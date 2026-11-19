AML El cartel del homenaje.

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La Academia Mexicana de la Lengua rendirá homenaje a Margit Frenk (1925-2025), a un año de su fallecimiento, el próximo jueves 19 de noviembre, a las 13:00 horas, con la participación de Gonzalo Celorio, Adolfo Castañón, Concepción Company Company, Fernando Nava, Angelina Muñiz-Huberman y Sara Poot Herrera, quienes evocarán distintas facetas de su vida, su obra y su extraordinaria contribución al conocimiento de la literatura y la lengua hispanoamericanas.

Filóloga, investigadora, docente y estudiosa incansable de la tradición literaria hispánica, Margit Frenk fue una figura fundamental para comprender la riqueza y continuidad de la poesía popular en lengua española. A lo largo de una trayectoria intelectual de más de siete décadas, sus investigaciones contribuyeron a recuperar, estudiar y revalorar un vasto patrimonio poético que, transmitido durante siglos por la memoria colectiva, constituye una de las expresiones más vivas de nuestra tradición cultural.

Su labor como integrante de la Academia Mexicana de la Lengua, donde ocupó la silla XXIV, estuvo marcada por el rigor filológico, la amplitud de sus intereses humanísticos y una profunda sensibilidad hacia las manifestaciones populares del lenguaje. Su presencia enriqueció los trabajos de la corporación y reafirmó la importancia de tender puentes entre la investigación especializada, la tradición literaria y las múltiples formas de expresión de la lengua.

En el ámbito universitario, Margit Frenk desarrolló una fecunda labor de investigación y formación de nuevas generaciones de especialistas, particularmente en la Universidad Nacional Autónoma de México y El Colegio de México, instituciones a las que estuvo estrechamente vinculada. Su magisterio, caracterizado por la exigencia intelectual, la generosidad y la curiosidad permanente, dejó una huella profunda entre sus alumnos, colegas y lectores.

Entre sus contribuciones más significativas destaca el estudio de la antigua lírica popular hispánica, campo en el que sus investigaciones abrieron nuevas perspectivas para comprender las relaciones entre oralidad y escritura, poesía culta y tradición popular. Obras como Entre folklore y literatura y el Nuevo corpus de la antigua lírica popular hispánica (siglos XV a XVII) constituyen referencias fundamentales para los estudios literarios y dan testimonio de una vida dedicada a escuchar, interpretar y preservar las voces de la tradición.

Más allá de la relevancia de su producción académica, Margit Frenk supo reconocer en las expresiones populares una dimensión esencial de la experiencia humana. Su acercamiento a la poesía estuvo guiado por el afán de conocimiento y por la convicción de que la palabra, en sus manifestaciones más sencillas y perdurables, resguarda la memoria, la sensibilidad y la imaginación de los pueblos.

A un año de su partida, esta conmemoración constituye una oportunidad para recordar a una investigadora excepcional, cuya obra transformó los estudios de la literatura hispánica, y para celebrar la vigencia de un legado que continúa inspirando nuevas lecturas, investigaciones y aproximaciones a nuestro patrimonio lingüístico y literario.

El homenaje se proyectará hoy a las 13:00 horas, a través de la página de Facebook y del canal del YouTube de la AML.