Censura. Alexandr Pushkin, padre de la literatura moderna rusa.

Los autores de uno de los libros de literatura rusa para primaria censuraron un poema de Alexandr Pushkin, padre de la literatura moderna rusa, escrito en 1825, informó el medio Fontanka tras recoger las quejas de varios padres.

Se trata del poema “Noche de invierno” y de la siguiente estrofa: “Bebamos, buena amiga de mi pobre juventud, bebamos de la pena; ¿dónde está la copa?”.Para evitar la referencia al alcohol, los autores acortaron el poema.

El cambio se produjo en 2023, pero no fue denunciado por internautas hasta ahora.Según la editorial, la reducción se ajusta a las leyes rusas que exigen “evitar la información que pueda motivar el consumo de bebidas alcohólicas” entre menores, según justificó este jueves el servicio de prensa de la empresa.

Más tarde, las autoridades aclararon que en las nuevas ediciones “Noche de invierno” volverá a publicarse íntegramente para los alumnos de quinto curso y no para los de tercero, como ocurre actualmente.“Todo tiene su tiempo y cada edad tiene su lectura”, afirmó este jueves la consejera del presidente de Rusia para cuestiones de cultura y arte, Elena Yampólskaya.

Asimismo, explicó que en los nuevos libros de literatura los poemas de Pushkin estarán presentes por primera vez en cada uno de los once cursos de la enseñanza escolar rusa. Además, añadió que las obras del autor “no pueden ejercer una mala influencia sobre los niños”.

Alexandr Pushkin, nacido en 1799, es uno de los poetas más importantes de Rusia y el máximo exponente del Siglo de Oro de las letras del país. La fecha de su nacimiento, el 6 de junio, se conmemora oficialmente como el Día de la Lengua Rusa.