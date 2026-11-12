María Katzarava lleva la Potencia de la Chanson Française al Teatro Esperanza Iris

Necesario romper con percepción de que la ópera es expresión distante o elitista; sacarla de los recintos tradicionales y llevarla a la calle, a los mercados, plantea —

María Karzarava Soprano. La artista aboga por llevar la ópera y la música de concierto a las calles y mercados, democratizando el acceso cultural para las nuevas audiencias.

La reconocida soprano y Premio Crónica 2018, María Katzarava, reveló en exclusiva los detalles de su próximo concierto “Piaf sinfónico”, que será implementado el 22 de noviembre en el Teatro Esperanza Iris para celebrar el Día del Músico.

Durante la entrevista con Crónica, la célebre artista dijo que este espectáculo contará con nuevos arreglos musicales, la participación del pianista Józef Olechowski, el ensamble vocal Estudio Katzarava y la dirección de Enrique Dunn.

La cantante reflexionó sobre la importancia de descentralizar la cultura, sugirió llevar espectáculos líricosa espacios públicos y mercados para acercar esta disciplina a nuevos sectores de la población.

Planteó que una técnica vocal sólida permite interpretar diversos géneros musicales con respeto y autenticidad, transformando el arte en una experiencia catártica y accesible para todos los escuchas.

Detalló que la producción general está a cargo de Küken Produktionen, con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, bajo la dirección de Mireille Bartilotti, gestora cultural con más de dos décadas de trayectoria en las artes escénicas.

Con Piaf Sinfónico, María Katzarava propone un nuevo acercamiento al legado de una de las figuras más emblemáticas de la canción francesa.

Explicó que más que reproducir la atmósfera del cabaret parisino, Piaf Sinfónico propone una lectura propia de este legado, con la exploración de las emociones universales del amor, la pérdida, la resiliencia y la pasión.

Con una trayectoria internacional consolidada a partir de su triunfo en Operalia 2008, Katzarava ha puesto en alto el nombre de México en escenarios de prestigio como La Scala de Milán, la Royal Opera House de Londres, y el Palacio de Bellas Artes, de México.

Perfeccionamiento de 15 Años

María Katzarava explicó al reportero que lleva realizando su viaje y homenaje a Edith Piaf desde hace 15 años y que cada entrega tiene una versión distinta.

“En comparación con montajes anteriores, como el realizado bajo la batuta de Isabel Costes del cual derivó un disco, esta nueva dimensión sinfónica aporta un formato grandioso e impactante”, manifestó.

Dijo que fue concebido como un Piaf sinfónico totalmente diverso, estructurado de forma diferente, muy grande e impactante para que el público disfrute de una velada inolvidable.

Sobre las nuevas colaboraciones y arreglos orquestales explicó que incorpora el trabajo del pianista y compositor Józef Olechowski, quien aporta arreglos orquestales, la participación del Ensamble Vocal Estudio Katzarava y la dirección concertadora junto con nuevos arreglos del maestro Enrique Dunn.

“Es el resultado de la suma de esfuerzos y de años de estar perfeccionando el proyecto para volverlo cada vez más completo y de mayor calidad”, expresó.

La Chanson Française

Al explicar la clave para adaptar la potencia de su voz lírica a este tipo de repertorio sin perder el rigor, dijo que el fundamento principal es “dominar la voz a 360 grados, sintiendo y entendiendo el propio instrumento a profundidad”.

Sobre el estilo indicó que no se puede cantar este repertorio como si fuera ópera tradicional, es necesario respetar la naturaleza y la esencia de cada género y estilo. Para la tenor, la chanson française (canción francesa) es una música que lleva en la sangre y que le apasiona desde que tiene uso de razón.

Enseguida afirmó que la salud vocal debe ser siempre la prioridad y “cuando se posee una técnica sana y verdaderamente comprendida por uno mismo, es posible abordar cualquier estilo o repertorio que vaya acorde con la voz”.

Ópera en la Calle

María Katzarava manifestó que la clave para acercar la ópera a las nuevas generaciones y descentralizar el acceso cultural radica en sacar esta disciplina de las salas tradicionales y llevarla directamente a los espacios cotidianos.

Planteó la necesidad de superar la limitación de los recintos tradicionales, porque el acceso a la música de concierto no debe limitarse a permanecer en sedes como el Palacio de Bellas Artes.

Consideró indispensable llevar la ópera a la calle, a los mercados y a distintas comunidades para llegar a aquellas personas que no cuentan con los medios económicos o la oportunidad de asistir a un teatro.

Enseguida consideró viable desmitificar la ópera y eliminar el estigma elitista que la envuelve; “es necesario romper con la percepción de que la ópera es una expresión distante o elitista, acortar la brecha entre los cantantes y el público de a pie”.

La tenor resaltó la necesidad de sumar apoyos hacia los artistas y compañías independientes, pequeñas, medianas y grandes, que hacen esfuerzos significativos para llevar producciones de calidad a diversos rincones.

Katzarava compartió iniciativas locales como la experiencia de “La Ópera en la calle” realizada en Tijuana; dijo que este tipo de proyectos resultan un enorme éxito porque la gente se conmueve y sorprende al encontrarse con este arte en su día a día.

Calificó a la ópera como una de las artes más completas al reunir música, canto, actuación, danza y coro.

Afirmó que al exponer a las personas a esta experiencia, la reacción es siempre positiva y emotiva, logrando generar una verdadera catarsis y ganando nuevas audiencias para la música de concierto.

Cita con la Celebración y Reconexión

Para la velada del 22 de noviembre, María Katzarava dijo que quiere transmitir un mensaje de celebración, reconexión y disfrute con el público.

Incluso reveló que la fecha coincide con el Día del Músico (Día de Santa Cecilia), “lo que convertirá al evento en una noche única y verdaderamente mágica”.

Expresó con entusiasmo en su voz que asistir al teatro “permitirá a los asistentes olvidar los problemas cotidianos y la negatividad, funcionando como un momento de meditación para renovarse y salir felices, contentos y llenos de buena energía”.

Afirmó que el concierto es el resultado de años de esfuerzo y constante perfeccionamiento para entregar un proyecto de la más alta calidad artística.

Finalmente invitó al público a disfrutar de los temas emblemáticos de Édith Piaf, y también de piezas inolvidables de Charles Aznavour, Jacques Brel e Yves Montand, tres de los máximos exponentes de la chanson française del siglo XX.

Finalmente informó que el concierto tendrá lugar a las 18:00 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Irisde la Ciudad de México, con boletos disponibles en taquillas y Ticketmaster.

María Katzarava lleva la Potencia de la Chanson Française al Teatro Esperanza Iris