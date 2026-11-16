Noche de las Estrellas 2026 reúne a más de 70 mil personas

La Noche de las Estrellas 2026 reunió a más de 70 mil personas en 128 sedes de México, Costa Rica, Colombia y Guatemala, donde familias, estudiantes y aficionados participaron en conferencias, talleres y actividades para acercarse a la astronomía y otras disciplinas científicas.

La celebración, que tiene su origen en una iniciativa realizada hace 36 años en Francia, llegó a su edición 18 en México, con actividades distribuidas en 124 espacios de 30 estados. Puebla destacó con 25 sedes, mientras que universidades, museos y plazas de Jalisco, Hidalgo y otras entidades también abrieron sus puertas al público.

En Ciudad Universitaria, considerada la sede principal del encuentro, los asistentes tuvieron acceso a más de 200 telescopios y 68 carpas temáticas. Entre las actividades destacaron las conferencias magistrales, incluida la participación del astrónomo francés Bruno Monflier, impulsor de esta celebración en Francia, cuya propuesta inspiró la realización del evento en México desde 2009.

Durante la inauguración nacional, Lamán Carranza, director general de Obsidiana: Ciencia y Cultura por México, resaltó el alcance internacional de la jornada y reconoció la participación de investigadores, voluntarios y organizadores que hicieron posible llevar las actividades a comunidades de cuatro países.

“La ciencia no tiene fronteras”, expresó Carranza, quien también destacó la oportunidad de que niñas, niños y adultos observaran por primera vez el cielo a través de un telescopio. Señaló que esa experiencia puede despertar la curiosidad y motivar a las nuevas generaciones a seguir descubriendo y cuestionando el universo.

Obsidiana acerca los nanosatélites a más de mil personas

Como parte de las actividades en Ciudad Universitaria, Obsidiana reunió a más de mil participantes en un taller dedicado a los nanosatélites, en el que niñas, niños, jóvenes y adultos construyeron modelos a escala y simularon su lanzamiento mediante globos de helio.

La organización también presentó una muestra de MIOS, su Museo Itinerante, desarrollado en colaboración con la Embajada de Francia. A través de sus contenidos, los visitantes pudieron conocer distintos proyectos científicos y acercarse a temas relacionados con la investigación y la tecnología espacial.

La edición de este año tuvo además un significado especial al coincidir con el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Francia, países vinculados tanto por su historia de cooperación como por el origen de esta celebración astronómica.

El cierre de la jornada estuvo marcado por un espectáculo de drones que iluminó el cielo de Ciudad Universitaria y captó la atención de los asistentes. La exhibición, esperada desde la edición anterior, puso fin a una noche dedicada a la observación astronómica, la divulgación científica y el acercamiento de la sociedad al conocimiento.