Cinco escritoras reconstruyen la historia de las mujeres del México antiguo

Las mujeres también gobernaron, encabezaron pueblos, tomaron decisiones políticas y fueron protagonistas de acontecimientos fundamentales para la historia de México. Sin embargo, muchas de sus historias permanecieron a la sombra de los relatos oficiales. Recuperar esas voces y devolverles el lugar que les corresponde es el propósito de Nosotras también contamos, un libro colectivo en el que participan las escritoras Sofía Segovia, Gabriela Riveros Elizondo, Blanca López de Mariscal, María De Alva y Mónica Castellanos.

En entrevista, Castellanos explicó que el proyecto surgió por iniciativa de Liliana Melo de Sada, quien convocó a las autoras para recuperar las historias de mujeres del México antiguo que habían quedado relegadas de la memoria histórica. La propuesta consistió en escribir relatos breves sobre personajes femeninos, cuya asignación se realizó mediante un sorteo.

A Castellanos le correspondió narrar las historias de Malintzin y Tomiyauaki, dos mujeres cuyas trayectorias le permitieron explorar distintas formas de participación femenina en el México prehispánico.

Uno de los principales retos fue la documentación, pues, explicó, reconstruir la vida de personajes de épocas tan antiguas implica enfrentarse a la escasez de fuentes y a una historia que, en buena medida, quedó interrumpida con la llegada de los españoles.

En el caso de Malintzin, la escritora decidió alejarse de las narrativas tradicionales que suelen concentrarse en su relación con Hernán Cortés y la Conquista, para explorar su vida antes de aquel encuentro. A través de la investigación reconstruyó el recorrido de una mujer que pasó de mano en mano hasta llegar a los españoles, después de haber sido separada de su entorno familiar.

“Yo no quería repetir lo que ya se había dicho de ella, no quería caer en las mismas narrativas que ya existían, y entonces lo que hice fue ver el antes”, explicó.

La autora también destacó la importancia de comprender los distintos nombres que tuvo a lo largo de su vida: Malinali, Malintzin y Marina, este último después de su bautismo. Su relato busca mostrarla como una sobreviviente, cuya capacidad para aprender y dominar distintas lenguas la convirtió en una pieza fundamental para la comunicación entre españoles y pueblos indígenas.

La segunda protagonista, Tomiyauaki, representó otro descubrimiento para Castellanos: una mujer que ejerció el poder y gobernó distintos pueblos en lo que actualmente es la región de Tampico. De acuerdo con la reconstrucción que presenta en el libro, ante los constantes enfrentamientos con Sólotl, un gobernante chichimeca, propuso un matrimonio para terminar con las hostilidades y unir fuerzas.

A partir de esa alianza se produjo una importante migración hacia territorios que habían quedado abandonados por los toltecas, un proceso que, explicó la escritora, formó parte de los antecedentes de la historia mexica.

Para Castellanos, conocer estas trayectorias también cuestiona la idea de que las mujeres estuvieron históricamente limitadas a acompañar a los hombres que ejercían el poder.

“Cuando yo siempre me imaginé a estos grandes tlatoanis que están en Tenochtitlán o que están en la parte de la península de Yucatán con los gobiernos mayas, pero nunca había tenido la imagen de una mujer de aquella época gobernando”, señaló.

La intención de Nosotras también contamos es precisamente ampliar esa perspectiva y mostrar que las mujeres tuvieron una participación activa en la construcción de la historia nacional.

“La historia de México, la historia con mayúscula, ha sido vista, abordada, escrita, protagonizada por los varones. Sin embargo, las mujeres allá han estado y han tenido una actividad importante”, sostuvo.

El proyecto fue concebido inicialmente para un público juvenil, con la intención de acercar a las nuevas generaciones a personajes que pocas veces aparecen en los relatos escolares. Su primera edición comenzó en escuelas estatales de Monterrey y, posteriormente, la editorial Grijalbo invitó a Liliana Melo de Sada a llevarlo a una distribución nacional.

El libro está dividido en dos apartados: uno literario, integrado por las narraciones de las autoras, y otro académico, que permite profundizar en los personajes y sus contextos históricos. Aunque cada escritora desarrolló sus relatos con una voz propia, Castellanos destacó que coincidieron en utilizar un lenguaje accesible para facilitar la lectura entre jóvenes sin renunciar a los recursos literarios.

La escritora consideró que este tipo de publicaciones también permite cuestionar las versiones tradicionales sobre personajes como Malintzin, cuya figura fue presentada durante generaciones bajo el estigma de la traición.

“Ya no nos vamos a quedar con la historia únicamente de los varones, sino también vamos a poderlas ver a ellas como auténticas gestoras de lo que ha sido la historia nacional”, afirmó.

Aunque por ahora no existe un proyecto concreto para una segunda entrega dedicada a mujeres del México antiguo, Castellanos adelantó que podrían desarrollarse otras iniciativas para recuperar las trayectorias femeninas en ámbitos como la enfermería, la arquitectura y la política.

Asimismo, destacó que todavía existen muchas historias por descubrir, particularmente a partir de los hallazgos arqueológicos, que permiten reconstruir la presencia y participación de las mujeres en distintas regiones del país.

Como ejemplos mencionó la figura de la Mujer de Amajac, abordada por Gabriela Riveros, así como el trabajo de Sofía Segovia sobre la reina vinculada a Pakal, personajes que muestran cuánto falta por investigar sobre las mujeres que ejercieron funciones de liderazgo.

Nosotras también contamos ya tuvo una presentación en la librería Mauricio Achar, en Ciudad de México, y tendrá una próxima parada en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, durante el segundo fin de semana del encuentro editorial.

Para Castellanos, acercarse a estas historias no debe quedarse únicamente en la lectura de los relatos, sino convertirse en una invitación a investigar y descubrir otros personajes que todavía permanecen fuera de la memoria colectiva.

“Es importantísimo que la gente lo lea, porque le va a cambiar, le va a modificar” la manera de entender cómo se construyó la historia, concluyó.