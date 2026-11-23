La poeta y narradora Elisa Díaz Castelo fue distinguida con el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde 2026 por Matriz, un libro en el que aborda la gestación y la maternidad desde la experiencia del cuerpo y las transformaciones que acompañan estos procesos.

La escritora capitalina resultó ganadora entre 355 obras participantes y recibirá un estímulo económico de 250 mil pesos durante la ceremonia de premiación, programada para diciembre.

A lo largo de su trayectoria, Díaz Castelo ha recibido otros reconocimientos, entre ellos el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes y el Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal 2017. Su producción literaria transita entre distintos géneros, por lo que quienes quieran conocer su escritura pueden acercarse a ella a través de los siguientes títulos.

¿Qué leer de Elisa Díaz Castelo?

El reino de lo no lineal: En este poemario, la autora explora la relación entre la vida y la muerte a partir de situaciones aparentemente ordinarias. Los poemas recorren la fragilidad de la existencia, la memoria y la manera en que la pérdida modifica nuestra percepción del mundo, con una escritura que también encuentra espacio para el humor y lo inesperado.

Planetas habitables: Este libro propone una exploración poética del lugar que ocupa el ser humano en el universo. Díaz Castelo combina imágenes relacionadas con la ciencia y la naturaleza para reflexionar sobre el cuerpo, el tiempo, la memoria y las posibilidades de habitar un mundo en constante transformación.

Malacría: En su primera novela, la desaparición de Perla lleva a su hija Ele y a Jeni, pareja de su madre, a reconstruir su historia mientras intentan encontrarla. A través de distintas voces y fragmentos, la narración se adentra en los vínculos familiares, los secretos, las ausencias y las heridas que pueden transmitirse de una generación a otra.

El libro de las costumbres rojas: Para quienes prefieren comenzar por la narrativa breve, esta colección de cuentos reúne historias en las que la cotidianidad se encuentra con situaciones extrañas e inquietantes. Sus personajes transitan por escenarios donde las certezas se desdibujan y lo familiar adquiere matices inesperados.

En entrevista con La Crónica de Hoy, la autora ha hablado sobre el cambio de ritmo y disciplina que implicó pasar de la poesía a la novela. Para ella, escribir una historia de largo aliento exige una relación distinta con el tiempo y con los personajes.

“La novela es un deporte de fondo. Necesitaba cuatro horas diarias porque, una vez que llegas a la isla de la novela, irte muy rápido es desperdiciar el trayecto mental”, explicó.

La escritora también describió la experiencia de mantener una historia presente incluso fuera del tiempo dedicado a escribir: pensar en ella mientras realiza actividades cotidianas, observar el mundo desde sus preocupaciones y sostener durante meses una misma obsesión narrativa.

Así, el reconocimiento por Matriz se suma a una obra que no se limita a la poesía y que encuentra en la novela y el cuento otras posibilidades para explorar las experiencias humanas.