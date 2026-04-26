Cruz Azul vs Necaxa EN VIVO: horario, canal y todo lo que debes saber de la Jornada 17 del Clausura 2026

El Cruz Azul vs Necaxa se juega este domingo 26 de abril de 2026 a las 7:00 pm, como parte de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Este encuentro marca el final de la fase regular, comprometiendo los resultados y el desempeño de ambas escuadras.

¿Dónde ver EN VIVO el Cruz Azul vs Necaxa?

Si no quieres perderte este encuentro debes considerar los siguientes aspectos:

Fecha: Domingo 26 de abril

Domingo 26 de abril Horario: 7:00 pm

7:00 pm Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX

¿Dónde se juega el Cruz Azul vs Necaxa?

El partido tendrá como escenario el Estadio Banorte, anteriormente conocido como Estadio Azteca, un regreso especial para La Máquina, que vuelve a pisar este recinto como local tras un largo periodo lejos de casa.

Así llegan Cruz Azul y Necaxa a la Jornada 17

Cruz Azul

Encarará este duelo como parte del cierre de campaña, buscando ritmo y confianza de cara a la fase final, siendo además su primer partido de Liga MX en el semestre sin Nicolás Larcamón.

Necaxa

Llega con pocas opciones de trascender, pero con el incentivo de arruinar planes ajenos y despedirse con dignidad.