Reunion. El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán(i), junto al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero(d), participa en la reunión del Pleno del Observatorio Global del Español, este lunes en San Millán de la Cogolla. (efe)

El Observatorio Global del Español (OGE) creará el próximo año un atlas mundial de las motivaciones para el aprendizaje de esta lengua, según se expuso este lunes en la reunión del pleno anual de este organismo, celebrada en San Millán de la Cogolla, en La Rioja (noreste de España).Según informó la organización en una nota, el encuentro reunió al presidente del Gobierno regional de La Rioja, Gonzalo Capellán, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y la secretaria de Estado de Iberoamérica, el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo.

Acerca de los proyectos de este organismo para 2027, el director del Instituto Cervantes destacó la elaboración de un estudio sobre el español en el Caribe no hispánico y la creación, “a pleno rendimiento”, del Observatorio del Español en Contextos Africanos.

Además, el Observatorio orientará su actividad a consolidar la estructura alcanzada, ampliar la red internacional de observación y completar proyectos de investigación iniciados en los ejercicios anteriores.Tiene también previsto elaborar documentos sobre la situación del español en las universidades de Asia-Pacífico y analizará los resultados del informe PISA en los países hispanohablantes en relación con sus componentes lingüísticos.

Por su parte, Capellán añadió que el Observatorio Global del Español es “un proyecto vivo, dinámico, y activo”, que reúne “los esfuerzos de diferentes instituciones para una misión común: que la lengua y las culturas desarrolladas en el mundo hispanohablante sigan teniendo cada vez más valor, más proyección y estén más vivas”.Sumelzo resaltó en su intervención que este Observatorio es un proyecto de Estado.

En total, el OGE registró 40 actuaciones en 2026, con un nivel similar al del año anterior, entre las que destacan la ampliación de los estudios demolingüísticos; la difusión de resultados sobre Europa, América, Asia y África; el trabajo sobre tecnologías del lenguaje e inteligencia artificial, y la construcción de una red de observatorios con una capacidad estable de cooperación.

También se han alcanzado, entre otros objetivos, el pleno funcionamiento de la web, el avance de las publicaciones del proyecto ‘El español en Europa’, la conclusión de los informes sobre la enseñanza del español en China e India y la participación en actividades relacionadas con el año dual España-India.