios y alrededor de 12 clases magistrales y talleres que tendrán lugar en el Centro Cultural Universitario y el Museo Experimental el Eco, del 13 al 22 de noviembre.

“La idea es que estas actividades no sean como un escaparate, sino una inmersión. Vamos a sumergirnos en el trabajo de estos artistas, en sus prácticas y por supuesto en sus temas”, invita Claudia Lavista.

Hubert Petit-Phar, Augusto Soledade, Johana Malédon, Angélique Willkie, Anne Marie Jourdenais y Khery Camara son algunos de los artistas en cuestión, a quienes la directora de Danza UNAM invita a descubrir desde la disposición de encontrar otras maneras de acercamiento a la danza y pensar o habitar el cuerpo.

“Vamos a tener la presentación de cuatro programas distintos. El primer fin de semana, 13, 14 y 15, en la sala Miguel Cobarrubias presenta la compañía La Mangrove, que viene de las Islas Guadalupe”, detalla.

Inaugurará este Encuentro la pieza Corpus, una colaboración de Hubert Petit-Phar, (director de La Mangrove) con el coreógrafo brasileño Augusto Soledade.

“Vienen bailarines tanto de Brasil como de Guadalupe, la pieza cuestiona las representaciones y los estigmas históricos asociados al cuerpo negro masculino, explora memorias compartidas entre el Caribe y América Latina y es interesante la deconstrucción de la masculinidad del cuerpo negro”, ahonda Claudia Lavista.

En ese mismo fin de semana, en el Salón de Danza, Hubert Petit-Phar presentará el solo “Outre-Rage”, que aborda el desplazamiento y la migración, cómo el cuerpo se adapta, se transforma y reinventa su identidad a través de diferentes territorios, “el tema de cómo estas transformaciones que se dan en estas migraciones que son tan potentes y muchas veces terribles”.

Asimismo, cuerpo, territorio, memoria, identidad, migración, colonización, comunidad y resistencia como algunos temas que atraviesan este encuentro y Lavista señala que “África en particular nos enseña una relación muy potente con la tierra, con el concepto de raíz”.

También sobresalen las participaciones de Nandy Luna, quien explora las raíces africanas en el son jarocho y el fandango; Amada Domínguez, creadora afrodescendiente cuyo trabajo aborda la memoria corporal y el racismo; Serafín Aponte, bailarín, coreógrafo y docente cuya trayectoria artística está vinculada con la danza contemporánea y la exploración de la herencia afromexicana; y Alejandra Aidé Espinosa Vázquez, docente e investigadora de la Escuela Nacional de Danza Folklórica del INBAL, cuyo trabajo aborda las tradiciones dancísticas y las expresiones afromestizas en México.

“Nos va a permitir abrir muchísimo campo de investigación, pero también muchísimo campo de belleza y también de entendimiento de una enorme tragedia, que es la falta de reconocimiento y el racismo imperante que todavía tenemos en nuestro país, con acciones desde la cultura es una forma de atacarlo, la cultura también sirve para eso”, manifiesta la directora de Danza UNAM.

Puedes consultar la cartelera completa, con fechas, horarios, sedes así como formatos de registro para las actividades en www.danza.unam.mx/sersur