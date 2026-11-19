‘Un cerdo con gastritis y dos actrices’ Foto: Pili Pala

¿En qué momento trabajar se convirtió en una actividad que ocupa prácticamente toda nuestra vida? Entre jornadas interminables, traslados agotadores y la presión de demostrar constantemente nuestra productividad, el cansancio parece haberse convertido en parte de la rutina. Esta realidad es el punto de partida de Monólogo para dos actrices y un cerdo con gastritis, una comedia ácida que llegará al Centro Cultural del Bosque para cuestionar, desde el humor y la poesía escénica, las contradicciones del mundo laboral.

La puesta en escena, con dramaturgia de Sara Pinedo y dirección de Alondra Cuadrilla, se estrenará el 19 de noviembre de 2026 en la Sala Xavier Villaurrutia. Protagonizada por Andrea Ruiz y Nadia Ulloa, la obra combina teatro físico, títeres, danza, sombras y música para construir una historia que aborda la burocracia, la autoexigencia y el desgaste emocional que provoca vivir bajo la obligación de producir constantemente.

En entrevista con La Crónica de Hoy, Alondra Cuadrilla explicó que el proyecto nació de experiencias cercanas a las integrantes de las compañías Áurea Escénica y Alas de Lagartija – Colectiva Titiritera, ambas integradas por mujeres que encontraron en el texto de Sara Pinedo una manera de hablar de situaciones que también atravesaban en su vida cotidiana.

‘Un cerdo con gastritis y dos actrices’ Foto: Pili Pala

La directora recordó que Nadia Ulloa encontró la obra mientras enfrentaba una experiencia laboral particularmente difícil y decidió invitar a Alas de Lagartija a desarrollar el montaje.

«Nos identificamos con muchas incertidumbres que se presentan actualmente en el mundo laboral contemporáneo», explicó Cuadrilla.

A esto se sumó una experiencia que comparten varias de las creadoras: vivir en el Estado de México y trasladarse diariamente a la Ciudad de México para trabajar. La directora señaló que algunos recorridos pueden tomar entre dos y tres horas y media por trayecto, una situación que termina reduciendo considerablemente el tiempo disponible para descansar y disfrutar de la vida personal.

¿Por qué hay un cerdo con gastritis en esta obra?

Uno de los elementos más llamativos del montaje es Guillermo, un cerdo burócrata con cuerpo humano que funciona como una representación de las estructuras de poder y las contradicciones del sistema laboral.

El personaje fue propuesto originalmente por Sara Pinedo y las creadoras decidieron llevarlo a escena mediante un títere híbrido manipulado por las dos actrices.

‘Un cerdo con gastritis y dos actrices’ Foto: Pili Pala

Para Cuadrilla, el cerdo representa a quienes llegan a ocupar posiciones de autoridad con la intención de transformar las cosas, pero terminan reproduciendo las mismas prácticas que alguna vez cuestionaron.

«Este sistema está compuesto por personas», señaló la directora al explicar que la intención también es humanizar a quienes forman parte de esas estructuras y preguntarse cómo terminan reproduciendo comportamientos que afectan a los demás.

Teatro físico, títeres y humor para hablar del burnout

La obra se aleja de una representación convencional de las oficinas y los espacios de trabajo. En su lugar, utiliza el movimiento corporal, las sombras, la danza y los recursos sonoros para mostrar cómo la presión y el cansancio terminan manifestándose física y emocionalmente.

Cuadrilla explicó que una de sus principales búsquedas fue representar aquello que muchas veces permanece dentro de nuestra cabeza: los pensamientos repetitivos, las exigencias personales y las frases que terminan condicionando nuestra manera de vivir.

La directora considera que el primer paso para cambiar esa dinámica es reconocerla.

«Hay veces que estamos tan en automático que no notas el desgaste hasta que ya se te cayó el pelo, hasta que ya el cuerpo está preparado para un burnout», comentó.

El humor ácido también cumple una función importante. En lugar de convertir la obra en un discurso solemne sobre las malas condiciones laborales, la puesta en escena utiliza la ironía para que el público pueda reconocerse en situaciones incómodas sin restarles importancia.

‘Un cerdo con gastritis y dos actrices’ Foto: Pili Pala

Una obra que busca escuchar al público

Además de la experiencia teatral, el proyecto contempla una bitácora virtual en la que los espectadores podrán compartir pensamientos, experiencias y reflexiones relacionadas con su vida laboral.

La intención es que la conversación no termine cuando se apagan las luces. A través de este espacio, las creadoras quieren conocer qué situaciones atraviesan los espectadores, qué les ha ayudado a sobrellevar sus jornadas y qué cambios consideran necesarios.

Para Alondra Cuadrilla, trabajar en este montaje también significó revisar su propia relación con la productividad y la autoexigencia.

«Medir tu valor de persona a través de la productividad», recordó al hablar de una dinámica que también había identificado en su experiencia personal.

Por eso, espera que los espectadores salgan de la sala con preguntas sobre sus propias decisiones, sus límites y las condiciones en las que desean trabajar.

‘Un cerdo con gastritis y dos actrices’ Foto: Pili Pala

¿Cuándo y dónde ver Monólogo para dos actrices y un cerdo con gastritis?

La obra tendrá una primera temporada del 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2026 y regresará del 21 de enero al 7 de febrero de 2027.

Las funciones serán los jueves y viernes a las 20:00 horas, sábados a las 19:00 y domingos a las 18:00 horas, en la Sala Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque, en Ciudad de México.

Los boletos tienen un precio general de 150 pesos, con descuentos del 50% para estudiantes, maestros y personas afiliadas al INAPAM. También se contempla un precio de 45 pesos para integrantes del programa Gente de Teatro y para las funciones del programa Jueves al Teatro, sujeto a las condiciones correspondientes.

La venta está disponible en la taquilla del recinto y en el sistema de boletos del INBAL: https://teatroinbal.sistemadeboletos.com.

Con un cerdo burócrata, dos actrices y una buena dosis de humor, Monólogo para dos actrices y un cerdo con gastritis propone mirar de frente una pregunta que pocas veces nos damos tiempo de responder: ¿estamos trabajando para vivir o hemos terminado viviendo únicamente para trabajar?