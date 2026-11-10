El Munal revisa la complejidad política y científica de Gerardo Murillo, Dr Atl

Muestra. Retrato de Nahui Olin, una de las obras de la muestra que estará abierta hasta el 30 de mayo de 2027. (Gerardo Luna)

Gerardo Murillo “Dr Atl” es un personaje contradictorio “que representa muy bien la interdisciplina que hoy necesitamos tanto”, considera Rebeca Barquera, curadora e investigadora especialista en este artista, a quien ha dedicado muchos años de trabajo.

Lo estudió durante la maestría, el doctorado y en una estancia posdoctoral realizada en la Biblioteca Nacional. “Yo creo que llevo unos 12 años estudiando al Dr Atl”, evalúa. Fue por eso que el Museo Nacional de Arte (Munal) la invitó a curar la muestra “Dr. Atl. Energía cósmica de la materia”, que se exhibe hasta el 30 de mayo de 2027.

“Conocían mis investigaciones y el año pasado, para los 150 años (de natalicio del artista), se acercaron y me invitaron a armar esta exposición. Luego surgió la oportunidad para solicitar el EFI Artes, eso nos dio el apoyo económico para hacer la exposición”, explica en entrevista.

A la inauguración de la muestra acudieron filas enormes de personas, que demostraron el interés que existe en torno al “dibujante, montañista, pintor, crítico de arte, novelista, conservador, anarquista, alquimista, astrónomo, viajero, vulcanólogo, poeta, cocinero, revolucionario, editor, impresor, organizador de exposiciones, vendedor, maestro, diputado, fascista”, según lo define el texto de bienvenida.

Rebeca Barquera considera que el entusiasmo ha sido posible en parte porque al público general le gustan los paisajes, imágenes de la naturaleza que generan cierta experiencia estética, “una naturaleza que ya es muy difícil de conocer en este mundo moderno, en la ciudad, en la contaminación, en distintos espacios”.

“La relación con los colores, las formas, son temas que a la gente le han gustado”, señala.

Muestra. "Rayos de sol", del Dr. Atl. (Gerardo Luna)

También le parece importante, por otra parte, la labor institucional de recintos como el mismo Museo Nacional de Arte y el Museo de Arte Moderno, que sí promueven la obra de este artista

“Sí le han hecho justicia. Sí es un artista que está continuamente expuesto y también por eso genera diálogo y conversación”, apunta.

Para ella entonces el propósito de esta exposición es poner en vitrinas la complejidad de las actitudes políticas a la par que las propuestas científicas que acompañaron al artista en sus creaciones, plantada desde la postura de que un patrimonio que no se discute y critica, no está vivo.

“Darle ese lugar más allá de pensarlo como el artista que siempre fue viejo y que andaba en los volcanes, ya que es uno de los doce artistas patrimoniales mexicanos. Si ya tiene el nombramiento, pues vamos a pensar por qué”, invita.

En ese sentido, sobresale la intención curatorial de mostrar las búsquedas pictóricas y plásticas, de alguien “que dentro del mundo artístico no estaba conforme con lo que había materialmente, entonces empezó a crear sus propias técnicas y materiales”.

“Un artista que se ponía a estudiar geología, mandaba cartas, hablando con físicos, astrónomos, geólogos, geofísicos, manteniendo ese diálogo y que piensa el arte como una forma de conocimiento: es importante hoy, en esta era de discusiones sobre cómo pensamos la creación artística en resistencia a la inteligencia artificial”, opina sobre su vigencia.

ANARQUISTA, COCINERO Y FASCISTA

La exposición reúne más de 130 piezas que dan cuenta de facetas aparentemente opuestas y poco conocidas del pintor paisajista. La mayor parte, más del 50% provienen de fondos públicos, de distintas dependencias del INBAL, la UNAM y del INAH.

El resto pertenecen a colecciones privadas, “muchas de las cuales conocemos pocas porque no habían salido en las últimas exposiciones”, comenta Rebeca Barquera.

Destaca que hace aproximadamente 20 años no se veía un álbum de 20 esténciles, que Dr Atl publicó en 1928-29, cuando intentaba iniciar su propia editorial, llamada Liga de Arte Nacional (LIDAN), misma en la que publica uno de los libros (también expuesto) “Pasando por París” de Djed Bórquez y el primer poemario de Nelly Campobello, titulado “¡Yo!”.

“A la par que está publicando estos libros, está haciendo esos Stenciles, es una de sus propuestas empresariales”, detalla.

La curadora informa que la mayoría de la primera sección de Modernismos -“cuyos nombres de las obras son paisajes, por eso no los menciono a cada uno”- son obras de 1903-1904 que tampoco son muy conocidos, porque las exposiciones no suelen enfocarse en la primera etapa o los primeros años de Dr Atl, sino suelen mirar a partir de los años 30 y sobre todo en 1943, “con el surgimiento del Paricutín y la gran producción que genera este artista alrededor de ese fenómeno”

“Él mismo se va a encargar de conservar su propia memoria, entonces dona al Instituto Nacional de Bellas Artes en los años 50, más de 200 dibujos y muchísimas pinturas del Paricutín, por eso también se conservan esas en los acervos públicos y son las que se exponen”, agrega.

El recorrido “Dr. Atl. Energía cósmica de la materia» contempla tres ejes temáticos: Teoría cósmica, que aborda la reflexión filosófica entre los seres humanos, la naturaleza y las fuerzas del universo; Modernismos, centrada en su participación en la renovación estética del siglo XX; y Tecnología pictórica, que destaca sus innovaciones técnicas como la perspectiva curvilínea y la creación de materiales propios como los atlcolors, la acquaresina y la petrorresina.

Puedes visitar la muestra en el Museo Nacional de Arte (Tacuba 8, Centro Histórico de la Ciudad de México) hasta el 30 de mayo de 2027.

“Hay tiempo, vamos a tener a partir del próximo año actividades, conferencias, talleres, para ver las técnicas, algunas charlas sobre los temas que se abordan, también va a haber unas películas que encontramos de él en el Paricutín y el catálogo va a salir por ahí de abril del próximo año”, adelanta Rebeca Barquera.