Medalla. El poeta el veracruzano José Luis Rivas. (INBAL)

Para Wallace Stevens, el poeta es un campesino que hace vestidos de seda con los gusanos. “Algo de campesino piensa él debe haber en cada poeta. Por mi parte, siempre he querido hacerme con la labranza de mis propias manos, de una tierra propia, de un lugar donde nacer, literariamente hablando”, expresa el veracruzano José Luis Rivas. Sobre el estrado de la Sala Manuel M. Ponce, al recibir la Medalla Bellas Artes 2026 en Literatura, el poeta reflexiona sobre la poesía.

“En ese hombre de campo que trabaja con lo que tiene a mano y que ha de esperar para saber qué cosecha, orgullosamente yo me reconozco”, comparte.Recuerda que uno de sus libros, llamado Río, nació de un sueño recurrente de niñez, de historias familiares y “de la aportación de ángeles y arcángeles”.

“Me hacen un guiño en las letras de los libros de fauna y flora de Don Maximino Martínez que me regaló mi hermana cuando yo tenía 4 años. Aún los conservo, comparten una repisa con Sobre las nubes de América, antiguo libro de lectura para los alumnos de quinto año del profesor Valentín Zamora Orozco”, rememora.

En el terreno “de las más elevadas letras”, José Luis Rivas reconoce una fascinación por tres poetas antillanos, dos de la lengua francesa: Aimé Césaire, Saint-John Perse y uno de la lengua inglesa, Derek Walcott.

“Componen mi Santísima Trinidad, mi Dios trino. El culto que les tributo no se ha visto libre de que, como a T.S Eliot y a tantos otros, les haya inferido un daño mayor: los he vertido inmisericordemente a nuestra lengua”, continúa, antes de volver al río de su pueblo, el Pantepec.

“Sus corrientes nacen en la Sierra Madre Oriental, corren ladera bajo y se encalman en la llanura, vivificando sus márgenes. Cuando retratara algo muy lejos mi memoria, lo escucho rumorear, mezclado con el viento que criba la fronda de los palos de los palos de humo y de los juanes. Lo miro también desbordar sus plateados viveros de manjúa”, describe.

El poeta confiesa que daría la vida por que fueran suyas las palabras de un narrador que habla de las colinas que dejó de joven, y para quien todo lo que de aquella tierra importaba estaba encerrado en su cuerpo y conciencia.

“También yo he querido llevarme conmigo a mi tierra y con ella a los míos. Estar presente junto con ellos en lo que escribo. Tal vez aquí no sea improcedente acariciar la palabra amor”, agrega.Con ese ánimo y con el rumor del Río Pantepec todavía en el oído, el galardonado lee unas estanzas de Río.

CEREMONIA

José Luis Rivas recibe la Medalla Bellas Artes de Literatura 2026 “por su sobresaliente creación literaria y su trascendental labor como puente entre culturas, lenguas y tradiciones”.

“Su trayectoria como poeta traductor y editor ha contribuido a enriquecer el patrimonio literario de nuestro país y amplía los dialogos con otras expresiones culturales”, anunció Alejandra de la Paz Nájera, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL)

Durante el discurso de entrega del reconocimiento, la directora del INBAL destaca la gran riqueza verbal del galardonado, “donde el paisaje, memoria, naturaleza experiencia del territorio adquieren dimensión estética y reflexiva”.De acuerdo con la funcionaria, el trabajo de José Luis Rivas ha hecho de la literatura mexicana un espacio de exploración más amplio ya que articula una “profunda conciencia del lenguaje y sus posibilidades”.

Por otro lado, el también escritor León Plascencia Ñol apunta que la obra de José Luis Rivas fue un sacudimiento y que el gran hallazgo de su poesía “radica en ese oído privilegiado que tiene”.“Hace falta leerlo con más precisión y con más detalle para atender que es una de las voces más privilegiadas de los últimos años de la literatura mexicana e hispanoamericana”, incita.

¿Quién es el galardonado?

José Luis Rivas (Tuxpan, 1950) es investigador, crítico, poeta y dramaturgo veracruzano, autor de Raz de marea, Ante un cálido norte, Tierra nativa (Premio Nacional de Poesía Carlos Pellicer); La transparencia del deseo ( Premio Nacional de Poesía Aguascalientes); Brazos de mar ( Premio Xavier Villaurrutia) y Rio (Premio Ramón López Velarde.

Pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA desde su inicio.Anteriormente ha sido reconocido con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Lingüística y Literatura y la Medalla “Gonzalo Aguirre Beltrán”, entre muchos otros.

Es traductor de las de T.S. Eliot, Arthur Rimbaud y Saint-John Perse, así como algunas obras de Pierre Reverdy, Georges Schehadé, Jules Supervielle, Ezra Pound, Jean-Marie Gustave Le Clézio, Joseph Brodsky, Aimé Césaire, Derek Walcott, John Donne y William Shakespeare