UNAM La cantante Cecilia Toussaint.

Artes visuales

Bienal Internacional de Caricatura Tlatelolco

¿Cómo representar un mundo en el que las guerras, las migraciones, el cambio climático, la inteligencia artificial y los vaivenes de la democracia son el pan de todos los días? La Bienal Internacional de Caricatura Tlatelolco propone explorar, a través del humor gráfico, una respuesta a dicha pregunta. Las cerca de 110 propuestas seleccionadas por el jurado ofrecen las perspectivas de diversos caricaturistas de México y otros países en torno a la configuración de un nuevo orden mundial. Esta expo se complementa con mesas de discusión, talleres y actividades paralelas cuyo objetivo es reflexionar sobre el poder de las imágenes satíricas para cuestionar la realidad.

Hasta el 30 de enero de 2027

Miércoles a domingo | 11 am

Centro Cultural Universitario Tlatelolco

Ricardo Flores Magón 1, Nonoalco-Tlatelolco

Programación completa:

bienaldecaricatura.com

$40*

Domingo, ENTRADA LIBRE

Música

Cancioneras indóciles.

Músicas en el Chopo

Cecilia Toussaint

Nueva sesión de este ciclo dedicado a las mujeres que, a través de sus canciones, crearon una voz colectiva y trazaron el camino de la lucha por la igualdad de género. Toca el turno a Cecilia Toussaint, figura fundamental del rock mexicano, quien ofrecerá un recorrido por sus más de cuatro décadas de trayectoria. El concierto tiene lugar en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas.

Miércoles 25 | 8 pm

Foro del Dinosaurio

Museo Universitario del Chopo

Dr. Enrique González Martínez 10, Sta. María la Ribera

chopo.unam.mx

$200

($100, estudiantes, docentes e INAPAM)

OFUNAM 90 años

XXXIII Festival Universitario de Clarinete FaM UNAM

Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM)

Ludwig Carrasco, director huésped

Corrado Giuffredi, clarinete

La OFUNAM presenta un programa que enlaza a la música contemporánea hispano-mexicana con el repertorio sinfónico francés del siglo XIX. La selección está formada por el Danzón núm. 9, de Arturo Márquez, y el estreno en México del II Concierto para clarinete, del compositor español Óscar Navarro, con el virtuoso Corrado Giuffredi como solista. La segunda parte estará dedicada a la Sinfonía en re menor, de César Franck. Este recital forma parte de las celebraciones en torno a los 90 años de la orquesta universitaria.

Sábado 28 | 8 pm, y domingo 29 | 12 pm

Sala Nezahualcóyotl

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

$240*, $160* y $100*

25N | Música vocal

Yolotli

Coro de Mujeres de los Pueblos Indígenas de México

En el marco de las actividades musicales vinculadas al 25N, Yolotli presenta Tejedoras de sabiduría, un programa que reúne composiciones de los siglos XVIII, XX y XXI, las cuales oscilan en torno a diversas tradiciones musicales y ponen de manifiesto el trabajo de las compositoras mexicanas. Una propuesta que busca el reconocimiento de las mujeres que dedicaron su vida a la creación musical.

Domingo 29 | 12 pm

Anfiteatro Simón Bolívar

Justo Sierra 16, Centro Histórico

musica.unam.mx

$50*

Danza

Taller Coreográfico de la UNAM (TCUNAM)

Clara y el CascanuecesIrina Marcano, dirección artística

El Taller Coreográfico de la UNAM presenta una versión contemporánea del clásico navideño: la clásica y eterna música de Chaikovski y la coreografía de Irina Marcano, Melva Olivas y Arturo Vázquez. Esta puesta en escena acerca a las infancias al universo de la danza a través de una historia fantástica al tiempo que promueve el gusto por la lectura y pondera valores intangibles, como la amistad. La propuesta visual incorpora materiales reciclados en la construcción de escenarios, agregando así creatividad y conciencia ambiental a este maravilloso viaje por mundos imaginarios.

Viernes 27 | 8 pm, sábado 28 | 7 pm, y domingo 29 de noviembre | 12:30 pmJueves 3 y viernes 4 | 8 pm, sábado 5 | 7 pm, y domingo 6 de diciembre | 12:30 pm

Sala Miguel Covarrubias

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

danza.unam.mx/tcunam

$150*

Teatro

Todavía podemos ser felicesDe Jimena Eme Vázquez y Andrea Chapela Daniel Bretón, direcciónProducción: Teatro UNAM

Dos personas se encuentran, se enamoran, comparten un ciclo de sus vidas y, aunque no se desea ni pretende, en algún momento tendrán que separarse. Todavía podemos ser felices aborda la tragedia de las despedidas desde una perspectiva que celebra el amor y los momentos compartidos cuando el adiós es inevitable. Una puesta en escena que se decanta por atesorar lo vivido, al tiempo que plantea la posibilidad de encontrar la felicidad después de una ruptura.

Jueves 26 y viernes 27 | 8 pm, sábado 28 | 7 pm

Teatro Santa Catarina

Jardín Santa Catarina 10, Santa Catarina

teatrounam.com.mx

$150*

Jueves Puma: $30

Aplican Puntos CulturaUNAM