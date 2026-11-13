Acentuar una palabra para que de ahí surja la luz: Mauricio Castro explora el lenguaje en Enero(s)

Las despedidas, el duelo y el paso del tiempo atraviesan Enero(s), el primer poemario publicado de Mauricio Castro, una obra en la que el escritor parte de experiencias personales, imágenes cotidianas y juegos con el lenguaje para construir una serie de retratos poéticos sobre la vida y la muerte.

Libro | Ediciones Navarra (Cortesía)

Publicado por Ediciones Navarra, el libro surgió de una etapa marcada por distintas transiciones personales y mañanas que, según explicó el autor en entrevista, resultaban particularmente difíciles de afrontar. Fue precisamente durante esos momentos, mientras se sentaba junto a una ventana a tomar café o leer antes de comenzar a trabajar, cuando encontró en los objetos y elementos de su entorno una posibilidad de escritura.

“De pronto me di cuenta que las cosas me empezaron a hablar”, recordó Castro, quien explicó que la ventana, los árboles y otros elementos cotidianos comenzaron a adquirir nuevos significados a partir de las experiencias que atravesaba.

El poemario se organiza inicialmente alrededor de los meses del año, de enero a julio, pero rompe esa secuencia después de que el autor enfrentara la muerte de dos personas cercanas, quienes fallecieron con apenas un mes de diferencia tras atravesar problemas de salud prolongados.

Ese acontecimiento modificó también su relación con la escritura. Castro explicó que dejó de encontrar sentido en mantener la cronología que había planteado inicialmente y comenzó a escribir conforme aparecían las ideas, hasta darse cuenta de que había transcurrido un año completo.

La relación con la muerte también está presente en las imágenes que construye el libro. Durante la conversación, el escritor reconoció que juega con esa idea, aunque desde una relación con las palabras y la posibilidad de experimentar distintas vidas a través de la literatura.

En ese sentido, su experiencia de diez años de trabajo en un hospital psiquiátrico también permea los poemas. Durante ese periodo estuvo involucrado en actividades clínicas, acompañamiento y escucha de pacientes que llegaban a la institución en situaciones complejas.

El autor relaciona esa experiencia con las preguntas sobre la vida y la muerte que aparecen en sus textos, así como con las imágenes de ventanas y otros espacios que adquieren un significado particular. “Me gustaría arrojarme hacia las palabras”, explicó al referirse a uno de los sentidos que atraviesan esa relación.

Otra de las búsquedas del poemario se encuentra en el contraste entre la naturaleza y el entorno urbano. Castro recordó que durante la pandemia trabajaba jornadas de 12 horas en el hospital psiquiátrico y después regresaba a su departamento, en medio del aislamiento y la angustia provocada por el COVID-19.

En ese contexto comenzó a buscar espacios de contemplación, particularmente a través de los árboles que observaba desde su consultorio y las áreas verdes del hospital. Esa experiencia le permitió encontrar una relación entre las plantas y los espacios de concreto, así como posibilidades de vida en entornos que podían resultar asfixiantes.

“Encontrar plantas en medio de la muerte del concreto”, describió el escritor al hablar de una de las imágenes que dieron forma a su propuesta poética.

El lenguaje también ocupa un lugar central en Enero(s). A través de juegos de palabras, disposiciones visuales y variaciones tipográficas, Castro explora los significados que pueden esconderse dentro de una misma expresión.

Uno de los ejemplos aparece en el poema dedicado a la palabra “habitar”, cuyo tratamiento visual cambia a lo largo del texto. El autor explicó que suele descubrir relaciones entre palabras mientras escribe y que después incorpora esos hallazgos a la composición de los poemas.

Esta búsqueda también parte de una reflexión filosófica relacionada con Martin Heidegger y su planteamiento de que el lenguaje es la casa del ser. Para Castro, las palabras no son únicamente herramientas que una persona utiliza para expresarse, sino también elementos que la constituyen y la habitan.

En su propuesta, los recursos tipográficos funcionan como una forma de dirigir la atención del lector hacia determinados significados. El escritor comparó este ejercicio con la iluminación de una pintura, en la que un punto concentra la mirada y permite comprender el resto de la escena.

“Poder trasladar eso a un ejercicio de escritura y acentuar algo, acentuar una palabra para intentar que de ahí surja la luz”, explicó.

Tras una primera presentación en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia, el autor contempla realizar otro encuentro en diciembre, posiblemente en la cafetería IMA, y una presentación más en enero del próximo año en el Claustro de San Juan, donde también se desempeña como docente.

Para Castro, la publicación representa la oportunidad de desprenderse de un proceso personal y permitir que los lectores construyan sus propias interpretaciones. “Me da mucho gusto haberlo escrito, pero me da más gusto que ya no esté en mis manos”, expresó.

El escritor considera que, una vez publicado, el libro adquiere una vida independiente de quien lo escribió y puede conducir a cada lector hacia significados y experiencias distintas.