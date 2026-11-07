Joana D’Alessio explora las distintas formas de la amistad en su libro Pequeño tratado sobre la amistad

La amistad, sus distintas formas de intimidad y las huellas que dejan las personas que acompañan nuestras vidas son el punto de partida de Pequeño tratado sobre la amistad, el libro de la escritora argentina Joana D’Alessio, quien convierte sus propias experiencias con amigas en una exploración literaria sobre los vínculos y la memoria.

En entrevista con La Crónica de Hoy, la autora explicó que la idea surgió durante un taller de escritura de no ficción que tomó durante siete años con la escritora y periodista Leila Guerriero. Como parte de los ejercicios, desarrolló un texto sobre la amistad, un tema que siempre había ocupado un lugar central en su vida y que le permitía explorar la intimidad sin recurrir necesariamente a una exposición personal demasiado directa.

La estructura del libro apareció a partir de tres elementos: las caminatas, las conversaciones y la botánica. Cada capítulo presenta una amistad distinta y se acompaña de una especie vegetal, en un recorrido donde las experiencias personales dialogan con el paisaje de Buenos Aires.

La autora contó que durante la pandemia desarrolló un interés particular por las plantas: las observaba, cuidaba, dibujaba y secaba, mientras incorporaba las caminatas con sus amigas a su vida cotidiana. Estos intereses terminaron por convertirse en el dispositivo narrativo del libro.

La botánica también le permitió construir una distancia desde la cual observar las escenas íntimas. D’Alessio explicó que su experiencia en cine y documental influyó en esta decisión, particularmente el documental de observación, una forma de narrar que busca registrar cómo se desarrollan los acontecimientos.

Así, cada capítulo alterna entre la descripción de una amiga, los diálogos que comparten y la observación de una especie botánica, lo que permite transitar entre lo subjetivo de las relaciones y aquello que sucede alrededor de ellas.

Más que presentar una definición única de la amistad, el libro muestra cómo cada vínculo ocupa un lugar particular en la vida. Hay amistades que acompañan determinadas etapas, otras que conservan recuerdos de la infancia y algunas que se construyen incluso a la distancia.

Para escribir sobre estas relaciones, la autora también realizó una investigación sobre el tema y recuperó las ideas del sociólogo italiano Francesco Alberoni, quien desarrolló una teoría sobre la amistad.

En el proceso, D’Alessio puso especial atención en los detalles que hacen singular a cada persona: sus gestos, su manera de reírse y de hablar, así como las conversaciones que permiten reconocer su voz.

“Creo que también escribir tiene a veces más que ver con escuchar que con escribir”, compartió.

La edición del libro incorporó nuevos elementos respecto a una primera versión publicada en una revista digital. La escritora agregó un capítulo, profundizó en algunos pasajes relacionados con la historia de su padre e incorporó ilustraciones de Claudia de Gliwomini.

Las imágenes corresponden a ilustraciones botánicas científicas, realizadas mediante trazos de línea que permiten reproducirse con claridad en tinta negra. Para D’Alessio, esta elección también representa una forma de mirar un mismo objeto desde distintas perspectivas, una idea que atraviesa su concepción de la literatura.

VINILO EDITORIAL BUSCA CONQUISTAR A LOS LECTORES MEXICANOS

Además de su trabajo como escritora, Joana D’Alessio es editora de Vinilo, un sello argentino especializado en libros de no ficción que apuesta por formatos pequeños y ediciones cuidadas en términos de diseño.

La editorial cuenta con alrededor de 50 títulos y explora distintos subgéneros, entre ellos el ensayo, la escritura autobiográfica y los libros construidos a partir de correspondencias entre autores.

Su llegada a México comenzó el año pasado con la distribución de algunos títulos y este 2026 avanzó con impresiones realizadas directamente en el país, con tirajes de mil y mil 500 ejemplares.

D’Alessio señaló que el sello busca ampliar su presencia en el mercado mexicano y establecer vínculos con lectores y autores de distintas nacionalidades. Dentro de esa búsqueda internacional se encuentra la incorporación de escritores mexicanos, peruanos, chilenos y españoles.

Entre los títulos que han llegado al país se encuentra Dietéticas para la vida, un libro de cartas entre Tamara Tenenbaum y Natalia Quiroga, además de Pequeño tratado sobre la amistad.

La editora también explicó que mantener una editorial independiente en Argentina representa distintos desafíos debido a la inflación, el incremento en los costos de producción y las dificultades para conseguir papel, además del deterioro del poder adquisitivo de los lectores.

Por ello, ampliar la distribución hacia otros territorios representa una oportunidad para sostener el proyecto editorial y continuar publicando libros con especial atención al trabajo de cada autor.

D’Alessio adelantó que Vinilo buscará fortalecer su presencia en México durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de 2027, año en que Argentina será el país invitado de honor. Aunque todavía no cuenta con una agenda definida de actividades, la editorial espera aprovechar esta participación para estrechar sus vínculos con el público mexicano.