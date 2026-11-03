PRESENTE, conferencia performática sobre problemas cruciales en México como las desapariciones, la violencia y la indiferencia social

Estreno Se presentará el sábado 7 y domingo 8 de noviembre, en el Black Box del Cenart. (GloriaMinauro/Isoptica)

Nuestro país es víctima de hechos dolorosos que paradójicamente la sociedad ha normalizado. Por ello, una compañía emblemática de la escena nacional ha creado un proyecto que busca sensibilizar al espectador sobre problemas cruciales como las desapariciones y la violencia, a través de un formato artístico que rompe con los esquemas tradicionales.

Se trata de La Manga, fundada y dirigida por la maestra Gabriela Medina y el maestro Mario Villa, quienes estrenarán a nivel mundial el proyecto PRESENTE, descrito por ellos como una “conferencia performática”, la cual se estrenará el sábado 7 y domingo 8 de noviembre en el Black Box del Centro Nacional de las Artes (Cenart).

Es una pieza importante para ambos artistas mexicanos, ya que se refrendan como el binomio artístico que ha logrado sobresalir en la escena nacional por sus propuestas innovadoras y arriesgadas. Su complicidad les ha permitido fusionar desde 1994 diferentes expresiones artísticas y usar una metodología de danza teatral integrada y video que le dan un estilo inigualable frente a otras agrupaciones. Sin esta dupla de creadores, La Manga no sería una realidad. Todo su repertorio es resultado de su trabajo en equipo.

Cabe destacar que, para la realización de PRESENTE, la maestra Medina (quien obtuvo la Beca Fulbright en la Universidad de Columbia de Nueva York) recibió nuevamente la beca del SNCA para el periodo 2025-2028, con la que podrá continuar una serie de investigaciones para crear otras formar de habitar la escena.

Detonadores

La maestra Medina -quien ha recibido importantes reconocimientos como el Premio INBAL-UAM, la distinción a Mejor bailarina en el XXVI Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López y el Award Show en Nueva York, confiesa que desde que tiene uso de razón siempre le ha inquietado la capacidad que tiene la humanidad para generar violencia. De ahí que varias obras de su repertorio aborden esta temática que tristemente nos afecta y lastima como individuos: “Es un tema que hemos explorado desde años y lamentamos que sea tremendamente actual”.

Al preguntarle cuáles fueron los detonadores específicos que dieron origen a esta obra, la creadora responde de manera contundente: “Las más de 130 mil personas desaparecidas en México, la trata de personas (niñas y niños incluidos), la indiferencia de nuestra sociedad, la impotencia de no saber qué hacer ni cómo hacerlo, la normalización de la violencia, la facilidad con la que nos acostumbramos a que sea parte de nuestras vidas y a que nos parezca natural que existan colectivos de mujeres y familias buscadoras, la isla de Epstein y la imposibilidad de saber con certeza quienes estuvieron involucrados, el Rancho Izaguirre, las investigaciones de Phillip Zimbardo – director y creador del experimento de la prisión de Stanford, la teoría de la pedagogía de la crueldad de Rita Segato, el planteamiento de René Girard “la repetición de la desaparición define una estructura”, Hanah Arendt que habla de la banalidad del mal, Mariana Enriquez y su novela “Cómo desaparecer completamente”, o la tesis de Gabriela Juárez Palacios quien dice que “las mujeres no tendrían que salir a buscar a sus familiares porque simplemente no deberían de existir personas desaparecidas.”

La propuesta

PRESENTE es una experiencia escénica de 75 minutos. Tiempo durante el cual cinco personajes (interpretados por Alondra Briseño, Sara Montero, Gabriela Medina, Jesús Camacho y Jordy Romero) desarrollarán situaciones meramente corporales, cobijados por el extraordinario diseño de arte del maestro Mario Villa.

Por un lado, aparece una mujer presentadora que lleva el ritmo de la experiencia, recibiendo al público, compartiendo información y en ocasiones acompañando sus palabras con lenguaje corporal. Por el otro, personajes que interactúan y trastocan los sentidos de los presentes. En este montaje, el espectador no sólo se sienta y escucha; no viene tan sólo a observar a la distancia, es parte de la experiencia, es decir, construye la obra junto con los intérpretes.

Sobre el título de esta conferencia performática, tanto Medina como Villa consideran que era el ideal, ya que justamente es lo que está viviendo la humanidad en este momento. Además, porque la palabra también es un indicativo de que estamos en el aquí y el ahora: “Es un título que valora nuestra presencia, es una forma acordada, una convención para decir y afirmar: aquí estoy”.

Apuesta al lenguaje no tradicional

Los directores de La Manga aseguran que PRESENTE es una propuesta que reafirma el deseo de su compañía de plantear otras formas de habitar la escena, vinculando la fuerza de la palabra con el lenguaje del cuerpo, la imagen y el sonido.

A ambos artistas siempre les ha interesado cuestionar lo que se ha establecido o se da por sentado, tanto en lo que entendemos como lenguaje dancístico como lo que entendemos como obra coreográfica. Así que este montaje retoma el concepto de “conferencia performática” por considerar que nombra la experiencia que están planteando en la obra: “En una conferencia recibimos información, datos duros, hipótesis, gráficas, etcétera. Esto sucede en PRESENTE”.

Por la singularidad del formato, la maestra Medina y el maestro Villa consideran que lo mismo puede presentarse en un teatro que en un espacio académico.

El mensaje

Sobre lo que buscan trasmitir a través de este montaje, los maestros aclaran que PRESENTE no es una representación de la violencia, sino una invitación escénica a sentir, en el propio cuerpo, la distancia -o la cercanía- que nos separade convertirnos en sistema.

La maestra Medina – quien es maestra de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del INBAL- explica que la idea es que el público entienda que todos somos parte de los problemas que aquejan a nuestro país y al mundo en general:

“Vivimos en un estado de ilusión de invulnerabilidad, somos capaces de hacer cualquier cosa y nuestra inacción promueve y normaliza la violencia”. En cuanto a las reacciones emocionales que su obra podría detonar, la creadora piensa que podría generar incomodidad, irritación, desconcierto, incluso hasta rechazo, ya que son temas complejos que tocan a la sociedad.

Ante el cuestionamiento de cómo lograr abordar temas tan fuertes y vigentes sin perder la magia del hecho escénico, es decir, que tenga una mirada humana y no panfletaria, los directores de La Manga señalan que justo ese es el gran reto:

“La decisión de plantear una conferencia performática en lugar de una obra de danza tiene que ver con nuestra necesidad de compartir datos duros – que esperamos tengan algún impacto en el espectador – con datos más abstractos, conceptuales, metafóricos y poéticos como los que el cuerpo y su lenguaje logra a través del movimiento. Apostamos a que esta combinación de estímulos provoque una experiencia estética en el espectador”.

La Manga consolidada

Bajo la batuta de la maestra Medina y el maestro Villa, La Manga se mantiene como una de las agrupaciones más propositivas de nuestro país al ser creadora de un lenguaje de gran potencia visual y por integrar el trabajo de artistas de diferentes disciplinas. Son creadores de espacios como La Granja, centro de arte ubicado en el Estado de México donde se promueve el desarrollo, la experimentación, la creación y exhibición de obra a través de un Programa de Residencias Artísticas, y en donde también desarrollan su Proyecto Chamaco, el cual, cada año, atiende a un promedio de 60 niñas y niños a través de talleres de distintas disciplinas artísticas.

Ante la pregunta sobre el simbolismo que adquiere la obra PRESENTE dentro de esta basta y fructífera trayectoria de la compañía, ambos creadores concluyen: “Es una obra que incorpora las herramientas artísticas que hemos explorado hace más de tres décadas. Una propuesta que plantea un tema que nos mueve y conmueve profundamente y que, nuevamente, propone romper con los esquemas tradicionales de presentación escénica”.

FUNCIONES

Sábado 7 noviembre, 18:00 horas

Domingo 8 noviembre, 18:00 horas

Black Box del Centro Nacional de las Artes (Río Churubusco y Tlalpan, colonia Country Club).