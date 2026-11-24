Hay películas que se sostienen por sus imágenes, otras por sus actuaciones y algunas, muy pocas, por la manera en que están escritas. Wild Horse Nine, de Martin McDonagh, pertenece a esta última categoría. Su guion es uno de sus mayores aciertos: cada conversación parece tener una intención, cada palabra ocupa un lugar preciso y hasta los silencios contribuyen a construir una reflexión sobre la vida, la muerte y la memoria.

La cinta, escrita y dirigida por McDonagh, es una comedia negra con elementos de suspenso político ambientada en 1973, poco antes del golpe de Estado en Chile. La historia sigue a dos agentes de la CIA que viajan desde Santiago hasta la Isla de Pascua, donde, entre conspiraciones y encuentros inesperados, tendrán que enfrentarse a los acontecimientos de su pasado y a las decisiones que han marcado sus vidas.

Chris y Lee son dos hombres que han dedicado buena parte de su existencia a intervenir en el curso de la historia mediante asesinatos estratégicos. Para ellos, la violencia ha sido una herramienta política: eliminar a determinadas personas para favorecer sus propios ideales y los intereses que defienden. La película incluso introduce la insinuación de que Chris estuvo detrás del asesinato de John F. Kennedy y que todavía conserva el rifle con el que habría cometido el crimen.

Sin embargo, el hombre que alguna vez tuvo el poder de decidir sobre la vida de otros ahora enfrenta su propia mortalidad. Chris tiene cáncer y, consciente de que le queda poco tiempo, comienza a grabar sus recuerdos en una grabadora con la intención de escribir sus memorias.

Lee, su compañero y amigo de toda la vida, lo acompaña hasta la Isla de Pascua para cumplir su último deseo: permanecer a su lado mientras muere. Pero hay una petición que vuelve especialmente complicada esa compañía. Chris le ha encomendado que lo asesine cuando llegue el momento en que él se lo pida.

Lee sabe que el tiempo de su amigo se agota, pero no consigue asumir del todo la responsabilidad de convertirse en quien termine con su vida. Chris, por su parte, comienza a perder la memoria y a aplazar una muerte que, aunque alguna vez decidió enfrentar voluntariamente, ahora también le provoca miedo.

A partir de esta relación, McDonagh construye una historia que va más allá de la intriga política. La película habla de dos hombres que han pasado la vida justificando sus actos en nombre de una causa, pero que, al llegar al final de su camino, deben enfrentarse a preguntas mucho más personales: qué queda de una vida dedicada a la violencia, qué significa hacerse responsable de las decisiones propias y cómo acompañar a alguien cuando ya no hay nada que pueda salvarlo.

Lo extraordinario está en la escritura. El guion tiene una cualidad literaria poco frecuente en el cine contemporáneo. Por momentos, parece que se está escuchando un audiolibro: los personajes hablan, recuerdan, divagan y reflexionan, pero nunca da la impresión de que las palabras estén ahí únicamente para explicar lo que sucede. Cada diálogo tiene ritmo, intención y una construcción que invita a detenerse en lo que acaba de decirse.

McDonagh consigue que conversaciones aparentemente sencillas se conviertan en discusiones sobre la existencia, la política, la amistad y el paso del tiempo. Hay poesía, humor negro y una tristeza que se va instalando sin necesidad de recurrir a grandes gestos dramáticos.

También resulta interesante el contraste entre el pasado de sus protagonistas y el lugar en el que se encuentran. Dos hombres acostumbrados a intervenir violentamente en el destino de otros ahora están atrapados en una situación sobre la que no tienen control: la muerte. Ya no pueden negociar con ella, conspirar para evitarla ni encontrar a alguien más a quien responsabilizar.

Wild Horse Nine encuentra en esa contradicción su mayor fuerza. Es una película sobre la memoria, pero también sobre el olvido; sobre la amistad, pero también sobre la imposibilidad de despedirse; sobre hombres que alguna vez creyeron tener el poder de cambiar la historia y que ahora apenas pueden decidir cómo terminar la suya.

Es, sobre todo, una demostración de lo que puede conseguir un buen guion. Uno que no subestima al espectador, que confía en sus diálogos y que entiende que una película también puede conmover a través de una conversación. De esas historias en las que dan ganas de regresar a una escena no por lo que ocurrió, sino por la manera en que alguien encontró las palabras para decirlo.