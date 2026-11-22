Matos. Eduardo Matos Moctezuma, miembro de El Colegio Nacional.

Siempre llamó mi atención la similitud que existe entre diversos pasajes del Infierno de Dante y las versiones del inframundo náhuatl. Constancia de ello son las aproximaciones que sobre el tema he escrito en varias ocasiones: la primera en el libro Vida y muerte en el Templo Mayor; la segunda en El rostro de la muerte y la última en La muerte entre los mexicas. Hoy, debido a la iniciativa del doctor Luis Fernando Lara, podemos presentar, en el ciclo dedicado a conmemorar los setecientos años de la muerte del gran poeta florentino en El Colegio Nacional, los principales aspectos que conciernen al pensamiento que encierran tanto Dante Alighieri en su Comedia como las ideas que prevalecían en el mundo mexica a través de mitos ancestrales que nos hablan de los lugares a los que iban las esencias de los difuntos.

Punto de arranque para analizar lo anterior es la invitación que escribí en el segundo de los libros mencionados, que por sí sola se explica:

Vamos a emprender un viaje al Mictlán, el mundo de los muertos. Tales viajes solo les están reservados a seres privilegiados, y no dudo que el lector lo sea. Recordemos como Odiseo, después de la guerra de Troya, se embarca y entre las muchas peripecias de su viaje de regreso llega al Hades tenebroso, lugar de los muertos. Dante, a través de la poesía, viajo al infierno cristiano acompañado de Virgilio. Cristo bajo a los infiernos y resucito entre los muertos según lo señala el Credo, y Quetzalcoatl alcanzo también el privilegio de ir al lugar de los muertos en el mundo prehispánico. Solo aquellos seres investidos de un carácter de héroes culturales o sagrados —y el poeta lo es— logran traspasar la tenue cortina que separa lo vivo de lo muerto, pero nadie más. El viaje que hoy emprendemos nos permitirá dos cosas: remontarnos varios siglos atrás en esa moderna máquina del tiempo que es la arqueología, pues al arqueólogo también le es dado recuperar el tiempo ido por medio de las excavaciones, y, además, llegar al mundo de los muertos, en donde encontraremos los rostros que fueron y que nos ven, con ojos pétreos, a través del tiempo mismo[1].

Muerte, inmortalidad y renacimiento

La humanidad ha considerado desde tiempos inmemoriales a la muerte como algo inevitable, pero a la vez trata de evadirla, para lo cual recurre a algunas filosofías y religiones que se dieron a la tarea de establecer un “más allá” al que se podía trascender una vez que se daba la muerte del cuerpo. Las variantes de los lugares a los que las esencias del hombre pueden llegar, así como las razones para ir a este o a aquel lugar, son tantas como los pensamientos que las generan. Lo que debemos sacar de todo ello es la necesidad presente en los humanos de negarse a morir, de trascender de alguna manera. Ahora bien, el hombre deposita todo lo anterior en los dioses, que a su vez han sido creados por el hombre mismo. Es así como vemos en ellos las virtudes y defectos que caracterizan a la humanidad, por lo que “los dioses nacen, aman, odian, gozan, sufren y mueren conforme al carácter que les es propio[2]”. En el libro del que proviene esa cita, he analizado lo relativo a la muerte y las características de los dioses y de los héroes, específicamente en el capítulo I, que lleva por título “De hombres, héroes y dioses”. Del he tomado lo esencial para desarrollar, a continuación, el tema.

La muerte nos impacta de tal manera que va a servir como elemento distintivo entre hombres y dioses. Uno de los atributos que se asignan a algunos dioses es el de la inmortalidad: en tanto los humanos somos finitos y destinados a morir, los dioses pueden morir y tienen el don de resucitar; de igual manera pueden volver a la vida a los individuos muertos. A esto se agrega el que tales seres divinos pueden ir al lugar de los muertos y regresar de él. Recordemos los casos de Osiris en el antiguo Egipto, de Cristo que baja al infierno y regresa, según lo señala el Credo, y de Quetzalcoatl que viaja al inframundo nahua, el Mictlán, y regresa al nivel terrestre.

