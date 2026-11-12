Muestra explora la influencia de Falla en el arte contemporáneo por su 150 aniversario

Muestra. El recorrido artístico cuenta con el apoyo textual del historiador José Vallejo, cuyo objetivo ha sido mostrar cómo “el universo creativo de Falla ha inspirado las más dispares e imaginativas interpretaciones visuales”.

La muestra pictórica ‘Manuel de Falla: Una mirada actual’, inaugurada este jueves en Madrid, explora la influencia del compositor español sobre la obra de diversos artistas plásticos contemporáneos en el marco de las celebraciones del 150 aniversario del natalicio del genio musical.

El director de proyecto del archivo de Manuel de Falla, Álvaro Flores, explicó durante la presentación que esta exposición, organizada por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) de España y la Fundación Archivo Manuel de Falla, pretende dar “una aproximación de diferente carácter con respecto al compositor”, ya que la gente va a encontrarse con un acercamiento a la obra de Falla a través del arte contemporáneo.

El recorrido artístico cuenta con el apoyo textual del historiador José Vallejo, cuyo objetivo ha sido mostrar cómo “el universo creativo de Falla ha inspirado las más dispares e imaginativas interpretaciones visuales”.

La muestra comienza con un boceto del mural ‘Retrato de Manuel de Falla y sus amigos’ (1992), de Herminio Molero, y llega hasta 2026 con dos obras nuevas: ‘La casa callada’, de Antonio Montalvo y Simón Zabell, y la escultura cerámica ‘Color del sonido’, de Carmen Vila, que se presenta por primera vez al público.

En total, una veintena de piezas muestran una “puerta de creación artística en torno a la moral de Falla que sigue presente más allá de su música y de su tiempo”, subrayó Flores.

La muestra la completan obras de artistas como Christian Walker, Frederic Amat, Juan Barreto, Joaquín Peña-Toro, Jaume Plensa, Soledad Sevilla o Gustavo Torne, entre otros artistas inspirados por la figura de Falla.

Las piezas de esta serie de artistas componen, según Vallejo, una “selección de obras plásticas homogéneas realizadas bajo la visión de artistas que, con diferentes formalidades, han sabido extraer la esencia de cada uno de los motivos inspiradores que Manuel de Falla arrojó como semillas en el camino de la producción musical del siglo XX”.

Estaba previsto que la muestra incluyera varios objetos personales y documentación del compositor andaluz procedentes de una exposición celebrada este año en Granada (sur de España) y que iban a ser trasladados a la sede de la SGAE, pero se vieron dañados por los terremotos sufridos en Granada el pasado agosto, explicó Flores.

Dentro del marco de este homenaje, este próximo sábado a las 19:00 hora local (18:00 GMT) se celebrará en el Palacio de Longoria el concierto ‘En el 150 aniversario de Manuel de Falla’, a cargo de la pianista japonesa Azumi Nishizawa.

El programa incluye una selección de piezas del homenajeado, como la ‘Danza ritual del fuego’ de ‘El amor brujo’ o la ‘Danza española n.º 1’ de la ópera ‘La vida breve’.La exposición, de libre acceso, podrá visitarse hasta el próximo 14 de diciembre en el Palacio de Longoria, sede de la SGAE.