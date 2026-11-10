Leonardo Padura: “Con un muerto me alcanza para escribir toda una novela”

Festival. El escritor Leonardo Padura y Raúl Tola, Director de la Cátedra Vargas Llosa.

Leonardo Padura llega al Festival Escribidores 2026 en la Universidad de la Libertad con bastante tiempo de anticipación. Los guardias de seguridad que detienen a todo mundo ya están prevenidos de su llegada, estuvieron anunciándose mutuamente que ya venía en camino, lo reconocen sin pedirle identificación y lo dejan pasar sin ningún tipo de revisión.

“Ha pasado algo últimamente en la novela policial, sobre todo en las novelas de los nórdicos (Dinamarca, Noruega) y es que hay más muertes en las novelas que en la realidad”, reflexiona el escritor cubano ante las preguntas de Raúl Tola, Director de la Cátedra Vargas Llosa.

El moderador lo incita a platicar sobre su experiencia escribiendo novelas policíacas en un país que el mismo autor considera muy seguro (Cuba). En respuesta, Leonardo Padura alude a la alza de asesinatos que suceden en las páginas de libros de este género.

Ejemplifica el fenómeno con una serie en cuyo inicio de temporada aparecen 18 cadáveres y señala que si en un país como Dinamarca aparecieran de pronto 18 muertos, “el país se hunde”.

“Yo siempre digo que a mí con un muerto me alcanza para escribir una novela, porque lo más importante para mí, no es solamente que haya un crimen, sino lo que está alrededor de ese crimen”, explica.

Le parece que un crimen puede tener connotaciones violentas o no -“generalmente no las tiene”- y ocurrir a veces por accidente.

Apunta que en un principio su más famoso personaje, Mario Conde era policía por cuestiones de verosimilitud. “Su existencia tenía que ver con que fuera policía, no podía hacer crímenes de sangre si no lo era, en ninguna parte del mundo un detective privado estudia crímenes de sangre, pero siempre fue un anti policía porque si fuera real no hubiera durado ni 15 minutos en el cuerpo”.

“El gran problema que se me presenta después es cómo hacer que Conde se vincule a una investigación criminal, porque ya no es policía”, ahonda rl nsrtrsdor cubano.

Para poder continuar con el personaje, el escritor se ha inventado muchos escenarios y se ríe de ellos mientras los cuenta a la audiencia.

“Tengo que inventar unas historias: un muerto que no le importa a nadie, que Obama viene a Cuba y no hay suficiente policía para investigar… pero siempre está en función de intentar entender algo más de la sociedad cubana, intentar reflejar un proceso de la sociedad cubana”, continúa.

En ese sentido, subraya su novela “Máscaras”, en la que habla de procesos de marginación que ocurrieron en los años 70 y presenta un personaje dramaturgo que ha sido “parametrado” por ser homosexual. Así el núcleo de la historia es ese hombre, su exclusión y castigo.

“Siempre tengo que buscar ese propósito mayor en el que ocurre determinado delito y ahora estoy intentando rizar el rizo: estoy intentando escribir una novela policial sin muerto y es muy policial, pero no les voy a contar de qué va, tiene que leerla cuando la publique”, anuncia.

PROCESO ESCRIBIDOR

Anteriormente, Leonardo Padura ha comentado que uno de sus rituales de cajón para empezar a escribir un nuevo proyecto es releer Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa.

-¿Lo has hecho para este libro que estás avanzando? le pregunta Raúl Tola.

“Estoy traicionando la memoria de Mario… porque estoy leyendo La ciudad y los perros”, responde el escritor cubano y suelta una carcajada.

“Hay varios escritores que me inspiran profundamente. A veces tengo un problema y es que no solo soy un lector, soy un re- lector. Y creo que a todos los escritores nos pasa eso, releemos mucho cuando estamos en un tema que nos obliga”, retoma.

Entre los libros que enumera en sus relecturas frecuentes se encuentran “The catcher in the rye” de J.D. Salinger, los cuentos de Ernest Hemingway, así como otros autores: Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier, Guillermo Cabrera Infante, Paul Auster y Manuel Vázquez Montalbán.

“Son autores con los que tengo mucha relación y en esa lista siempre está Mario Vargas Llosa. He leído muchas veces en Conversación en la Catedral buscando respiración, buscando aliento”, indica.

“Unas veces he leído La casa verde, otras veces vuelto a leer esa novela magnífica que es La guerra del fin del mundo, la novela más manipuladora que puede existir porque una novela que cada vez que la leemos queremos que los rebeldes ganen la contienda y sabemos que no lo van a hacer”, comparte.

Actualmente, Leonardo Padura está leyendo La ciudad y los perros porque hace unos días alguien le mandó un comentario publicado por José Emilio Pacheco en el año 1963, sobre la novela recién publicada, diciendo “esto cambia la literatura en la lengua”.

“José Emilio Pacheco vio el libro y leyó recién salido de la editorial. Y dije hace como cinco años que no leo estanovela, así que voy a volver a leérmela y ahí estoy, con el Jaguar, ahí estoy”.

ESCRIBIDORES 2026

Bajo el tema “Libertad en la escritura”, el Festival Escribidores 2026 integró 7 mesas de conversaciones, con 19 participantes provenientes de Ecuador, Cuba, Perú, Francia y México.

Leonardo Padura, David Toscana, Pablo Boullosa, Alberto Ruy Sánchez, Rocío Cerón, Cristopher Domínguez Michael, Jean Meyer, Rafael Pérez Gay, María Rivera y Claudia Kerik son algunos de los invitados destacados que participaron en el encuentro y cuyas conferencias se pueden volver ver a través del youtube de la Universidad de la Libertad.