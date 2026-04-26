Liguilla Liga MX 2026: fechas, formato y todo sobre los cuartos de final del Clausura que ya calientan motores

La Liguilla del Clausura 2026 arranca oficialmente con los cuartos de final con encuentros que prometen mantener la tensión hasta el último minuto.

De acuerdo con el calendario del torneo, los partidos se disputarán en dos bloques:

Partidos de ida: 2 y 3 de mayo de 2026

2 y 3 de mayo de 2026 Partidos de vuelta: 9 y 10 de mayo de 2026

Lo que implican dos fines de semana consecutivos con eliminatorias directas, donde todo cuenta y cada error puede pesar.

Además, diversos reportes coinciden en que toda la fase final se desarrollará durante mayo, consolidando un cierre compacto y lleno de intensidad.

Así se juega la Liguilla del Clausura 2026

La Liguilla Liga MX 2026 trae un cambio importante que modifica el ritmo del torneo: no hay repechaje. Ocho equipos avanzan directo a los cuartos de final, lo que convierte cada jornada previa en una batalla por sobrevivir.

Formato de los cuartos de final

Se enfrentan según su posición en la tabla:

1 vs 8



2 vs 7



3 vs 6



4 vs 5

Se juegan dos partidos (ida y vuelta)

Avanza el equipo con mejor marcador global

En caso de empate, pasa el mejor posicionado en la tabla

Es decir, la tabla no solo define cruces: también funciona como red de seguridad para los mejor ubicados.

Equipos clasificados y panorama rumbo a la Liguilla

La Liga MX Clausura 2026 llega a su punto más alto con ocho equipos listos para pelear por el título. De acuerdo con reportes recientes, equipos como:

Pumas

Guadalajara

América

Tigres

Cruz Azul

Toluca

Figuran entre los protagonistas que ya aseguraron su lugar en la fase final.

Lo que está en juego en los cuartos de final

Los cuartos de final Liga MX 2026 son el filtro que separa a los aspirantes de los verdaderos contendientes.

La Liguilla, como siempre, transforma todo: el líder puede caer, el octavo puede dar la sorpresa y cada partido se convierte en una historia distinta.