Premio. Santiago García Galván con su diploma y medalla “Juan Rueda Ortiz”.

Santiago García Galván, productor y director de cine, escritor, fotógrafo y empresario, fue galardonado con la presea “Juan Rueda Ortiz” en una emotiva ceremonia realizada en la sede de Academia Nacional de Historia y Geografia, la cual fue encabezada por el Raúl Gómez Espinosa, director general de la Revista Proyección 2020 y presidente del Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades A.C.

El cuerpo colegiado, que seleccionó a los galardonados con la presea que lleva el nombre de una personalidad indiscutible, estuvo conformado por el doctor Rufino H. León Tovar, Magistrado electo del Tribunal de Disciplina Judicial; el doctor Eber Omar Betanzos Torres

presidente del lnstituto Nacional de Administración Pública; la doctora Elizabeth Rembis Rubio, presidenta de la Academia Nacional de Historia y Geografia; el arquitecto Rodolfo Diaz Covarrubias, presidente del Colegio de Arquitectos de Medico y presidente de la Sociedad de Arquitectos de México; Ulises Casab Rueda, presidente Vitalicio de la Academia Nacional de Historia y Geografía; además de Roberto Calleja Ortega,

Consultor de Medios.

Cabe decir que Juan Rueda Ortiz, llegó a México tras la Guerra Civil española y obtuvo la nacionalidad mexicana en 1940. Participó en instituciones culturales y periodísticas mexicanas. Fue fundador del Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades. En su honor se creó también la Academia de Letras Juan Rueda Ortiz.

Santiago García Galván, es CEO de Ítaca Films, además de productor y director de cine con más de ciento veinte películas, documentales y series en su haber. A lo que se suma que es también fotógrafo, guionista y poeta, y su labor como empresario en México y Estados Unidos.

Finalmente es importante mencionar que otras y otros de los galardonados han desarrollado carreras que hablan de la relevancia del premio: el escultor Francisco Javier Velázquez Menchaca; la doctora Jessica Eliane Padilla Ramírez, directora de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP); la jueza Elizabeth Trejo Galán; Ricardo Gonzalez Escobar, presidente del Instituto de Neurociencia Australiano “About my Brain»; Virgilio Arias Ramirez Corzo,

Presidente del Club Primera Plana de periodistas y Vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y el maestro Isidro Berrum Nambo, catedrático e Investigador de las intituciones de educzci{on superior IPN y UNAM.

DISCURSO COMPLETO DE SANTIAGO GARCÍA GALVÁN

Gracias al Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades y al maestro Raúl Gómez Espinosa por el gran honor de otorgarme la Presea Juan Rueda Ortiz, me hace sentir humilde el recibirla junto a tan distinguidas personalidades de la vida pública y cultural de nuestro amado país. La recibo con profunda gratitud y con la responsabilidad que implica un reconocimiento vinculado a la cultura y a la libertad de expresión.

Se vive un tiempo de guerras, de polarización y de desinformación. Un tiempo que nos exige preservar algo esencial: nuestra capacidad de reconocer la humanidad del otro. La dignidad de una persona merece la misma defensa a ambos lados de cualquier frontera.

Para quienes contamos historias, agrega, este momento nos obliga a preguntarnos: ¿qué mundo estamos ayudando a construir con lo que hacemos?

Juan Rueda Ortiz escribió estos versos:

«que no hay caminos mejores

que los que abre el pensar

cuando los sueños son limpios

cuando se ama al soñar».

Encuentro en ellos una convicción que le dio origen al nombre de mi productora que se llama Ítaca por Ulises y su regreso a las ITACAs donde al final entendió que el viaje es más importante que el destino pero el verso también alude a que la intención con la que creamos importa. Y llevar esa intención a la realidad exige disciplina, rigor y amor al proceso.

Para mí, producir significa asumir la responsabilidad de hacer posible algo que antes no existía. Esa responsabilidad abarca la huella que una historia deja en quien la ve y la experiencia de quienes la construyen. La dignidad que defendemos en la pantalla debe estar también presente detrás de la cámara.

Creo que los valores adquieren fuerza cuando orientan nuestras decisiones difíciles. Cuando cumplimos la palabra bajo presión. Cuando escuchamos una crítica. Cuando defendemos el derecho a expresarse de alguien con quien estamos en desacuerdo.

En este mundo dividido, la cultura puede ayudarnos a comprender una vida distinta de la nuestra. Una película nos permite acercarnos al miedo, al dolor o a la esperanza de alguien a quien quizá nunca conoceremos. Cultivar esa capacidad de comprender al otro es también una manera de trabajar por la paz.

Comparto esta presea con mi familia, con mis compañeros de Ítaca y con quienes han confiado en mí. Gracias por enseñarme, por cuestionarme y por hacer posible este camino.

Aspiro a que lo que construyamos abra oportunidades para quienes vienen después. A que nuestra huella permanezca en las obras y en las personas a las que ayudamos a crecer.

Recibo este honor con el compromiso de seguir creando con libertad y de procurar que nuestro trabajo contribuya a un mundo más humano .