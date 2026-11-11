Skin and Grace I de Igor Mattio: ¿De qué trata el nuevo libro del autor italiano?

Skin and Grace: el proyecto que retrata la masculinidad en el ballet cubano Foto: Igor Mattio

¿Qué significa ser hombre cuando el cuerpo se convierte en una herramienta de disciplina, expresión y mirada social? Esa pregunta atraviesa Skin and Grace I — Gazing Soft, un proyecto del artista visual Igor Mattio que reúne fotografía y cine documental para explorar la masculinidad, la identidad y la vulnerabilidad a través de cuatro bailarines profesionales de ballet cubanos.

Publicado por Artfineline, el proyecto propone una mirada que va más allá de la imagen tradicional del bailarín. Erick, José Darío, Jonathan y Jorge Evelio son los protagonistas de una investigación artística que busca mostrar cómo conviven la fuerza física, la disciplina adquirida durante años de formación y aspectos más íntimos de la individualidad.

Skin and Grace: el proyecto que retrata la masculinidad en el ballet cubano Foto: Igor Mattio

Skin and Grace I: un fotolibro que aborda el ballet desde otra perspectiva

El proyecto nació durante un viaje de diez días por Cuba, realizado en noviembre de 2025. A lo largo de ese recorrido, Mattio trabajó con los cuatro bailarines en una serie de fotografías que los coloca fuera de los escenarios y espacios habituales de su disciplina.

Un edificio abandonado, un salón de clases vacío, una cascada o una azotea a la intemperie se convierten en escenarios para observar otras facetas de sus protagonistas. La propuesta alterna retratos individuales, composiciones grupales, movimiento y quietud, así como imágenes en blanco y negro y color.

La formación física de los bailarines es evidente, pero el interés del artista no se limita a registrar su capacidad técnica. El proyecto también abre espacio para gestos espontáneos, momentos de relajación, inseguridad y vulnerabilidad.

En ese sentido, las imágenes no buscan definir quiénes son los bailarines ni ofrecer una interpretación definitiva de su identidad. La intención es explorar cuánto puede revelar una fotografía sobre una persona y qué aspectos permanecen fuera de ella.

Skin and Grace: el proyecto que retrata la masculinidad en el ballet cubano Foto: Igor Mattio

¿Quién es Igor Mattio?

Nacido en Italia y radicado en Nueva York, Igor Mattio desarrolla una práctica artística que abarca fotografía, cine, técnica mixta y libros de artista. Su trabajo se concentra desde hace años en la relación entre el cuerpo humano, la identidad y las distintas formas en que una persona puede ser representada e interpretada a través de una imagen.

Formado en la Accademia Albertina di Belle Arti de Turín, comenzó a trabajar con fotografía en los años ochenta, inicialmente como parte de collages, pinturas y obras de técnica mixta. Con el tiempo, este medio se convirtió en el centro de su práctica, aunque mantiene una perspectiva en la que fotografiar implica construir imágenes, no solamente registrar apariencias.

Skin and Grace: el proyecto que retrata la masculinidad en el ballet cubano

Su proyecto anterior, Skin and Under (2025), exploró la masculinidad de hombres jóvenes en distintos entornos culturales y las tensiones entre las identidades socialmente construidas y la individualidad.

¿Dónde conseguir Skin and Grace I — Gazing Soft?

El fotolibro fue publicado por Artfineline en 2026 y tiene una edición limitada de 600 ejemplares. Se trata de una publicación de tapa dura, con 96 páginas y 77 fotografías en blanco y negro y color.

La obra tiene un formato de 30.5 × 28 centímetros y un precio de referencia de 80 dólares estadounidenses. El libro está disponible en Estados Unidos y Europa, con distribución europea a cargo del distribuidor local de Artfineline.