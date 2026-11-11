Una Nueva York en miniatura recrea la magia navideña entre trenes, palmeras y orquídeas

Nueva York. Un tren miniatura este martes, en el Jardín Botánico de Nueva York (NYBG), durante el lanzamiento de la edición 35.ª de la tradicional exposición de trenes navideños. (Angel Colmenares/EFE)

Cruzar las puertas del invernadero Enid A. Haupt, en el Jardín Botánico de Nueva York (NYBG), es adentrarse de lleno en un cuento de hadas navideño: una Gran Manzana en miniatura donde la vegetación tropical acoge casi doscientos iconos arquitectónicos transitados por decenas de trenes.

Al visitante lo recibe una cálida atmósfera tropical de palmeras, orquídeas y flores de pascua que rodean casi 200 réplicas de los edificios más emblemáticos de la ciudad esculpidas enteramente con elementos botánicos y entrelazados por largas vías de tren por las que circulan locomotoras en movimiento.

“Es una experiencia neoyorquina por excelencia porque puedes ver toda la historia de la ciudad a través del hermoso prisma de la naturaleza”, explica Jennifer Bernstein, presidenta y consejera delegada del Jardín Botánico de Nueva York.El trazado urbano en miniatura abarca desde joyas arquitectónicas desaparecidas como la antigua estación de Penn o el Elefante Colosal de Coney Island, hasta grandes hitos modernos como el One World Trade Center.

La magia de esta exhibición navideña, que celebra este año su 35.ª edición tras sus modestos comienzos en 1992, reside en una singular yuxtaposición: la urbe de asfalto y acero recreada con cortezas, piñas, ramas, hojas de magnolia y canela en rama, mientras más de una treintena de trenes —desde modelos históricos de vapor hasta el Metro-North que bordea el propio recinto botánico— serpentean entre viaductos y puentes colgantes.Sin embargo, la gran estrella de esta edición es el modelo del rascacielos One Vanderbilt, que alberga el popular mirador Summit.

“Es una réplica meticulosamente elaborada con cortes transversales de bambú colocados en ángulos exactos de 13 grados para recrear las estrías cerámicas de la fachada”, relata Laura Busse Dolan, presidenta de Applied Imagination, la firma artesanal de Kentucky responsable del diseño de las maquetas desde los orígenes de la exhibición.La réplica incorpora, además, una novedad técnica absoluta: un diminuto ascensor en pleno funcionamiento en su cúspide.

“El edificio real refleja su entorno y las nubes gracias a sus espejos; por eso colocamos una superficie espejada sobre el material botánico para que aquí refleje las plantas y la cúpula del invernadero”, agrega.Para Busse Dolan, cuyo padre fundó el taller cuando ella apenas tenía 11 años, la cita trasciende la artesanía: “Lo más hermoso es ver la evolución de Nueva York y comprobar que es una tradición generacional. Viene gente que visitó la muestra de niña y hoy trae de la mano a sus propios hijos”.Bernstein, además, destaca que venir a la muestra es una gran alternativa al frío que puede hacer en Nueva York.

“Entrar aquí en invierno es maravilloso; suelo decir que es el mejor tratamiento facial de Nueva York por lo cálido y acogedor que resulta”, bromea entre risas Bernstein.

La exposición abrirá sus puertas al público el 14 de noviembre y a partir del 27 de noviembre, la muestra ampliará su horario hacia la noche, permitiendo contemplar las maquetas iluminadas bajo la penumbra del vidrio mientras el jazz en directo termina de vestir una postal navideña.