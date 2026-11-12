El nobel Miguel Ángel Asturias: la voz mágica contra el autoritarismo regresa a Guatemala

Miguel. Miguel Ángel Asturias falleció en el exilio en Madrid el 9 de junio de 1974 y sus restos reposaban en el cementerio parisino de Père Lachaise.

El escritor guatemalteco y Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias (1899-1974), cuyos restos llegan este jueves a Guatemala desde Francia más de medio siglo después de su muerte en España, se consagró como una voz contra el autoritarismo y uno de los grandes maestros del realismo mágico.

Asturias falleció en el exilio en Madrid el 9 de junio de 1974 y sus restos reposaban en el cementerio parisino de Père Lachaise, un retorno a su patria que se produce tras décadas de gestiones oficiales y una vida marcada por una prolífica creación literaria, la militancia política y un prolongado exilio forzado por las dictaduras.

Ese vínculo entre la creación literaria y el compromiso político comenzó a gestarse en su infancia, cuando su padre, el juez Ernesto Asturias, fue destituido por el dictador Manuel Estrada Cabrera (1898-1920) tras negarse a encarcelar a estudiantes que se manifestaban.

La medida obligó a la familia a trasladarse a las Verapaces, un territorio rural situado a unos 200 kilómetros al norte de la capital, donde el futuro escritor entró en contacto con las comunidades indígenas, sus tradiciones orales y su cosmovisión, que tanto influirían en su obra.

Años después, se graduó de abogado tras defender la tesis ‘El problema social del indio’ (1923) y participó en la fundación de la Universidad Popular.

Tras un breve paso por Londres, viajó a París en 1924, donde estudió en La Sorbona, participando allí en la traducción del francés al español del ‘Popol Wuj’ —el libro sagrado de los mayas k’iche’ conocido anteriormente como Popol Vuh—, al tiempo que escribía ‘Leyendas de Guatemala’ (1930), inmersión en las raíces americanas que marcó el punto de partida de su obra.

“Entre los indígenas y entre las gentes del pueblo de Guatemala existe la costumbre de los relatos. Casi todos hacen relatos y así todos transforman lo que es un hecho real en una leyenda y lo que es una leyenda en un hecho real”, explicó Asturias al poeta español Luis López, que recopiló las charlas en el libro ‘Conversaciones con Miguel Ángel Asturias’, de 1974.

Así, continuaba: “No hay en la mentalidad primitiva e infantil del indígena diferenciación entre lo real y lo irreal, entre lo soñado y lo vivido, y esto va creando una mezcla que es ya la parte mágica que yo he aprovechado para mis relatos”.

Raúl Figueroa Sarti, director y cofundador de la editorial F&G Editores, sello independiente que ha publicado 14 títulos de Asturias en su catálogo, destacó en declaraciones a EFE la importancia del autor en “lo que posteriormente se dio en llamar el realismo mágico”, una corriente literaria en la que se entremezcla lo extraordinario con la vida cotidiana y que tanto marcó al boom latinoamericano del que fue un importante precursor.

Figueroa Sarti detalló que la contribución “del escritor más universal de Guatemala” trasciende la narrativa de protesta, destacando que su valor fundamental radica en haber logrado “visibilizar a los pueblos indígenas” y convertir la riqueza cultural de las comunidades originarias en una creación literaria de validez global.

Exilio y consagración

A la par de su consolidación literaria, la vida del autor estuvo atravesada por los vaivenes políticos de su país, ya que luego de fundar el programa radial ‘El Diario del Aire’ y asumir cargos diplomáticos tras la Revolución de 1944, consolidó una vasta producción que transitó por la narrativa, la poesía, el cuento y la dramaturgia.

En la novela dejó títulos imprescindibles como ‘El señor Presidente’ (1946) —su icónica condena del autoritarismo inspirada en la figura de Estrada Cabrera—, ‘Hombres de maíz’ (1949), la ‘trilogía bananera’ —integrada por ‘Viento fuerte’ (1950), ‘El Papa verde’ (1954) y ‘Los ojos de los enterrados’ (1960)—, además de ‘Mulata de tal’ (1963) y ‘Viernes de dolores’ (1972).

Pero el curso de su carrera sufrió un vuelco decisivo cuando el golpe de Estado de 1954 contra el mandatario Jacobo Árbenz derivó en el despojo de su nacionalidad por decisión del presidente, Carlos Castillo Armas (1954-1957), forzando al escritor a un exilio de 12 años.

La ciudadanía le fue restituida en 1966 al ser nombrado embajador en Francia, preámbulo de la concesión del Nobel de Literatura en 1967 “por su vívido logro literario, profundamente arraigado en los rasgos y tradiciones nacionales de los pueblos indígenas de América Latina”.

“Asturias sigue siendo actual porque el autoritarismo sigue estando presente en nuestros países”, destacó Figueroa Sarti. “Y repatriarlo es, en el fondo, el fin de su exilio, un acto simbólico que debe recordarnos que ningún guatemalteco debería ser forzado a dejar su patria por pensar distinto o por buscar un mejor futuro”, recordó.