Yo soy Rocky provoca algo parecido a lo que consiguió Rocky en su momento: hacernos creer que cualquiera puede alcanzar sus sueños, incluso cuando parece tener todas las circunstancias en contra. La diferencia es que esta vez no seguimos a un boxeador que busca abrirse camino en el cuadrilátero, sino a un joven actor que se resiste a aceptar que su destino está determinado por las oportunidades que otros deciden concederle.

Dirigida por Peter Farrelly y protagonizada por Anthony Ippolito, quien interpreta a un joven Sylvester Stallone, la película se concentra en los años más complicados de la vida del actor, cuando conseguir un papel parecía una posibilidad cada vez más lejana. Antes de convertirse en una estrella de Hollywood, Stallone dormía en la calle por falta de dinero, participó en una película para adultos y trabajó en un cine, donde conoció a quien sería su primera esposa y una de sus principales aliadas, Sasha.

La cinta nos presenta a un Stallone profundamente enamorado de la actuación, pero atrapado en una industria que no parece tenerle reservado ningún lugar. Los papeles importantes se los llevan las grandes estrellas del momento, pues los productores consideran que contratar rostros conocidos es la fórmula más segura para garantizar el éxito de una película. Una lógica que, inevitablemente, me hizo pensar en los star talents y en la manera en que la industria sigue apostando por nombres y popularidad antes que por el talento o las posibilidades de una historia.

Ante la falta de oportunidades, Stallone decide dejar de esperar a que alguien lo elija y comienza a escribir sus propios guiones. Después de varios intentos y manuscritos, termina desarrollando la historia de Rocky, un proyecto que consigue entusiasmar a dos productores. Sin embargo, hay una condición que no está dispuesto a negociar: él tiene que interpretar al protagonista.

Ahí comienza una de las partes más interesantes de la película. Aunque los productores reconocen el potencial de la historia, no están convencidos de que Stallone deba encabezar el reparto. No es una estrella, no tiene un nombre que garantice la taquilla y tampoco encaja con el prototipo de actor que la industria considera atractivo para protagonizar una producción de esas características. La posibilidad de contratar a alguien más conocido se convierte en una amenaza constante para el proyecto y obliga a Stallone a defender no solamente su guion, sino también su derecho a contar esa historia desde su propia interpretación.

Porque, en el fondo, Yo soy Rocky no trata únicamente sobre cómo se escribió una película. También habla de la frustración de tener algo que ofrecer y encontrarse una y otra vez con puertas cerradas; de la precariedad, de las concesiones que uno está dispuesto a hacer para sobrevivir y, sobre todo, de la terquedad que a veces se necesita para no abandonar aquello que se desea.

Ahora bien, ¿la historia de cómo se hizo Rocky emociona tanto como la propia Rocky? Sí. Incluso me atrevería a decir que, por momentos, puede resultar todavía más emocionante, aunque seguramente habrá quienes no estén de acuerdo.

Hay algo particularmente poderoso en conocer el origen de una historia que terminó convirtiéndose en un símbolo de perseverancia. Saber que detrás de aquel personaje que se enfrentaba a un rival aparentemente invencible existía un actor que también estaba peleando su propia batalla cambia la manera en que entendemos la película. Stallone no solamente escribió sobre alguien que tenía que demostrar su capacidad frente a un mundo que no creía en él: estaba viviendo una experiencia muy parecida.

Y es ahí donde la película encuentra su mayor virtud. Nos recuerda que antes de convertirse en un referente de la cultura popular, Rocky fue una apuesta arriesgada, un guion que nadie parecía querer producir bajo las condiciones de su creador y un proyecto que dependía de que alguien estuviera dispuesto a confiar en una persona prácticamente desconocida.

Por supuesto, la historia también abre una pregunta que resulta inevitable: ¿todavía existe la meritocracia? ¿Es suficiente el talento, el esfuerzo y la perseverancia para conseguir una oportunidad o seguimos dependiendo de que alguien, desde una posición de poder, decida que merecemos tenerla?

Quizá la respuesta no sea tan optimista como la película quisiera hacernos creer. No todas las personas que trabajan duro consiguen llegar a donde quieren, ni todas tienen la posibilidad de insistir hasta que alguien las escuche. Sin embargo, eso no le resta valor a la historia de Stallone. Al contrario, permite entender por qué su experiencia sigue resultando inspiradora: porque, al menos en esta ocasión, alguien consiguió abrirse paso en una industria que ya había decidido que no era el indicado.

Yo soy Rocky es, finalmente, una película sobre la posibilidad de construir tus propias oportunidades cuando las que te ofrecen no son suficientes. Y también una invitación a mirar de nuevo aquella historia de un boxeador que, más allá de ganar una pelea, quería demostrar que podía estar a la altura de sus propias aspiraciones.