Editores El conversatorio tendrá lugar a las 12:00 horas en las instalaciones de UDLAP Extensión Ciudad de México, ubicadas en Paseo de la Reforma 180, piso 16. La entrada es libre y está abierta al público en general.

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) realizará este miércoles el Encuentro de Editores Culturales, como parte de las actividades del Premio Nacional de Cuento UDLAP 2026.

El conversatorio tendrá lugar a las 12:00 horas en las instalaciones de UDLAP Extensión Ciudad de México, ubicadas en Paseo de la Reforma 180, piso 16. La entrada es libre y está abierta al público en general.

En este encuentro participarán tres destacadas figuras del periodismo cultural mexicano: Mónica Mateos, jefa de la sección de Cultura del periódico La Jornada; Alfredo Campos Villeda, director de Milenio Diario, y Adrián Figueroa Nolasco, editor de las secciones de Cultura y Academia de La Crónica de Hoy.

La reunión busca propiciar un espacio de diálogo en torno al papel de los editores culturales, la difusión de la literatura y los desafíos que enfrenta el periodismo especializado en el ámbito de las artes y las humanidades.

Esta iniciativa se inscribe en el compromiso de la UDLAP con la promoción de la literatura y el impulso a las distintas expresiones artísticas, entre ellas el teatro, la danza, las artes visuales y la música.

Charla. El cartel.

El Premio Nacional de Cuento UDLAP 2026

Como antecedente de este encuentro, la Universidad de las Américas Puebla presentó la convocatoria de la segunda edición del Premio Nacional de Cuento UDLAP 2026, certamen que busca fortalecer la creación literaria y contribuir a la formación de nuevas generaciones de escritores mexicanos.

En esta edición, el concurso incorpora una Categoría Juvenil y mantiene un reconocimiento económico de 85 mil pesos para la Categoría General, monto que destaca entre los premios otorgados en México a una sola narración.La convocatoria se dio a conocer en UDLAP Extensión Ciudad de México, con la participación de autoridades del Departamento de Letras y Humanidades, así como del escritor Enrique Escalona Ramos, ganador de la edición 2025, quien compartió su experiencia de manera virtual desde Francia.

La entrega del reconocimiento a la ganadora o ganador de esta segunda edición está prevista para el próximo 3 de diciembre, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Los participantes

Mónica Mateos

Es periodista egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Inició su trayectoria periodística en 1988 en el diario El Nacional. Desde 1991 forma parte de La Jornada, donde actualmente se desempeña como Jefa de la sección de Cultura.

A lo largo de su carrera ha participado en diversas antologías, libros y revistas. También ha desarrollado una importante labor docente mediante talleres especializados en literatura y periodismo cultural.

Entre ellos destacan el Taller de Literatura y Periodismo, en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia del INBA; el Taller de Periodismo Cultural y Redes Sociales, en el Centro de las Artes de San Agustín Etla, Oaxaca; el Taller de Periodismo Cultural de la Cátedra Elena Poniatowska, en la Universidad Autónoma de Nuevo León; así como talleres de creación de contenidos multimedia y periodismo cultural en Arteluz y la Academia de San Carlos.

Su trayectoria le ha permitido entrevistar a cientos de artistas, entre ellos numerosas escritoras y escritores, consolidándose como una de las voces reconocidas del periodismo cultural mexicano.

Adrián Figueroa Nolasco

Es periodista con 30 años de trayectoria. Ha trabajado como reportero y editor en El Sol de México, además de desempeñarse como reportero en Excélsior.

Actualmente es editor de las secciones de Cultura y Academia de La Crónica de Hoy, periódico en el que ha colaborado durante 19 años.En este medio creó el Premio Crónica, reconocimiento que distingue a destacados científicos, artistas y figuras de la cultura.

Entre sus galardonados se encuentran Miguel León-Portilla, Eduardo Matos Moctezuma, Pablo Rudomin, Carlos Prieto, Linda Rosa Manzanilla, Susana Lizano y Laura Alicia Palomares, entre otros.

Durante su trayectoria ha realizado entrevistas con numerosas personalidades del ámbito científico, artístico y literario. Algunas de ellas, con figuras como Eduardo Matos Moctezuma, Pablo Rudomin, Linda Manzanilla, Antonio Lazcano, Juan Villoro y Ramón Vargas, forman parte de su libro Tiempo de encuentro, publicado en 2019 por la Secretaría de Cultura federal. Asimismo, es autor de una obra editorial publicada en colaboración con los Centros Públicos Conacyt y un periódico, titulada El libro del año.

Alfredo Campos Villeda

Nació en la Ciudad de México en 1967. Es periodista y estudió Ciencias de la Comunicación en la UNAM, Lengua y Literatura Francesas en el Instituto Francés de América Latina (IFAL), así como lengua italiana en la Sociedad Dante Alighieri.

También cursó diplomados en derechos humanos y libertad de expresión en el Tecnológico de Monterrey y en literatura latinoamericana en la Universidad Anáhuac.

Desde 1988 ha desarrollado su carrera como redactor, reportero y editor en diversos medios de comunicación, entre ellos Excélsior, El Universal, Notimex, La Jornada y Milenio.

Actualmente es director de Milenio Diario y autor, desde hace 25 años, de la columna Fusilerías, que eventualmente ha sido reproducida en el diario El Mundo, de España.Especialista en edición periodística desde 1992, ha combinado esta labor con el trabajo reporteril, lo que le ha permitido entrevistar a destacadas personalidades de la literatura, la música y el deporte.

Entre sus publicaciones destacan Septiembre letal (2017), recopilación de notas, crónicas, fotografías y portadas relacionadas con los sismos de ese año; Variantes del crepúsculo (2021), volumen de ensayos breves, y Voces y ecos literarios: veinte entrevistas con autores de nuestro tiempo (2024), publicado por el sello editorial Cal y Arena.

Con este encuentro, la UDLAP fortalece su apuesta por generar espacios de reflexión y diálogo entre quienes, desde el periodismo y la edición, contribuyen a acercar la literatura y las expresiones culturales a la sociedad.