Sin embargo, el poder de viajar al lugar de los muertos también se les asigna a los héroes culturales. De igual manera, algunos chamanes o brujos tienen el poder de llegar al inframundo por medio de ciertas prácticas rituales. Pongamos atención en los primeros. Considerados como seres humanos con atributos divinos, poseen dones que no posee el hombre común. Tenemos que acudir a los relatos que nos brindan antiguas leyendas para conocer de ellos. Empecemos con el caso de Gilgamesh y su amigo Enkidu, cuyas hazanas fueron cantadas en la antigua Mesopotamia y entre cuyas traducciones a nuestro idioma prefiero la realizada directamente desde el acadio por el doctor Jorge Silva[3]. Para buscar la inmortalidad, el héroe emprende un viaje por medio del cual encuentra a Utanapishtim, el Noe mesopotámico, a quien los dioses le han otorgado ese don y le habían encargado hacer un arca que lo salvara del diluvio que acabara con los hombres. El personaje se dirige a Gilgamesh y le dice:

No hay quien haya

visto a la muerte.

A la muerte nadie

le ha visto la cara.

A la muerte nadie

le ha oído la voz.

Pero, cruel, quiebra la muerte

a los hombres[4].

Gilgamesh pierde a su amigo Enkidu y esa pérdida lo mueve a emprender un largo viaje en busca de la inmortalidad, pues teme a la muerte. El héroe llega a encontrar una planta que le llevara a la eterna juventud gracias a la guía de Utanapishtim, quien le ha dicho:

Te revelare, Gilgamesh,

un misterio

y te diré el secreto

de los dioses:

Hay una planta cuya raíz es

como la del espino.

Como púas

del rosal te punzara.

Pero si tu mano se apodera de esa planta,

rejuvenecerás.[5]

Volvamos al caso de los héroes. En muchos pasajes de diferentes latitudes podemos ver lo que ocurre con los individuos que son considerados como héroes culturales. Tales son los casos de Osiris, Cristo y Quetzalcoatl a los que ya me réferi. Otros personajes también tienen el privilegio de llegar al mundo de los muertos. Recordemos a Ulises u Odiseo, quien después de la guerra de Troya busca al tebano Tiresias para que lo oriente en su regreso a Ítaca, su patria. En su intento, Ulises llega al mundo de los muertos, en donde encuentra a su madre, Anticlea. Pero veamos lo que sucede con otro personaje relevante, Heracles, hijo de Zeus y de una mortal, quien está destinado a realizar diversos hechos prodigiosos. Tiene un hermano gemelo, Ificles, y va a descender al mundo de los muertos acompañado de Atenea y Hermes. Durante el viaje llega al rio Estigia y encuentra al barquero Caronte, quien lo transporta por el agua. Se enfrenta al can Cerbero, al cual somete. Robert Graves, estudioso de los mitos, hace ver que “la fábula central de Heracles era una variante primitiva de la epopeya del Gilgamesh babilonio”, y continúa diciendo: “y cuando se embarca hacia la Isla Occidental, Heracles, como Gilgamesh, utiliza su vestimenta como vela. Heracles encuentra la hierba mágica de la inmortalidad lo mismo que Gilgamesh”.[6]

[1] Eduardo Matos Moctezuma, El rostro de la muerte, GV Editores, México, 1987, p. 7.

[2] Eduardo Matos Moctezuma, La muerte entre los mexicas, Tusquets. Editores, México, 2010, p. 17.

[3] Gilgamesh o la angustia por la muerte, trad. de Jorge Silva Castillo, El Colegio de México, México, 2008.

[4] Ibid., p. 160.

[5] Ibid., p. 183.

[6] Robert Graves, Los mitos griegos, trad. de Luis Echavarri, Alianza Editorial, Madrid, t. 2, 1985, p. 109.