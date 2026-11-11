El MAM presenta la diversidad temática y estética de Gilberto Aceves Navarro

MAM. Algunas de la obras de la muestra “Volverse una línea. Los aceves de Aceves”, que se exhibe en el MAM.

Para la muestra “Volverse una línea. Los Aceves de Aceves”, que reúne 74 pinturas y más de 300 dibujos del artista Gilberto Aceves Navarro en el segundo piso del Museo de Arte Moderno, su hijo y también artista Juan Aceves realizó una pieza ex profeso.Se trata de “Viendo a Gilberto, 1996-2026”, una edición de más de 2,000 horas de video que Juan Aceves filmó sobre conversaciones con su padre.

“A lo largo de esos más de 30 años que llevo registrando y revisando el material, también ha sido una forma de conocer a mi padre, porque yo viví fuera de México 30 años. Nos veíamos una o dos veces al año y de ahí salían estas sesiones maratónicas de filmación y me quedaba yo el resto del año revisando todo el material, viendo qué hacer con él”, relata Juan Aceves.

Considera que por la misma proximidad que tiene con ese material, todavía no ha definido bien cuál es la historia que contar para un posible documental -que ya ha intentado y cesado anteriormente- pero de momento existe este corte editado junto a la curadora Katnira Bello durante casi 8 meses.

“Katnira y yo nos sentamos a revisar una selección previa. Gracias a la labor que hizo conmigo, de encaminarme y decirme tenemos que hacerlo, se produjo este video, ex profeso para esta exhibición. Creo que es muy bello, nos aproxima a un ser muy amoroso con sus alumnos”, señala.“No quiere decir que los tratara bien”, aclara.

“A muchos los golpeaba, sobre todo a los que veía que tenían posibilidad, eran los que más los empujaba a romper paradigmas, a ver de otra forma, a perderse en el bosque”.Sobre el resultado del video expresa gusto, lo revisó muchas veces y concluye que también es “un pequeño bosque, en el cual podemos adentrarnos, ver dos o tres árboles y entender un poquito más de qué es la naturaleza”.

Con esto quiere decir que si alguien entra sin saber de qué trata el video y pasa 10 minutos, va a salir enriquecido de la experiencia por el personaje que hay ahí y las cosas que platica.

“Si pasan las 2 horas completas, van a disfrutar de una pieza muy coherente, muy congruente, que dice muchas cosas de la labor, de la ideología, de la filosofía, de la manera de hacer las cosas que tenía Gilberto Aceves”, añade.

En tanto que director de la Fundación Aceves Navarro, Juan Aceves informa que la producción de su padre fue cuantiosa y todavía está en proceso de registro y catalogación.“Llevamos desde que falleció mi padre registrando y catalogando todo lo que dejó resguardado dentro de la que fue su escuelita y su taller en la colonia Roma. Es una labor que a estas alturas parece interminable.

Cada vez van saliendo más y más cositas, más detallitos. Llevamos registradas más de 5000 piezas”, comenta.Aclara que no se trata de 5 mil cuadros, sino que hay desde “apuntitos y dibujitos” hasta “piececitas en plastilina”.“Era un artista muy prolífico y muy vasto, entonces la labor de la fundación de catalogación creo que tenemos trabajo para un buen rato.

Mi padre decía que hacer un catálogo razonado era una locura. Lo que hemos pensado es que iniciaremos un catálogo razonado entre comillas, con la obra de la fundación”, adelanta.LOS SALTOS DE CONEJO“ De las 7000 formas de atrapar un unicornio” y “Adán y Eva según Rembrandt” son las series que dan la bienvenida al recorrido.

“La exposición está centrada en una investigación en torno al quehacer artístico de Aceves Navarro y cómo él abordaba la producción. Retomamos la frase de volverse una línea, un deseo que expresaba a sus alumnos: les decía que ojalá les suceda algo tan hermoso como convertirse en una línea”, destaca la curadora Katnira Bello.

Explica que esto alude a lo que discurre sin punto final, aunque veces pensamos una línea como la distancia entre un punto y otro, “pero la línea a la que se refería Aceves Navarro es una línea dibujística que puede incluso rebasar la hoja, salirse a otra, continuar y continuar y encontrar un diverso camino”.

“Por otro lado, la línea es algo que está presente de manera gráfica en su trabajo, tanto en las pinturas como en los dibujos de una manera muy clara. Hay divisiones muy precisas de campos de color, hay creaciones de espacios a través de esta línea”, agrega.

A la curadora le parece que existe una tendencia en el arte a diseccionar a los artistas, como si fueran conejos, para extraer los órganos o aspectos que convienen a la historia del arte y así señalar un “legado”. En ese sentido, considera que esta muestra lo que busca mostrar son los “saltos” del conejo-artista.“¿Qué parte del saltar del conejo estaría bien conservar? El salto. No hay una parte en la que puedas cortar y decir ‘este pedacito en el que está en el aire es el bueno’ sin hablar de este suceder, hacer, ejercer”.

El título de la muestra, “Volverse una línea. Los Aceves de Aceves” destaca tanto la proveniencia de las obras de la Fundación Aceves Navarro, como la importancia del dibujo en la trayectoria de Gilberto Aceves Navarro.

Juan Aceves destaca que la curaduría de Víctor Palacios y Katnira Bello es cuidadosa, meticulosa, cariñosa y refleja el trabajo de varios años e invita a conocer a “un artista muy profundo, muy consciente, comprometido que ahora ve su expresión en esta exhibición, una obra que no se había visto mucho o que no se había visto antes y que tiene una gran necesidad de comunicar”.

Opina que a su padre le encantaba compartir y enseñar “y eso es lo que vamos a poder ver en esta exposición”.“Vamos a perdernos en el bosque”, invita a la muestra que puede visitarse hasta febrero de 2027 en el Museo de Arte Moderno (ubicado en Paseo de la Reforma esquina con Gandhi s/n, Primera Sección del Bosque de Chapultepec, CDMX)