Diciembre está cada vez más cerca y, con él, una de las tendencias que gana popularidad en redes sociales: los calendarios de adviento. Desde productos de belleza, chocolates y artículos de colección hasta juguetes y experiencias, creadores de contenido comparten diariamente videos en los que descubren las sorpresas escondidas detrás de cada una de sus pequeñas puertas. Sin embargo, esta tradición navideña también encontró un espacio entre los amantes de la lectura.

Libro calendario de adviento | VR Editora (Ivana Lamas)

Aunque actualmente las marcas han convertido los calendarios de adviento en una estrategia comercial y en objetos de colección, su origen se remonta a la Alemania del siglo XIX. En aquel entonces, algunas familias protestantes marcaban los días que faltaban para Navidad con líneas de gis en las puertas, encendían velas o colocaban imágenes religiosas para acompañar la espera.

La tradición evolucionó hasta llegar a los calendarios impresos. El editor alemán Gerhard Lang es reconocido por popularizar su comercialización a principios del siglo XX, inspirado en los recuerdos de su infancia, cuando su madre le preparaba 24 pequeñas sorpresas para contar los días previos a la Navidad. Posteriormente, aparecieron los modelos con pequeñas ventanas que podían abrirse diariamente para descubrir una imagen o un mensaje. Los calendarios con chocolates comenzaron a comercializarse durante la década de 1950.

Con el paso del tiempo, la costumbre dejó de estar limitada a su significado religioso y se transformó en una experiencia que distintas industrias aprovecharon para ofrecer productos especiales durante la temporada navideña.

¿Por qué se volvieron tan populares?

Parte de su popularidad actual está relacionada con las redes sociales, particularmente TikTok e Instagram, donde los videos de unboxing permiten compartir la experiencia de descubrir una sorpresa cada día. La expectativa, el factor sorpresa y la posibilidad de mostrar colecciones de edición limitada han convertido estos productos en contenidos atractivos para creadores y consumidores.

Libro calendario de adviento | VR Editora (Ivana Lamas)

La industria de la belleza ha sido una de las principales impulsoras de esta tendencia, con marcas que reúnen cosméticos, perfumes y productos para el cuidado personal en presentaciones especiales. Sin embargo, la fórmula se ha extendido a prácticamente cualquier afición, desde alimentos y artículos para mascotas hasta propuestas literarias.

Calendarios de adviento para lectores

Para quienes prefieren las historias a los productos de belleza, VR Editoras, bajo su sello Auzou, presenta alternativas que convierten la lectura en una cuenta regresiva hacia Navidad.

Libro calendario de adviento | VR Editora (Ivana Lamas)

Una de ellas es El libro maldito, una propuesta de misterio que invita a descubrir la historia a través de sus páginas, una por día. La trama comienza el 1 de diciembre, cuando Noel encuentra frente a su casa el diario de Leo, un joven que fue secuestrado exactamente un año antes. A partir de ese momento, sus destinos se entrelazan y Noel queda atrapado en un día que se repite una y otra vez.

Para descubrir quién era Leo y qué ocurrió realmente, tendrá que enfrentarse a las advertencias de un libro que parece anticipar un destino terrible. La historia propone resolver el misterio durante los 24 días previos a Navidad.

Libro calendario de adviento | VR Editora (Ivana Lamas)

Para quienes buscan una lectura con un tono más romántico y navideño, también hay una propuesta integrada por 24 relatos de 13 autoras, que reúne historias de magia, humor, drama, tensión, amor propio, primeras experiencias y segundas oportunidades.

En esta colección participan Raquel Arbeteta, Jen Bernal, Iria G. Parente, Selene M. Pascual, Eva López, Myriam M. Lejardi, Miriam Mosquera, David Olivas, Cristina Prieto Solano, Laia Soler, Nira Strauss, Natalia Torvisco y María Zárate.

Así, una tradición que comenzó como una forma de acompañar la espera de la Navidad encontró nuevas maneras de conectar con distintas generaciones. Ya sea detrás de una puerta con chocolates, un producto de belleza o una historia por descubrir, los calendarios de adviento mantienen su principal atractivo: convertir la espera en una experiencia cotidiana.