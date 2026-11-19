Van Gogh. La obra 'Châtaigniers en fleurs', pintada en 1890 por el neerlandés Vincent van Gogh. (Ángel Colmenares/EFE)

El cuadro impresionista ‘Châtaigniers en fleurs’ se convirtió este miércoles en la obra más cara del pintor holandés Vincent Van Gogh jamás subastada, con una recaudación de 190,43 millones de dólares en Sotheby’s en Nueva York.

Esta obra récord de Van Gogh, fechada en 1890, era la estrella de la temporada de subastas, con un precio estimado en torno a 180 millones de dólares, y perteneció a los magnates argentinos Carlos Pedro Blaquier y Nelly Arrieta de Blaquier.Van Gogh pintó un paisaje nocturno en Auvers-sur-Oise (Francia), la localidad donde pasó los dos últimos meses de su vida, en el que retrataba una figura solitaria paseando por una calle y un grupo de mujeres bajo un enorme castaño en flor.

La subasta de la obra estuvo acompañada de un imprevisto de última hora, cuando los herederos de la familia judía que en su día fue propietaria, los Fischer, alegaron que fue vendida bajo presión en su huida de los nazis en Ámsterdam en 1936, según The New York Times.

No obstante, según dijo el encargado de la subasta en su presentación, los herederos de la familia vendedora, los Blaquier-Arrieta, y los herederos de los Fischer llegaron a un “acuerdo” para que la venta procediera con normalidad, sin dar más detalles.La noche estaba también encabezada por ‘Arlequin’, del francés Paul Cézanne, que recaudó 111 millones de dólares, por debajo de su estimación de 120 millones de dólares, pero se convirtió en el segundo cuadro más caro del artista.

La subasta de la colección Blaquier-Arrieta incluía doce obras no vistas en décadas y sumó más de 411 millones, aunque la cifra fue menor a lo esperado, unos 450 millones.Otras piezas destacadas fueron el retrato ‘En Canot (Jeune fille à la barque)’, de Renoir (vendido por 27,5 millones de dólares), ‘Place Théâtre-Français, soleil d’après-midi en hiver’, de Pissarro (24,2 millones) y ‘Le Jardin des Tuileries’ de Monet (20,2 millones).