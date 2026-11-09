Oferta cultural de la UNAM del Agenda 9 al 15 de noviembre

UNAM. El bailarín y coreógrafo Hubert Petit-Phar explora en esta pieza coreográfica los vínculos entre migración, memoria e identidad. Se presenta el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 en el Salón de Danza, del Centro Cultural Universitario. (Stephane Bellocq/Stephane Bellocq)

Artes visuales

UNAM: 475+ de concebir futuros

Como parte de los festejos por los 475 años de la Universidad de México, el Colegio de San Ildefonso presenta una exposición que propone mirar la historia universitaria no sólo como una sucesión de acontecimientos, sino como un proceso permanente de reflexión y construcción del futuro. UNAM: 475+ de concebir futuros reúne una narrativa histórica con una perspectiva prospectiva para examinar la manera en que la institución ha respondido, desde sus orígenes, a las necesidades y transformaciones del país. La muestra es resultado de un trabajo colectivo en el que participan distintas entidades universitarias y plantea una aproximación a las aportaciones de la Universidad a México y al mundo.

Hasta el 31 de marzo de 2027

Martes a domingo | 11 am-5:30 pm

Colegio de San Ildefonso

Justo Sierra 16, Centro Histórico

sanildefonso.org.mx

$50*

Música

Música antigua

Le Poème Harmonique

Le Carnaval Baroque

Un viaje a la Venecia del siglo XVII a través de un espectáculo que combina música, ópera, teatro y circo. La propuesta recrea una jornada del carnaval en la que personajes de la Commedia dell’Arte, cantantes, actores y acróbatas recorren calles y canales, todo esto en medio de fiestas, canciones, danzas, juegos y persecuciones. El repertorio vocal e instrumental del Barroco convive con las expresiones populares de la época para recuperar el espíritu transgresor y festivo de esta celebración.

Jueves 12 | 8 pm

Sala Nezahualcóyotl

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

$500*

Academia de Música Antigua (AMA)

Cuerdas en movimiento: de la folía a los primeros cuartetos

Rebecca Huber, directora invitada

Un recorrido por la evolución del repertorio para cuerdas a lo largo del siglo XVIII, desde las formas instrumentales del Barroco tardío hasta la consolidación del cuarteto. El programa reúne obras de Francesco Geminiani y Giuseppe Sammartini, Alessandro Scarlatti, Wilhelm Friedemann Bach y Carl Philipp Emanuel Bach, y concluye con un cuarteto de Joseph Haydn. La selección tiene por objetivo observar cómo los instrumentos de este tipo fueron adquiriendo mayor independencia y cómo el diálogo entre sus sonidos dio forma a una de las expresiones fundamentales de la música de cámara.

Viernes 13 | 6 pm

Casa Universitaria del Libro (Casul)

Orizaba 24, Roma Norte

musica.unam.mx

ENTRADA LIBRE

Cupo limitado

OFUNAM 90 años

Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM)

Srba Dinic, director huésped

Robert Lakatos, violín

En el marco de las celebraciones por su 90 aniversario, la OFUNAM presenta un programa dedicado a dos figuras fundamentales de la música de Europa del Este: Aram Khachaturian y Béla Bartók. El repertorio incluye el vals de la suite Masquerade y el Concierto para violín de Khachaturian, los cuales contarán con el violín del virtuoso Robert Lakatos, así como el Concierto para orquesta de Bartók, una de sus obras más representativas mientras estuvo exiliado en Estados Unidos. El director huésped Srba Dinic estará a cargo.

Sábado 14 | 8 pm, y domingo 15 | 12 pm

Sala Nezahualcóyotl

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

$240*, $160* y $100*

Danza

SerSur Outre-Rage

Hubert Petit-Phar, dirección

Compañía Cie La Mangrove

El bailarín y coreógrafo Hubert Petit-Phar explora en esta pieza coreográfica los vínculos entre migración, memoria e identidad. Creada en colaboración con Thomas Lebrun, la puesta se origina a partir de sus vivencias de desplazamiento entre Guadalupe, Francia y Estados Unidos, con la finalidad de indagar cómo el cuerpo conserva, transforma y reconstruye sus referencias culturales. La obra plantea una reflexión en torno a la pertenencia y la posibilidad de mantener una identidad propia frente a los cambios territoriales y sociales.

Viernes 13 | 7 pm, sábado 14 y domingo 15 | 12:30 pm

Salón de Danza

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

danza.unam.mx

ENTRADA LIBRE

Cupo limitado

Domingo, conversatorio después de la función | 1:30 pm

SerSurCorpos Hubert Petit-Phar y Augusto Soledade, dirección

Compañía Cie La Mangrove

En esta puesta en escena la danza se convierte en una herramienta de reflexión política en torno a los estereotipos y prejuicios que históricamente han condicionado la representación del cuerpo de los hombres negros. A partir de la exploración de la corporalidad y la sexualidad, esta pieza cuestiona las formas en que las sociedades miran a los otros y propone reconocer la diversidad y singularidad de las personas hoy en día. Una propuesta que plantea reconocer al cuerpo como territorio de expresión, resistencia y reivindicación.

Viernes 13 | 8 pm, sábado 14 | 7 pm y domingo 15 de noviembre | 6 pm

Sala Miguel Covarrubias

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

danza.unam.mx

$100*

Domingo, conversatorio después de la función | 7 pm