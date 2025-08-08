Liga MX: Partidos, fechas y horarios de la jornada 4 del Apertura 2025

Apenas terminó la Leaues Cup y el Apertura 2025 de la Liga MX se reanuda rápidamente. Los equipos esperan haber aprovechado este torneo para ponerse en ritmo de cara a la cuarta fecha, donde Pachuca estará exponiendo su paso perfecto y su liderato general, mientras que Toluca, Monterrey, Cruz Azul y América buscan asaltar el primer puesto.

Partidos, fechas y horarios de la Liga MX | Apertura 2025, Jornada 4

Liga MX | Jornada 4, Apertura 2025 Pachuca busca defender su paso perfecto en su visita al Atlas.

Tigres vs Puebla | Viernes 8 de agosto (21:00 horas)

Para arrancar las emociones de este fin de semana de futbol mexicano, los Tigres estarán recibiendo a Puebla en el único partido de este día. Los felinos vienen de conseguir un lugar en los cuartos de final de la Leagues Cup y ahora busca asaltar el liderato general de forma provisional con una victoria. Por su parte, La Franja también obtuvo uno de los cuatro boletos de la ronda de eliminación y ahora bsuca sorprender al cuadro regiomontano.

América vs Querétaro | Sábado 9 de agosto (19:00 horas)

Las Águilas siguen arrastrando el mal momento con el que terminaron la campaña pasada, pero ahora estarán de nueva cuenta en casa para ir por los tres puntos y seguir mejorando en busca ser nuevamente candidatos al campeonato. Los Gallos han perdido todos los partidos que han disputado este semestre y las alarmas están encendidas en la institución por cortar esta mala racha y aspirar a salir del fondo de la clasificación general.

Mazatlán vs Tijuana | Sábado 9 de agosto (21:00 horas)

Los ‘Cañoneros’ tienen dos triunfos, dos empates y dos derrotas en seis partidos disputados este torneo, por lo que aún no sabemos con certeza que clase de equipo son. Lo cierto es que una victoria los mantendría dentro de los ocho mejores, lo que es parte de su objetivo para llegar a su primera liguilla. Por su parte, los Xolos también llegan con un paso irregular en este inicio de torneo y necesita sumar como visitante para no rezagarse.

Atlas vs Pachuca | Sábado 9 de agosto (21:05 horas)

El cuadro tapatío fue uno de los tres equipos de la Leagues Cup que perdió sus tres partidos. Ahora, regresan en casa para tratar de olvidar esta mala participación en el torneo internacional. Por su parte, los Tuzos marchan con un paso casi perfecto en ambos torneos. El ‘Lamborjimmy’ va a toda velocidad y con una victoria asegurarían el liderato general una semana más después de haber liderado la tabla de la Liga MX en el torneo frente a la MLS.

Pumas vs Necaxa | Domingo 10 de agosto (18:00 horas)

Universidad Nacional dejó ir su oportunidad de estar en cuartos de final de Leagues Cup tras perder contra Inter de Miami. Ahora, los auriazules tendrán la presentación de Keylor Navas en lo que se espera sea un Olímpico Universitario lleno para alentar a su equipo en busca de su segunda victoria del certamen. Por su parte, los Rayos parecen seguir en el buen camino en el que anduvieron la temporada pasada a partir de la salida de Nicolás Larcamón y de la llegada de Fernando Gago como entrenador.

Santos Laguna vs Chivas | Domingo 10 de agosto (20:05 horas)

Los ‘Guerreros’ fueron el último lugar de la tabla general de Liga MX en la Leagues Cup luego de cerrar con una derrota frente a LA Galaxy y ahora necesitan ir en busca de su segunda victoria de la campaña. Por su parte, Guadalajara, sigue intentando descifrar el futbol que quiere Gabriel Milito para volver a ser un equipo protagonista luego de conseguir su primera victoria en la historia de la Leagues Cup.

León vs Monterrey | Lunes 11 de agosto (19:00 horas)

La Fiera y Rayados se despidieron de la Leagues Cup sin victorias. Dos equipos que están armados para ser de los mejores fueron dos decepciones en el torneo internacional. Los esmeraldas con todo y James Rodríguez han estado lejos de ser lo que han sido e años anteriores. Por su parte, los Rayados pueden aspirar a la parte alta de la clasificación general.

FC Juárez vs Toluca | Lunes 11 de agosto (21:00 horas)

Los Bravos son junto con Querétaro los dos equipos que no han ganado en este torneo, por lo que necesita urgentemente sumar sus tres puntos. Por su parte, Toluca sigue en plan grande en el segundo lugar de la clasificación general y siendo también segundo de la Leagues Cup. El equipo de Antonio Mohamed es el equipo a vencer todavía del futbol mexicano.

Atlético de San Luis vs Cruz Azul | Lunes 11 de agosto (21:05 horas)

Los potosinos han sufrido dos derrotas consecutivos luego de arrancar el torneo con el pie derecho. Ahora, quieren hacerse fuertes en casa una vez más para poder aspirar a liguilla. Los cementeros siguen esperando los frutos del trabajo de Nicolás Larcamón, quien se ganó fuertes críticas por la goleada de 7-0 sufrida ante Seattle Sounders en la Leagues Cup.