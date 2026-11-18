Udlap Adrián Figueroa, Alfredo Campos y Mónica Mateos.

“Escriban sobre lo que les emocione y lo único que puede pasar es que ganen”, enarbola Adrián Figueroa, editor de esta sección, frente a estudiantes y profesores del bachillerato de la Universidad de Las Américas Puebla.

En preámbulo del Premio Nacional de Cuento UDLAP 2026, se realiza el Encuentro de Editores Culturales, en el que participan los jefes de las secciones culturales de tres medios impresos: Mónica Mateos, Alfredo Campos y Adrián Figueroa Nolasco, quienes abordan la consolidación de sus respectivas líneas editoriales.

Un joven pregunta qué elementos debe tener un texto para captar la atención de un público que es cada vez menos lector y cada uno de los ponentes ofrece perspectivas que coinciden en que se trata de uno de los retos más grandes que enfrenta el diarismo cultural. “Cuando lo escriben, ya ganaron”, considera Figueroa Nolasco como perspectiva para afrontar el trabajo de reporteo diario.

Para él, las inteligencias artificiales y la vida digital es tan solo un nuevo método de producción y trabajo, los cuales suelen cambiar de una época a otra.“Antes el periodismo se hacía a máquina de escribir, luego cambiamos al fax, etc. Lo que está cambiando son modos de producción y distribución de información, pero como reportero o escritor tienes que estudiar, que ir a preguntar y hacer la nota”, sintetiza.

A la vez, de acuerdo con el reportero y editor, una de las preguntas más importantes para hacerse desde adentro del oficio es si el trabajo responde al interés de la gente.

En ese sentido reitera la vigencia y relevancia de contenidos científicos y culturales como parte de la información cotidiana que deben ofrecer los medios de comunicación.“¿Ustedes ven los periódicos y les interesan las portadas? ¿Se publica que no quieren que se lean las novelas “Aura” o “Pedro Páramo”… o que manden otra vez la foto de Roque Villanueva? (...) ¿Les estamos dando a los jóvenes, a la Generación Z, lo que quieren?”, cuestiona.

A fin de cuentas, “lo que sacan todos los medios y plataformas es la repetición de la misma nota. Los medios tenemos que hacer un examen de autoconciencia y pensar si estamos dando la información que requiere la gente, entonces ahí comenzaría una defensa puntual de quienes hacemos periodismo por las secciones de cultura, academia y ciencia”.

Añade que la difusión cultural y de las ciencias están en simbiosis, “ideológicamente juntas”, pues observa que tanto en el ámbito de la ciencia como en la cultura, muchos de los creadores y muchos de los científicos son también autores de grandes textos.

Por su parte, Alfredo Campos y Mónica Mateos comparten algunas reflexiones que tomaron del periodista Fernando Benítez, con quien ambos tomaron clases en la universidad, así como posturas personales sobre el quehacer cultural de los diarios donde trabajan.

“El periodismo cultural sigue buscando sentido por encima del ruido. Si algún día quieren que su obra o proyecto editorial sea cubierto con un periódico con este perfil recuerden que un boletín de prensa genérico no funciona”, comenta Mónica Mateos.

A modo de consejo para jóvenes que en un futuro tengan que lidiar con abrir paso a sus contenidos dentro de espacios impresos explica que lo principal es la claridad de una propuesta estética, el rigor intelectual y la capacidad de formular preguntas incómodas y necesarias sobre el tiempo que nos tocó vivir.

Alfredo Campos opina que el estandarte de la objetividad periodística debe ser motivo de cautela, pues es imposible no ser subjetivo.“Lo que hacemos los periodistas es contar historias.

Se dice que salimos de nuestra casa al trabajo o hacer quehaceres y de camino encontramos por lo menos 100 historias, pero no ponemos atención. Cuando alguien llega a su casa y se pone a escribir 2 o 3, son escritores y eso nos toca muchas veces como periodistas”, expresa.

“Queremos ver, tocar, oler, sentir porque eso tenemos que transmitir al lector y hay que hacerlo de la mejor manera, sino, como decía mi querido profesor Fernando Benítez, tenemos que intentarlo”.

La ceremonia del Premio Nacional de Cuento 2026 de la UDLAP será el jueves 3 de diciembre, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara