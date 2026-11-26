FIL de Guadalajara El bailarín Isaac Hernández presenta su primer y está destinado a las infancias.

En una réplica del patio donde practicó 4 horas diarias desde niño, junto a algunos vestuarios que utilizó después para consagrarse en las grandes salas de danza. Así presentará su primer libro el bailarín mexicano Isaac Hernández.

“El Patio” (Alfaguara Infantil, 2026) está dirigido a infancias a partir de 4 años de edad y tendrá su primera lectura y firma de libros ante el público de Guadalajara, lugar que vio nacer al bailarín un 30 de abril de 1990.

“Hace muchos años que no tengo este tipo de interacción con el público de Guadalajara y es un gran escenario: la FIL, le tengo mucha admiración a ese proyecto, me siento afortunado de presentarlo ahí”, comenta el único mexicano que ha bailado una producción completa como artista principal del ballet ruso y primer mexicano en ganar el Benois de la Danse.

Además de ser un esfuerzo más en su carrera por romper prejuicios en torno a la danza, Isaac Hernández comparte que el proceso de publicación de este libro ha tenido una influencia e impacto en la relación con su hijo de 5 años.

“Le platiqué que estaba trabajando en un libro, que quería contarle mi historia básicamente y finalmente se lo enseñé hace un par de días. Fue muy bonito, se sentía muy orgulloso y es algo que también me ilusiona que él pueda sentir suyo”, relata.

“Después me pregunta: oye, papi, ¿quién es el mejor bailarín del mundo? Y ¿cuántas medallas de oro tienes? Es curioso porque está en una edad donde empieza a descubrir esta competitividad y sale con sus amigos y les dice ‘¿sabías que mi papá tiene como 10 medallas de oro?’ y me pide que se las regale. Le digo no, ‘te tienes que poner tú a ganarte las tuyas’. Ha detonado muchas conversaciones, muy lindas”, continúa.

Él mismo tenía 4 o 5 años cuando presenció su primera clase de ballet, veía a sus hermanos mayores hacerlo y se colaba detrás, aunque emprendió su formación dancística más formalmente hacia los 8 años.

Durante todo ese proceso, el patio de su casa fue donde aprendió sobre disciplina, constancia y la rutina que se requiere para alcanzar metas.

“Y sobre la importancia de enfrentarte a tus propias limitaciones todos los días, hacerlo con valentía”, considera Isaac Hernández.

Para él, más importante que las características de un espacio son las características que necesita tener o construir una persona para poder consolidar un sueño, “sin importar el lugar en donde estés”.

“Creo que el mensaje más importante que busco compartir con esta historia es que más allá de tener solo dos tablas de triplay, una barra y las ventanas como espejo, más que nada, la disciplina, la consistencia, el aprender a perseguir algo, a levantarte, a volverlo a intentar, también entender que muchas cosas están fuera de tu control, aferrarte a tus sueños, defenderlos y luchar es algo fundamental para construir cualquier sueño”, plantea.

“El Patio” está escrito por Isaac Hernández con ilustraciones de María Tuti, originaria de Culiacán, Sinaloa. Su publicación es posible gracias a Penguin Random House y Soul Arts Productions.

“Lo que hace que este libro tenga sentido es un mensaje universal, que va más allá de mi historia personal y de lo que haya vivido”, añade el autor.

FIL de Guadalajara El libro.

DE BAILARÍN A ESCRITOR DE LA FIL

Isaac Hernández explica que siempre le ha gustado contar historias. De chico le escribía cuentos a su hermana menor.

“Siempre me ha llamado la atención, es algo que ha hecho que la humanidad avance, el contar historias, comunicar conocimiento a través de la escritura me parece algo fundamental para el desarrollo y aunque entiendo que mucho de esto está cambiando con estas nuevas generaciones, al final creo que no se ha podido desmentir que sea un gran beneficio la lectura”, ahonda.

Entre sus expectativas respecto de la recepción de este libro está crear “un gran momento de conexión con los niños, en las familias, al sentarse a leer un libro y a compartir una historia”.

En el futuro cercano, Isaac Hernández prevé otra publicación, esta vez con mayor énfasis en lo que considera inspiracional y mayores detalles de su historia de vida.

“Me gustaría hacer una pequeña novela biográfica, tomar ciertas libertades en el lado creativo, pero al mismo tiempo enfocarlo en momentos claves de mi vida. Me tomará algo de tiempo hacer ese proyecto, pero sí es algo que me interesa desarrollar”, adelanta.

Explica que, de hecho, el primer acercamiento con la editorial fue para un libro dirigido a adolescentes de 11 a 16 años. “Me insistieron mucho en ese libro y creo que se llevaron una sorpresa cuando les dije ‘me interesa, pero primero quiero hacer un libro para la primera infancia’, porque cumplía con esta misión de normalizar el acceso al ballet y a esta profesión en los jóvenes”.

YA CASI

La presentación de “El Patio” (Alfaguara Infantil, 2026) es una de las 300 actividades que se harán en la 40° Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

“Voy a leer el libro para los asistentes y vamos a tener un taller de ilustración con María Tuti. Vamos a tener firma de autógrafos también”, invita Isaac Hernández.

“Tenemos más de 500 personas que están registradas para esa experiencia”.

El encuentro editorial, literario y cultural más importante de México arranca este sábado 28 de noviembre y concluirá el 7 de diciembre.

Este año participarán más de 900 autores de 41 países, en los distintos ejes de la Feria: FIL Literatura, FIL Ciencia, FIL Joven, FIL Pensamiento, FIL Profesionales, FIL Niños, Salón del Cómic + Novela Gráfica, presentaciones y firmas de libros, premios y homenajes.

Para más información sobre acceso, horarios, costos y actividades ingresa en la página oficia https://www.fil.com.mx/