Exvotos

Una niña cae desde una altura de cinco varas. Su familia teme lo peor y la angustia se apodera de quienes la rodean. Sin embargo, contra todo pronóstico, la pequeña sobrevive. Cerca de 1890, alguien decidió dejar constancia de aquel episodio en una pequeña pintura al óleo: representó el accidente, la intervención divina y el agradecimiento al Señor del Hospital, a quien atribuyeron su recuperación.

La escena no fue concebida únicamente como una representación artística, sino como una forma de cumplir una promesa. Se trata de un exvoto, una de las expresiones más particulares del arte popular religioso, en la que la fe, la memoria y las experiencias personales se encuentran sobre una lámina o una tabla.

La palabra proviene del latín ex voto, expresión que hace referencia a una promesa realizada a cambio de un favor recibido. En la tradición católica, estas piezas suelen ofrecerse a una figura religiosa como agradecimiento por haber superado una enfermedad, sobrevivido a un accidente, salido de una situación de peligro o recibido algún beneficio considerado milagroso.

Aunque actualmente suelen reconocerse por sus pequeñas pinturas de colores, personajes y escenas cotidianas, los exvotos no siempre tienen una forma pictórica. La tradición de ofrecer algo a cambio de un favor divino ha existido en distintas culturas y puede manifestarse mediante oraciones, donaciones, rituales u ofrendas.

Cuando la fe se convierte en una historia pintada

Los exvotos pictóricos tienen sus antecedentes en Europa, donde comenzaron a desarrollarse durante el siglo XV y posteriormente se extendieron por distintos territorios. Con la llegada de los españoles a América, esta práctica también se incorporó a la vida religiosa de la Nueva España, donde adquirió características propias y se convirtió en una manifestación del arte popular.

Su estructura suele incluir tres elementos principales: la representación del acontecimiento, la figura religiosa a la que se atribuye el favor y un pequeño texto que explica lo sucedido. En este último se cuenta quién protagonizó el episodio, qué ocurrió y por qué se agradece la intervención divina.

Las escenas pueden mostrar accidentes, enfermedades, incendios, asaltos, problemas familiares y otros momentos de incertidumbre. En ellas, lo extraordinario y lo cotidiano conviven: mientras una persona aparece enferma o en peligro, en la parte superior de la pintura puede observarse un santo, una virgen o alguna advocación religiosa que presencia la situación.

De acuerdo con Clara Bargellini Cioni, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, estas piezas representan un intercambio entre lo terrenal y lo sagrado. Su función no se limita a expresar gratitud por un acontecimiento particular, sino que también busca mantener y fortalecer la relación entre los creyentes y lo divino.

Por eso, los exvotos suelen colocarse en iglesias, santuarios y otros recintos religiosos. Allí permanecen como testimonios públicos de experiencias personales, pero también como una forma de compartir con otros creyentes la historia de un favor recibido.

Exvotos

Un archivo de la vida cotidiana

Más allá de su significado religioso, los exvotos tienen un valor artístico, histórico y antropológico, pues conservan expresiones del lenguaje popular, nombres de localidades, referencias familiares y detalles de la organización social que difícilmente aparecen en los documentos oficiales. En ese sentido, funcionan como pequeñas ventanas hacia la vida de personas comunes que encontraron en la pintura una manera de contar sus experiencias.

La mayoría de estas obras fueron realizadas por pintores populares, muchas veces anónimos, mediante técnicas como el óleo sobre lámina o madera. Aunque algunas tienen autoría identificada, otras se reconocen por sus características visuales y los estilos de quienes las elaboraron.

Durante el siglo XX, coleccionistas, investigadores y artistas comenzaron a interesarse por estas manifestaciones, que durante mucho tiempo estuvieron fuera de los circuitos tradicionales del arte académico. Su composición espontánea, sus colores, la manera de representar los acontecimientos y sus narraciones directas despertaron el interés de creadores que encontraron en ellas una forma distinta de acercarse a la imagen.

Hoy, los exvotos pueden leerse desde distintas perspectivas: como objetos de devoción, expresiones artísticas populares y documentos de la memoria colectiva. Cada uno conserva una historia particular y, al mismo tiempo, revela cómo las personas de otras generaciones enfrentaban la enfermedad, el miedo, la pérdida y la esperanza.