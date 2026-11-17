Muestra. "Jazz-hot n° II" (1935), de František Kupka.

“Soleil” (1930-1935), de František Kupka, es el cuadro que recibe a los visitantes de “Las formas de la energía. Obras emblemáticas del Centre Pompidou”, en el Museo del Palacio de Bellas Artes.

Un poco más adelante en el recorrido destacan dos propuestas en formato de película, “Filmstudie (1926), de Hans Richter, y “Anémic cinema” (1925), de Marcel Duchamp. Esta última es un filme sin sonido, realizado en colaboración con Man Ray, que muestra el giro de discos con dibujos abstractos, espirales y frases parodiando los intertítulos del cine mudo.

Después sobresale la instalación Extension (1989) de Jesús Rafael Soto , que consiste en una plataforma recubierta de piezas metálicas cuya agrupación varía en función del sitio donde el espectador esté parado. Al caminar alrededor de la pieza, se abren surcos visuales, como olas. Al final del recorrido están obras como “Physichromie 1116 [Fisicromía 1116]”, de Carlos Cruz-Diez o “Atmosphère chromoplastique n°287”, de Luis Tomasello.

En total, la exposición presenta 41 obras dispuestas en cinco ejes que exploran la energía como elemento transformador de la obra y de la experiencia del espectador: Dinamismo, Movimiento MADI y Arte Concreto-Invención, Op Art y arte cinético, Energía de la materia y Grupo ZERO.

Si el curador invitado del Museo del Palacio de Bellas Artes, Carlos E. Palacios tuviera que destacar a algunas obras del recorrido elige la del año 1938 de Sonia Delaunay, ya que cambia “la perspectiva del arte en ese momento de manera muy radical”.

También enfatiza que las de Carlos Cruz-Diez están puestas en contraste con los primeros ejercicios que hizo utilizando elementos mecánicos o electromecánicos para “generar ese movimiento cromático, esa fisicromía que está buscando, esa relación de colores que nos generan un movimiento en nuestra mente”.

Finalmente, el curador apunta al cuadro rosado de Lucio Fontana porque se trata de un artista que desde los años 40 pensaba el espacio y el cosmos, “elementos fundamentales en esta exposición”.

“A partir de un elemento común, que es el color puro, la monocromía, genera un tercer espacio, un espacio de profundidad a partir de un gesto físico, que es esa apertura que hace en el lienzo, y que nos lleva a una hondura, a una profundidad que está llena de misterios”, elabora.

Por su parte, Marion Guibert, curadora del Centre Pompidou-Musée national d’art moderne celebra la colaboración sostenida a lo largo de más de un año que reafirma la confianza interinstitucional.

La curadora agradece la creación de “escenografía” museístico a la arquitecta Frida Escobedo, quien “logró disparar un diálogo entre las distintas obras”.

“En esta selección podrán apreciar el papel de Latinoamérica, van a ver varios artistas que participaron activamente en el desarrollo del arte Op y cinético”, considera.

Marion Guibert afirma que es la energía la que hace dialogar arte, espacio y tiempo en esta propuesta curatorial. “Para crear una perturbación en su percepción y a veces incluso hacerles perder el equilibrio, creo que esta exposición va a mostrarles que el arte se vive porque va a activar la mirada”, invita.

POMPIDOU EN PBA

Desde el año pasado, 2025, el Centre Pompidou en París comenzó un proceso de remodelación que permitirá su reapertura hasta el 2030.

Mientras tanto, su colección se mantiene viva y reactiva diálogos internacionales a través del programa Constellation, con el que se proyecta en numerosos espacios asociados en Francia y en el extranjero, entre ellos el Centre Pompidou-Metz, el Grand Palais y, próximamente, el Centre Pompidou Francilien en Massy. Después de Málaga, en 2015, y Shanghái, en 2019, dos nuevos espacios internacionales abrirán en Seúl y Bruselas en 2026.

“Las obras que vamos a ver nos recuerdan que el arte es también un espacio de experimentación, donde dialogan la ciencia, la tecnología y la imaginación y donde surgen nuevas maneras de percibir el mundo”, recalcó el presidente del Centre Georges Pompidou, Laurent Le Bon, en la inauguración de la muestra.

Con una entonación propia de maestro de ceremonias circense, el representante institucional incitó a hacer ruido y afirmó que del programa Consetelación que permite este intercambio, la “más bella estrella” se encuentra ahora en CDMX.

Respecto de la dimensión diplomática que enmarca esta exploración, como parte del bicentenario de relaciones diplomáticas entre ambos países, la embajadora de Francia en México, Delphine Borione resalta que “la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Y así sucede también con la amistad entre México y Francia”.

“Durante dos siglos ha encontrado nuevas formas de expresión, nuevos lenguajes y nuevas generaciones que la mantienen viva. Hoy esa energía toma la forma de una exposición excepcional, un encuentro entre instituciones y mecenas y una voluntad compartida de seguir creando juntos”, señaló.

“Deseo profundamente que Las formas de la energía marque un inicio de un nuevo capítulo de cooperación y que esta esta la exposición nos invita a mirar de otra manera, a dejarnos sorprender e imaginar nuevas posibilidades para los próximos 200 años. Viva el arte, la cultura y que viva la amistad entre México y Francia”, agregó a modo de bienvenida para invitados especiales y público general.

La exposición se acompaña por un programa de actividades mediadas y la presentación del catálogo coeditado por el Museo del Palacio de Bellas Artes y Fundación Jenkins, con ensayos de Marion Guibert, Laurence Le Bouhellec, Fernando Delmar, Cristina Rossi, Torrivilla, Carlos E. Palacios, Thomas Haemmerli, Dominique Lora y Jaime Moreno Villarreal .