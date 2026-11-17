Praxis educativa El filósofo Epicuro.

La realidad que se enfrenta en el mundo educativo es de espando, al grado que si Epicuro levantara la cabeza y entrara a una sala de profesores, a una junta directiva o a un grupo de WhatsApp de padres de familia, saldría corriendo directo hacia su jardín en Atenas, no sin antes pedir un analgésico.

Resulta fascinante, por no decir patético, observar cómo el ámbito educativo, supuesto templo de la razón y el cultivo humano, se ha convertido en un coliseo romano donde ciertos actores huelen sangre ante el menor roce y exigen que rueden cabezas antes de siquiera de preguntar qué pasó.

Ante este espectáculo de incertidumbre institucional, desempolvar las siete claves de Epicuro para vivir bien no es un ejercicio de erudición nostálgica, sino una medida de emergencia sanitaria.

La primera es disfrutar las cosas sencillas. Epicuro se conformaba con pan, agua y un trozo de queso; hoy, en cambio, hay actores en el proceso educativo cuyo único placer proviene del escándalo de pasillo y del drama burocrático. Complican lo simple para sentirse poderosos.

La segunda consiste en cuidar las relaciones con otros. Para el filósofo, la amistad era el bien supremo; en nuestras escuelas, lamentablemente, parece ser una simulación que dura hasta que conviene lanzar al compañero debajo del autobús para salvar el propio pellejo, sin medir consecuencias.

En ese contexto, gritan, amenzan, exigen respuestas positivas (por supuesto, la que ellos quieren), sin importar rango, género o espacio; lo que quieren es que su visió de las cosas sea la única válida.

De ahí deriva la tercera: buscar la tranquilidad (ataraxia). Pero, claro, ¿qué harían los adictos a la adrenalina escolar si reinara la paz? Sin crisis inventadas ni cacerías de brujas, muchos descubrirían el vacío existencial de sus propias agendas.

La cuarta exige vivir con moderación, un concepto inexistente para quienes responden a un error administrativo o a una reacción de un niño con el despliegue agresivo de un tribunal de la Inquisición. No hay proporción entre la falta y el castigo que se exige; solo ganas de demostrar quién manda.

La quinta nos pide no temer al futuro. Buena parte de la crueldad cotidiana nace de la necesidad de mostrarse poderoso: el miedo radica en que se descubra algo de nuestras vidas que no es del todo correcto, y en ese escenario actuamos mordiendo antes de ser mordidos.

La sexta es quizá la más urgente: pensar antes que desear. Desear venganza, escarmiento o tener la razón a toda costa nubla el juicio; si estos jueces improvisados se detuvieran a pensar apenas diez segundos, notarían algo que la física y la psicología enseñan desde hace siglos: detrás de cada reacción hay una acción previa. Nadie estalla por nada; ignorar el detonante para linchar al que reacciona no es justicia, es sadismo.

Finalmente, la séptima clave invita a valorar el presente. Quienes viven exponiendo agravios pasados o fabricando catástrofes futuras son incapaces de coexistir en el mundo con un mínimo de decencia.

Al final, Epicuro tenía razón: la infelicidad humana es casi siempre autoinfligida. Mientras en nuestras instituciones sigan abundando los pirómanos disfrazados de bomberos, incapaces de escuchar una explicación porque ya dictaron sentencia, su filosofía seguirá siendo un lujo inalcansable para quienes confunden la autoridad con el colmillo afilado.

Director General del Colegio del Tepeyac

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