Danaus Plexippus alista conciertos en el Jardín Escénico con obras de Britten, Schönberg y Galo Orti

Música. El Ensamble Danaus, quinteto de alientos.

Danaus Plexippus es el nombre científico de la mariposa Monarca, que da nombre al Ensamble Danaus, quinteto de alientos enfocado en la difusión, promoción e interpretación de música de nueva creación en México.

Los días 12 y 15 de noviembre, en el Jardín Escénico de la CDMX, la agrupación invita a los conciertos del “Programa 7 de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes”.

En esta ocasión, bajo la batuta del director huésped Enrique Arturo Diemecke Rodríguez, los músicos David Ramírez (flauta), Monserrat García (oboe) Jenny Cárdenas (corno francés), Everardo Gastélum (fagot) y Citlalli Rosas (clarinete) interpretarán “Simple Symphony Op.4” de Benjamin Britten; “Noche transfigurada Op.4” de Arnold Schönberg y “Concierto para Quinteto de vientos y orquesta de cuerdas” de Galo Ortiz, compositor contemporáneo.

Sobresale particularmente la pieza de Galo Ortiz pues fue estrenada en 2024 por Ensamble Danaus, quienes la han interpretado desde entonces: el año pasado, con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, la Camerata de Zacatecas y la Filarmónica de Sonora. Este año vuelve con una de las más importantes orquestas del país.

“Lo que aporta esta pieza al panorama musical actual es que es la única escrita con esta dotación en México, escrita por alguien muy joven que ayuda a visibilizar la música de cámara y quinteto de alientos…y es una de las muy pocas obras en el mundo escrita para quinteto de alientos y orquesta”, invita Citlali Rosas, intérprete de clarinete e integrante del quinteto.

Explica que el Ensamble da mucha importancia a la creación de nuevas obras para esta dotación, así como para la creación en general de nueva música escrita por compositores mexicanos.“Para nosotros es sumamente importante generar y colaborar con compositores vivos y de nuestro país porque cuando uno escucha ‘música clásica’ lo primero que piensa es Beethoven, Mozart, Wagner, Bach, que bueno, sí, obviamente son figuras fundamentales en la historia de la música, pero es eso: la historia de la música”, manifiesta.

“Lo que nosotros queremos hacer es seguir creando obras, sobre todo en nuestro país, pues Europa siempre ha sido la cuna de la música académica, pero la verdad es que nosotros también tenemos compositores valiosísimos, con nuestra idiosincrasia, nuestras raíces”, continúa.

Desde su perspectiva, una de las intenciones más importantes del Ensamble Danaus es voltear la mirada hacia nuestro propio territorio, donde se “hacen cosas muy bonitas, muy importantes y valiosas”.

Citlali Rosas añade que el quinteto de alientos es una dotación tan importante o tan estandarizada como un cuarteto de cuerdas, sin embargo no ha tenido tanta difusión por lo que buscan darle ese peso y subraya que en esta ocasión se programa el quinteto de alientos como solistas.

“Creo que es un gran paso”.La entrada es libre para ambas fechas de concierto, en tanto que acreedores del México en escena 2024 y 2026 con el cual se apoya el trabajo en el área de la música de cámara por parte del Sistema de Apoyos a la Creación y proyectos culturales (antes FONCA).

VE A VERLOS

Los 2 conciertos que Ensamble Danaus ofrecerá próximamente son el jueves 12 de noviembre a las 8pm y el domingo 15 de noviembre a las 12:00 del día, ambos en el Pabellón Escénico del Jardín Escénico ubicado en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, justo a un costado del Auditorio Nacional y el Campo Marte.

La forma más sencilla de llegar es en transporte público mediante la estación de Metro Auditorio (Línea 7) o la Línea 7 del Metrobús.Para más información visita las redes sociales de @ensambledanaus